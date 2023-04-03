https://sputniknews.com.tr/20230403/kilicdaroglu-tum-emekli-vatandaslarimizi-saat-2100de-buraya-davet-ediyorum-1069120002.html
Kılıçdaroğlu: Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum
Kılıçdaroğlu: Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu emeklileri bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesabında buluşmaya davet etti. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T19:25+0300
2023-04-03T19:25+0300
2023-04-03T19:27+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
twitter
emeklilik
emekli
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan saat 21.00'de bir açıklama yapacağı bilgisini paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım" ifadelerine yer verdi.
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kemal kılıçdaroğlu, twitter , emeklilik, emekli
kemal kılıçdaroğlu, twitter , emeklilik, emekli
Kılıçdaroğlu: Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum
19:25 03.04.2023 (güncellendi: 19:27 03.04.2023) Abone ol
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu emeklileri bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesabında buluşmaya davet etti.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan saat 21.00'de bir açıklama yapacağı bilgisini paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım" ifadelerine yer verdi.