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https://sputniknews.com.tr/20230403/israil-merkez-bankasi-yargi-reformu-13-milyar-dolar-zarara-mal-olabilir-1069128820.html
İsrail Merkez Bankası: Yargı reformu 13 milyar dolar zarara mal olabilir
İsrail Merkez Bankası: Yargı reformu 13 milyar dolar zarara mal olabilir
İsrail Merkez Bankası, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun ertelediği hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle ekonominin yılda 13 milyar dolar... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T23:40+0300
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dünya
israil
yargı reformu
benyamin netanyahu
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İsrail Merkez Bankası'nın paylaştığı raporda, hükümetin tartışmalı yargı reformunu kabul etmesi durumunda ekonominin yılda 47 milyar 600 milyon İsrail şekeli (yaklaşık 13 milyar 160 milyon dolar) zarara uğrayabileceği uyarısı yapıldı.Raporda, faizleri dokuzuncu kez yükselterek yüzde 4.5'e çıkaran Merkez Bankası'nın, ülkedeki faizi 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardığı belirtildi.İsrail ekonomisine dair 'en iyi' ve 'en kötü' senaryolara yer verilen raporda, "Mevcut duruma ilişkin beklentilerde, yargı sistemine dair yasama sürecinden kaynaklı büyük bir belirsizlik görülmektedir" ifadelerine yer verildi.İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu 'yargı reformu', Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırması ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.Başbakan Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230401/israilliler-netanyahunun-erteleme-kararina-ragmen-yargi-reformu-protestolarina-devam-ediyor-1069047370.html
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israil, yargı reformu, benyamin netanyahu
israil, yargı reformu, benyamin netanyahu

İsrail Merkez Bankası: Yargı reformu 13 milyar dolar zarara mal olabilir

23:40 03.04.2023 (güncellendi: 23:42 03.04.2023)
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail - protesto
İsrail - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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İsrail Merkez Bankası, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun ertelediği hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle ekonominin yılda 13 milyar dolar kaybedebileceğini duyurdu.
İsrail Merkez Bankası'nın paylaştığı raporda, hükümetin tartışmalı yargı reformunu kabul etmesi durumunda ekonominin yılda 47 milyar 600 milyon İsrail şekeli (yaklaşık 13 milyar 160 milyon dolar) zarara uğrayabileceği uyarısı yapıldı.
Raporda, faizleri dokuzuncu kez yükselterek yüzde 4.5'e çıkaran Merkez Bankası'nın, ülkedeki faizi 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardığı belirtildi.
İsrail ekonomisine dair 'en iyi' ve 'en kötü' senaryolara yer verilen raporda, "Mevcut duruma ilişkin beklentilerde, yargı sistemine dair yasama sürecinden kaynaklı büyük bir belirsizlik görülmektedir" ifadelerine yer verildi.
İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu 'yargı reformu', Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırması ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.
Başbakan Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmasına rağmen protestolar devam ediyor. Tel Aviv’de toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları taşıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
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İsrailliler Netanyahu’nun erteleme kararına rağmen 'yargı reformu' protestolarına devam etti
1 Nisan, 23:23
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