https://sputniknews.com.tr/20230403/kira-zam-orani-belli-oldu-1069099989.html
Kira zam oranı belli oldu
Kira zam oranı belli oldu
TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, bugün TÜİK'in açıkladığı verilere göre yüzde 70.20 oldu. İş yerleri kiralarında bu ay yapılacak... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T12:55+0300
2023-04-03T12:55+0300
2023-04-03T12:55+0300
yaşam
kira
tüfe
zam
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TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, nisan ayı için ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, mart enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 70.20 oldu.Habertürk'ün aktardığı habere göre, ocak ayında 72,45 ile zirveyi gören oran şubat ayında 71,83'e düşmüştü.İş yerleri için bu ay yapılacak zamlarda en yüksek zam oranı yüzde 70,20 olarak uygulanabilecek.Konut kiralarındaki fahiş fiyat artışlarını engellemek için Haziran 2022'de getirilen yüzde 25'lik tavan uygulaması temmuz ayına kadar devam edecek. Yeni bir uygulama hayata geçirilmezse temmuz ayından itibaren konutlarda da zam oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacak.
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kira, tüfe, zam
Kira zam oranı belli oldu
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TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, bugün TÜİK'in açıkladığı verilere göre yüzde 70.20 oldu. İş yerleri kiralarında bu ay yapılacak zamlarda yasal sınır 70,20 olarak kayıtlara geçti. Konut kiralarında ise temmuz ayına kadar yüzde 25'lik tavan uygulaması devam ediyor.
TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, nisan ayı için ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, mart enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 70.20 oldu.
Habertürk'ün aktardığı habere göre, ocak ayında 72,45 ile zirveyi gören oran şubat ayında 71,83'e düşmüştü.
İş yerleri için bu ay yapılacak zamlarda en yüksek zam oranı yüzde 70,20 olarak uygulanabilecek.
Konut kiralarındaki fahiş fiyat artışlarını engellemek için Haziran 2022'de getirilen yüzde 25'lik tavan uygulaması temmuz ayına kadar devam edecek.
Yeni bir uygulama hayata geçirilmezse temmuz ayından itibaren konutlarda da zam oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacak.