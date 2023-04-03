https://sputniknews.com.tr/20230403/karadagin-sekizinci-cumhurbaskani-milatovic-oldu-1069082264.html
Karadağ'ın sekizinci cumhurbaşkanı Milatovic oldu
Karadağ'ın sekizinci cumhurbaşkanı Milatovic oldu
Karadağ'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibi Avrupa Hareketi'nden Jakov Milatovic oldu. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T05:45+0300
2023-04-03T05:45+0300
2023-04-03T05:45+0300
karadağ
cumhurbaşkanı
türkiye
jakov milatovic
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Karadağ'da seçimleri takip eden bağımsız İzleme ve Araştırma Merkezi'nin (CeMI) paylaştığı sandık çıkış anketlerine göre, ilki 19 Mart'ta gerçekleştirilen seçimin ikinci turunda oyların yüzde 98'i sayıldı. Milatovic, oyların yüzde 60'ını alarak ülkenin 8'inci cumhurbaşkanı seçildi.Milatovic'in rakibi Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisinden (DPS) mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ise oyların 40'ını aldı.CeMI, seçime katılım oranının yüzde 70,5 olduğunu duyurdu.Ülkedeki Sırpların desteklediği 37 yaşındaki Milatovic, Karadağ Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdikten sonra, yüksek lisans eğitimini Oxford Üniversitesi'nde tamamladı.Djukanovic, Milatovic'i tebrik ettiCumhurbaşkanı Djukanovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı seçimi sona erdi, sonuç belli oldu. Jakov Milatovic'i almış olduğu oylardan dolayı tebrik ediyorum. Kendisinin başarılı bir cumhurbaşkanı olmasını umuyorum çünkü onun başarılı olması, Karadağ'ın da başarılı bir ülke olacağı anlamına gelmektedi" diye konuştu.Kendisine oy veren seçmenlere teşekkür eden Djukanovic, seçimin demokratik bir ortamda ve sorunsuz geçmesinden memnun olduğunu dile getirdi.Milatovic, ilk turda oyların yüzde 28,9'unu almıştıDjukanovic, 19 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 35,3'ünü, Milatovic ise oyların yüzde 28,9'unu almış, adayların hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.Karadağ Devlet Seçim Kurumu (DİK), ilk turdaki katılım oranının yüzde 63,1 olduğunu açıklamıştı.
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karadağ, cumhurbaşkanı, jakov milatovic
karadağ, cumhurbaşkanı, jakov milatovic
Karadağ'ın sekizinci cumhurbaşkanı Milatovic oldu
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Karadağ'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibi Avrupa Hareketi'nden Jakov Milatovic oldu.
Karadağ'da seçimleri takip eden bağımsız İzleme ve Araştırma Merkezi'nin (CeMI) paylaştığı sandık çıkış anketlerine göre, ilki 19 Mart'ta gerçekleştirilen seçimin ikinci turunda oyların yüzde 98'i sayıldı. Milatovic, oyların yüzde 60'ını alarak ülkenin 8'inci cumhurbaşkanı seçildi.
Milatovic'in rakibi Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisinden (DPS) mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ise oyların 40'ını aldı.
CeMI, seçime katılım oranının yüzde 70,5 olduğunu duyurdu.
Ülkedeki Sırpların desteklediği 37 yaşındaki Milatovic, Karadağ Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdikten sonra, yüksek lisans eğitimini Oxford Üniversitesi'nde tamamladı.
Djukanovic, Milatovic'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Djukanovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı seçimi sona erdi, sonuç belli oldu. Jakov Milatovic'i almış olduğu oylardan dolayı tebrik ediyorum. Kendisinin başarılı bir cumhurbaşkanı olmasını umuyorum çünkü onun başarılı olması, Karadağ'ın da başarılı bir ülke olacağı anlamına gelmektedi" diye konuştu.
Kendisine oy veren seçmenlere teşekkür eden Djukanovic, seçimin demokratik bir ortamda ve sorunsuz geçmesinden memnun olduğunu dile getirdi.
Milatovic, ilk turda oyların yüzde 28,9'unu almıştı
Djukanovic, 19 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 35,3'ünü, Milatovic ise oyların yüzde 28,9'unu almış, adayların hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.
Karadağ Devlet Seçim Kurumu (DİK), ilk turdaki katılım oranının yüzde 63,1 olduğunu açıklamıştı.