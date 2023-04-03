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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230403/kilicdaroglu-emeklilere-seslendi-hep-gecmisi-yad-etmenizi-istemiyorum-yasayin-istiyorum-1069123380.html
Kılıçdaroğlu emeklilere seslendi: 'Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza 15 bin lira yatırılacak'
Kılıçdaroğlu emeklilere seslendi: 'Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza 15 bin lira yatırılacak'
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, emeklilere yönelik videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşımında iktidara geldiklerinde emeklilere bayram... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T21:03+0300
2023-04-03T21:30+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
emeklilik
emekli
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan saat 21.00'de videolu bir paylaşım yaptı.Videoda emeklilere hitaben "Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:'Banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak'Emekli kardeşlerim güzel haberim şu. Hakkınız olanı alacaksınız bu bir; şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır, unutmayın. Çünkü bu Ramazan Bayramı da buna dahildir, hiç merak etmeyin. İktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda, 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten, bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak.Hadi daha ne söyleyeyim, önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak. Evet, geriye dönük ödeme yapacağım. Yani bayram, çifte bayram olacak. Şimdi hemen bağıracaklar biliyorum; 'Vay efendim parayı nereden bulacaksınız, para yok' diyecekler. Para var emekli kardeşim para var. Sana gelince 'yok' diyorlar ama Beşli Çeteler'e; beş-altı yerden maaş alanlara, beslemelere para var. Ben o paraları 'hukuk yoluyla' alıp, senin cebine koyacağım.Sen hiç merak etme. Göreve gelir gelmez yapacağımız yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyeleri asgari ücretin altına asla düşmeyecek. Öyle sadece torunlardan konuşmanız içime sinmez. Hayatı da yaşayın istiyorum. Sevdiklerinize, ailenize feda ettiğiniz şu kısacık hayattan biraz da keyif alın istiyorum.Yani özetle emekli kardeşim; sana söz, sana söz o baharı sana da getireceğim. Bay Kemal'i takip edin. Bu 40 günde daha başka sürprizlerim de olacak."
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kemal kılıçdaroğlu, emeklilik, emekli
kemal kılıçdaroğlu, emeklilik, emekli

Kılıçdaroğlu emeklilere seslendi: 'Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza 15 bin lira yatırılacak'

21:03 03.04.2023 (güncellendi: 21:30 03.04.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, emeklilere yönelik videolu bir paylaşım yaptı. Paylaşımında iktidara geldiklerinde emeklilere bayram ikramiyesinin asgari ücret kadar olacağını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nda emeklilerin banka hesaplarına tek seferde 15 bin lira yatırılacağını belirtti.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan saat 21.00'de videolu bir paylaşım yaptı.
Videoda emeklilere hitaben "Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"Devlet, emeklileri yıllardır yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum etti; adına yaşamak denirse tabii... Yıllarca bu ülkeye çalışmış, pirim ödemiş, değer kazandırmış insanlarımız, ekonomik baskıyla evlere kapatıldı. Gençler bilmeyebilir; geçmişte emekliler ikramiyeleriyle kendilerine ev alırlardı. Emeklilik çalışmakla geçen bir ömrün mükafatıydı. Şimdi bırakın ev almayı, emeklinin maaşı ev kirasına dahi yetmiyor. Emekli torununu görünce içi burkuluyor; niye, cebine koyacak harçlık yok diye. Hatırlayacaksınız; sizin için iki ikramiye savaşını ben verdim. Yıl henüz 2015'ti; bayramlarda iki ikramiye demiştim. Ancak yapılanlar bizim söylediğimizin çok ama çok gerisinde kaldı. Zaten bunların huyunu bildiğim için savaşmak zorundaydım. Artık sizlerin taleplerini değil, iktidara gelince bizzat yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım.

'Banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak'

Emekli kardeşlerim güzel haberim şu. Hakkınız olanı alacaksınız bu bir; şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır, unutmayın. Çünkü bu Ramazan Bayramı da buna dahildir, hiç merak etmeyin. İktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda, 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten, bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak.
Hadi daha ne söyleyeyim, önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak. Evet, geriye dönük ödeme yapacağım. Yani bayram, çifte bayram olacak. Şimdi hemen bağıracaklar biliyorum; 'Vay efendim parayı nereden bulacaksınız, para yok' diyecekler. Para var emekli kardeşim para var. Sana gelince 'yok' diyorlar ama Beşli Çeteler'e; beş-altı yerden maaş alanlara, beslemelere para var. Ben o paraları 'hukuk yoluyla' alıp, senin cebine koyacağım.
Sen hiç merak etme. Göreve gelir gelmez yapacağımız yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyeleri asgari ücretin altına asla düşmeyecek. Öyle sadece torunlardan konuşmanız içime sinmez. Hayatı da yaşayın istiyorum. Sevdiklerinize, ailenize feda ettiğiniz şu kısacık hayattan biraz da keyif alın istiyorum.
Yani özetle emekli kardeşim; sana söz, sana söz o baharı sana da getireceğim. Bay Kemal'i takip edin. Bu 40 günde daha başka sürprizlerim de olacak."
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