https://sputniknews.com.tr/20230403/kiz-kulesinde-kubbe-ortaya-cikti-1069106921.html
Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı
Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı
2021 yılından itibaren restorasyon çalışması devam eden Kız Kulesi’nin üst kısmında bulunan iskelelerin sökülmesinin ardından kuleye ait kubbe ortaya çıktı... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T14:30+0300
2023-04-03T14:30+0300
2023-04-03T14:30+0300
yaşam
kız kulesi
istanbul
müze
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Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Kız Kulesi'nin üst tarafında bulunan iskelelerin sökülmesinin ardından kulenin kubbesi ortaya çıktı.Müze Kart ile ziyaret edilebilecekMüze Kart'ın geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın restorasyon ile kaldırılacağı Kız Kulesi'nin, “Anıt Eser” olarak Mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/kiz-kulesinde-kubbe-ahsap-imalatlari-tamamlandi-1068345713.html
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kız kulesi, istanbul, müze
kız kulesi, istanbul, müze
Kız Kulesi'nde kubbe ortaya çıktı
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2021 yılından itibaren restorasyon çalışması devam eden Kız Kulesi’nin üst kısmında bulunan iskelelerin sökülmesinin ardından kuleye ait kubbe ortaya çıktı. Ortaya çıkan Kız Kulesi'nin kubbesi havadan görüntülendi.
Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalarla Kız Kulesi'nin üst tarafında bulunan iskelelerin sökülmesinin ardından kulenin kubbesi ortaya çıktı.
Müze Kart ile ziyaret edilebilecek
Müze Kart'ın geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın restorasyon ile kaldırılacağı Kız Kulesi'nin, “Anıt Eser” olarak Mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.