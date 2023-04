https://sputniknews.com.tr/20230403/kopegi-zehirlendi-tepkisini-afisle-gosterdi-ne-istediniz-benden-1069097392.html

Köpeği zehirlendi, tepkisini afişle gösterdi: 'Ne istediniz benden?'

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Süleyman Hasırcı tarafından sahiplenilen 2 sokak köpeğinden biri zehirlenme sonucu telef oldu. Büyük bir acı yaşayan adam... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Süleyman Hasırcı, iki yıl önce evlerinin önüne gelen iki sokak köpeğini sahiplenerek bakmaya başladı. İki sokak köpeği ile aralarında dostluk kuran Hasırcı, ne zaman eve gelse iki can dostu tarafından karşılanırken köpeklerinden birinin zehirlenerek ölmesiyle büyük bir acı yaşadı.Köpeklerinin hiç kimseye saldırmadığını belirten Süleyman Hasırcı, "İki yıl önce iki tane can dostu sokak köpeği evimin önüne geldi. Onlara ekmek, su verdim. Alıştılar yemek artıklarından verdim. Gelene geçene şimdiye kadar hiç saldırmadılar. Okula giden öğrencilere bile saldırmazlardı. Bir süre sonra belediye şikayet ettiler. Başkana çıktım. Kendim başkandan izin istedim iki sokak köpeği için başka arsamda kapalı barınak yapacağımı söyledim. Olumlu karşıladı. Aradan kısa bir sonra can dostu köpeklerimden birisi zehirlendi ve öldü. Bu dünyada canlılar olarak hepimizin yaşama hakkı var. İnsanlar gibi tüm canlılarda aynı yaşama hakkına sahiptir" diye konuştu.Hasırcı iki yıldır gözü gibi baktığı sokak köpeklerinden birisinin zehirlenerek öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü köpeklerin de fotoğrafının olduğu bir afişle dile getirdi. Yaptırdığı afişi evinin önündeki kümesin önüne asarak, ‘Ne istediniz benden?’ yazdırdı.

