https://sputniknews.com.tr/20230403/kilicdaroglu-tum-emekli-vatandaslarimizi-saat-2100de-buraya-davet-ediyorum-1069120002.html

Kılıçdaroğlu: Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum

Kılıçdaroğlu: Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu emeklileri bu akşam saat 21.00'de sosyal medya hesabında buluşmaya davet etti. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T19:25+0300

2023-04-03T19:25+0300

2023-04-03T19:27+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

twitter

emeklilik

emekli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068773925_0:0:3248:1827_1920x0_80_0_0_e8ea314ca03bb6ec4706af54076ac636.jpg

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan saat 21.00'de bir açıklama yapacağı bilgisini paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım" ifadelerine yer verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, twitter , emeklilik, emekli