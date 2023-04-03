https://sputniknews.com.tr/20230403/kizilay-baskani-kiniktan-ak-partinin-rahatsizligi-ifsa-oldu-1069328228.html

Kızılay Başkanı Kınık'tan AK Parti'nin rahatsızlığı ifşa oldu

Kızılay Başkanı Kınık'tan AK Parti'nin rahatsızlığı ifşa oldu

Kızılay Başkanı Kınık’ın oyuncu Şahan Gökbakar’a Twitter’dan verdiği yanıta AK Partili Turan tepki gösterdi. Turan, Kınık’a ‘Sadece işinize odaklansanız artık’... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T20:32+0300

2023-04-03T20:32+0300

2023-04-07T13:59+0300

radyo

enflasyon

seçim

bülent turan

şahan gökbakar

kerem kınık

kızılay

açik alan

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Kızılay Başkanı Kınık'tan AK Parti'nin rahatsızlığı ifşa oldu AK Parti içerisinde Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan duyulan rahatsızlık.Ankara'nın gündeminde neler oluyor?Enflasyon verileri bize neyi anlatıyor?Seçime 41 gün kala son kulisler.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, komedyen Şahan Gökbakar ile bir süredir polemik yaşayan ve deprem sonrası tartışmaların odağında olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın üslubuna tepki gösterdi. Turan, "Sadece işinize odaklansanız artık!" diye yazdı.Radyo Sputnik'te yayınlanan ‘Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan’da Turan’ın Kınık’a gösterdiği tepki konuşuldu.Ankara’daki siyasi gelişmelerin arka planını yakından takip eden gazeteci Hilal Köylü, AK Parti içinde, Kızılay Başkanı Kınık’a yönelik bir rahatsızlık olduğunu ve bu durumun Turan tarafından ifşa edildiğini söyledi.Açık Alan’da tartışılan diğer konu başlıkları şunlardı:

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2023

Mahir Boztepe https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069200923_0:88:493:581_100x100_80_0_0_a6e7f697e184ebf1da9c8c5dc68a9e0a.jpg

Mahir Boztepe https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069200923_0:88:493:581_100x100_80_0_0_a6e7f697e184ebf1da9c8c5dc68a9e0a.jpg

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radyo, enflasyon, seçim, bülent turan, şahan gökbakar, kerem kınık, kızılay, аудио