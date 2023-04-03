https://sputniknews.com.tr/20230403/kizilay-baskani-kiniktan-ak-partinin-rahatsizligi-ifsa-oldu-1069328228.html
Kızılay Başkanı Kınık'tan AK Parti'nin rahatsızlığı ifşa oldu
Kızılay Başkanı Kınık'tan AK Parti'nin rahatsızlığı ifşa oldu
Kızılay Başkanı Kınık’ın oyuncu Şahan Gökbakar’a Twitter’dan verdiği yanıta AK Partili Turan tepki gösterdi. Turan, Kınık’a ‘Sadece işinize odaklansanız artık’... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T20:32+0300
2023-04-03T20:32+0300
2023-04-07T13:59+0300
radyo
enflasyon
seçim
bülent turan
şahan gökbakar
kerem kınık
kızılay
açik alan
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Kızılay Başkanı Kınık'tan AK Parti'nin rahatsızlığı ifşa oldu
AK Parti içerisinde Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan duyulan rahatsızlık.Ankara'nın gündeminde neler oluyor?Enflasyon verileri bize neyi anlatıyor?Seçime 41 gün kala son kulisler.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, komedyen Şahan Gökbakar ile bir süredir polemik yaşayan ve deprem sonrası tartışmaların odağında olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın üslubuna tepki gösterdi. Turan, "Sadece işinize odaklansanız artık!" diye yazdı.Radyo Sputnik'te yayınlanan ‘Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan’da Turan’ın Kınık’a gösterdiği tepki konuşuldu.Ankara’daki siyasi gelişmelerin arka planını yakından takip eden gazeteci Hilal Köylü, AK Parti içinde, Kızılay Başkanı Kınık’a yönelik bir rahatsızlık olduğunu ve bu durumun Turan tarafından ifşa edildiğini söyledi.Açık Alan’da tartışılan diğer konu başlıkları şunlardı:
kızılay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Mahir Boztepe
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Mahir Boztepe
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069200923_0:88:493:581_100x100_80_0_0_a6e7f697e184ebf1da9c8c5dc68a9e0a.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069334039_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fef3c80dfbf01da822e549209fd25cf8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Mahir Boztepe
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069200923_0:88:493:581_100x100_80_0_0_a6e7f697e184ebf1da9c8c5dc68a9e0a.jpg
radyo, enflasyon, seçim, bülent turan, şahan gökbakar, kerem kınık, kızılay, аудио
radyo, enflasyon, seçim, bülent turan, şahan gökbakar, kerem kınık, kızılay, аудио
Kızılay Başkanı Kınık'tan AK Parti'nin rahatsızlığı ifşa oldu
20:32 03.04.2023 (güncellendi: 13:59 07.04.2023) Abone ol
Kızılay Başkanı Kınık’ın oyuncu Şahan Gökbakar’a Twitter’dan verdiği yanıta AK Partili Turan tepki gösterdi. Turan, Kınık’a ‘Sadece işinize odaklansanız artık’ derken gazeteci Köylü, AK Parti içinde Kınık’a yönelik bir rahatsızlık olduğunu ve bu durumun Turan tarafından ifşa edildiğini söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, komedyen Şahan Gökbakar ile bir süredir polemik yaşayan ve deprem sonrası tartışmaların odağında olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın üslubuna tepki gösterdi. Turan, "Sadece işinize odaklansanız artık!" diye yazdı.
Radyo Sputnik'te yayınlanan ‘Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan’da Turan’ın Kınık’a gösterdiği tepki konuşuldu.
Ankara’daki siyasi gelişmelerin arka planını yakından takip eden gazeteci Hilal Köylü, AK Parti içinde, Kızılay Başkanı Kınık’a yönelik bir rahatsızlık olduğunu ve bu durumun Turan tarafından ifşa edildiğini söyledi.
Açık Alan’da tartışılan diğer konu başlıkları şunlardı:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK
) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon
verilerini açıkladı. ENAG'a göre mart ayında enflasyon yüzde 5.8 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 112.51 oldu. TÜİK'e göre ise Tüketici fiyatları mart ayında yüzde 2.29 artarken yıllık bazda 50.51 oldu
Dünya Bankası, ‘Gıda Güvenliği
’ raporunun şubat ayı sonuçlarını yayımladı. Rapordaki verilere göre en yüksek gıda enflasyonu Lübnan'da gerçekleşirken Türkiye Lübnan, Zimbabve, Arjantin ve İran'ın ardından beşinci sırada yer aldı. İlk 10'u tamamlayan ülkeler ise Mısır, Ruanda, Gana, Surinam ve Sri Lanka oldu.
Portekiz
’de 100’den fazla sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla konut sorununa çözüm bulunması talebiyle 6 büyük kentte gösteri düzenlendi. Lizbon, Porto, Braga, Aveiro, Viseu ve Coimbra kentlerinde "Herkesin konut sahibi olma hakkı vardır"
sloganıyla yapılan gösterilerde, hayat pahalılığının artmasıyla son yıllarda ev fiyatlarının yükselmesi ve ipoteğini veya kirasını ödemediğinden evden çıkarılma vakalarındaki artışlar protesto edildi.
Milletvekili listeleri için karar haftası
; Ankara, 14 Mayıs seçimleri öncesi, en yoğun haftalardan birine başladı. Milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Genel Merkezlerde yoğun bir mesai var. Peki, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı, milletvekili aday listelerini nasıl hazırlıyor? İttifaklarda kırılmalar oluşabilir mi?