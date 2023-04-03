https://sputniknews.com.tr/20230403/kilicdaroglu-emeklilere-seslendi-hep-gecmisi-yad-etmenizi-istemiyorum-yasayin-istiyorum-1069123380.html

Kılıçdaroğlu emeklilere seslendi: 'Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza 15 bin lira yatırılacak'

Kılıçdaroğlu emeklilere seslendi: 'Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza 15 bin lira yatırılacak'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, emeklilere yönelik videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşımında iktidara geldiklerinde emeklilere bayram... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T21:03+0300

2023-04-03T21:03+0300

2023-04-03T21:30+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

emeklilik

emekli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068733112_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a28e37a81a4dd4441a0219d5bf92b137.jpg

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan saat 21.00'de videolu bir paylaşım yaptı.Videoda emeklilere hitaben "Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:'Banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak'Emekli kardeşlerim güzel haberim şu. Hakkınız olanı alacaksınız bu bir; şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır, unutmayın. Çünkü bu Ramazan Bayramı da buna dahildir, hiç merak etmeyin. İktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda, 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten, bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak.Hadi daha ne söyleyeyim, önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak. Evet, geriye dönük ödeme yapacağım. Yani bayram, çifte bayram olacak. Şimdi hemen bağıracaklar biliyorum; 'Vay efendim parayı nereden bulacaksınız, para yok' diyecekler. Para var emekli kardeşim para var. Sana gelince 'yok' diyorlar ama Beşli Çeteler'e; beş-altı yerden maaş alanlara, beslemelere para var. Ben o paraları 'hukuk yoluyla' alıp, senin cebine koyacağım.Sen hiç merak etme. Göreve gelir gelmez yapacağımız yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyeleri asgari ücretin altına asla düşmeyecek. Öyle sadece torunlardan konuşmanız içime sinmez. Hayatı da yaşayın istiyorum. Sevdiklerinize, ailenize feda ettiğiniz şu kısacık hayattan biraz da keyif alın istiyorum.Yani özetle emekli kardeşim; sana söz, sana söz o baharı sana da getireceğim. Bay Kemal'i takip edin. Bu 40 günde daha başka sürprizlerim de olacak."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, emeklilik, emekli