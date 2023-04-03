Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nin rengi değişti
20:00 03.04.2023 (güncellendi: 20:30 03.04.2023)
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU-İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi kahverengine büründü. Rengi değişen dere havadan görüntülendi.
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU-
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi kahverengine büründü. Rengi değişen dere havadan görüntülendi.
İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Deresi'nde suyun rengi kahverengiye dönüşerek bulanıklaştı.
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU-Küçükçekmece ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen Menekşe Deresi'nin suyunun kahverengine döndüğü ve bazı yerlerde yosunlaşmaların oluştuğu görüldü.
Küçükçekmece ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen Menekşe Deresi'nin suyunun kahverengine döndüğü ve bazı yerlerde yosunlaşmaların oluştuğu görüldü.
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU-
Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan dere henüz belirlenemeyen nedenle bulanık akmaya başladı.
Küçük balıkçı teknelerinin barınağının da bulunduğu deredeki suyun renginin yer yer açık kahverengiye dönüştüğü görüldü.
Derede organik ve plastik atıkların bulunması dikkati çekti.
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU-İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi kahverengine büründü. Rengi değişen dere havadan görüntülendi.
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi kahverengine büründü. Rengi değişen dere havadan görüntülendi.
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU-
25 Haziran 2021, 11:23