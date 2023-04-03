https://sputniknews.com.tr/20230403/kilicdaroglunun-secim-bagis-kampanyasi-baslatildi-1069119243.html
Kılıçdaroğlu’nun seçim bağış kampanyası başlatıldı
Kılıçdaroğlu’nun seçim bağış kampanyası başlatıldı
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak için bağış kampanyası başlatıldığı açıklandı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T19:13+0300
2023-04-03T19:13+0300
2023-04-03T19:13+0300
kemal kılıçdaroğlu
bağış
2023 türkiye seçimleri
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanı adayı
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak için bağış kampanyası başlatıldı.14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için bağış yapmak isteyenlerin 7 bin TL’ye kadar makbuz karşılığı elden bağış yapabilecekleri, 7 bin TL ve üzeri bağışların da duyurulan banka hesap numaralarına yatırılabileceği bildirildi.Yalnızca TC vatandaşı gerçek kişilerin katılabileceği yardım kampanyasına her bir tur için, bir kişi en fazla 55 bin 598 TL’de bağışta bulunabilecek. Döviz cinsinden yapılacak bağışlar için de yine üst sınır olarak 55 bin 598 TL karşılığı döviz kabul edilebilecek.
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kemal kılıçdaroğlu, bağış, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı adayı
kemal kılıçdaroğlu, bağış, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı adayı
Kılıçdaroğlu’nun seçim bağış kampanyası başlatıldı
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak için bağış kampanyası başlatıldığı açıklandı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak için bağış kampanyası başlatıldı.
14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için bağış yapmak isteyenlerin 7 bin TL’ye kadar makbuz karşılığı elden bağış yapabilecekleri, 7 bin TL ve üzeri bağışların da duyurulan banka hesap numaralarına yatırılabileceği bildirildi.
Yalnızca TC vatandaşı gerçek kişilerin katılabileceği yardım kampanyasına her bir tur için, bir kişi en fazla 55 bin 598 TL’de bağışta bulunabilecek. Döviz cinsinden yapılacak bağışlar için de yine üst sınır olarak 55 bin 598 TL karşılığı döviz kabul edilebilecek.