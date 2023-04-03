https://sputniknews.com.tr/20230403/kucukcekmecedeki-menekse-deresinin-rengi-degisti-1069122059.html

Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nin rengi değişti

Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nin rengi değişti

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi kahverengine büründü. Rengi değişen dere havadan görüntülendi. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

küçükçekmece

menekşe deresi

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İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Deresi'nde suyun rengi kahverengiye dönüşerek bulanıklaştı.Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan dere henüz belirlenemeyen nedenle bulanık akmaya başladı.Küçük balıkçı teknelerinin barınağının da bulunduğu deredeki suyun renginin yer yer açık kahverengiye dönüştüğü görüldü.Derede organik ve plastik atıkların bulunması dikkati çekti.

https://sputniknews.com.tr/20210625/kucukcekmecede-menekse-deresinin-rengi-kirmiziya-burundu-1044816210.html

türkiye

istanbul

menekşe deresi

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