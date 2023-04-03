https://sputniknews.com.tr/20230403/hatay-sutasi-mahallesi-muhtari-ilk-10-gun-cadir-gormedik-dagitimda-cok-aksaklik-oldu-1069124593.html
Hatay Sutaşı Mahallesi Muhtarı: İlk 10 gün çadır görmedik, dağıtımda çok aksaklık oldu
Hatay Sutaşı Mahallesi Muhtarı: İlk 10 gün çadır görmedik, dağıtımda çok aksaklık oldu
Hatay Samandağ Sutaşı Mahallesi Muhtarı Nebil Sağaltıcı "Depremin ilk 10 günü çadırı hiç görmedik. Bana teslim edilen çadır sayısı 270 idi ama mahallede... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T21:40+0300
2023-04-03T21:40+0300
2023-04-03T21:40+0300
akşam postasi
radyo
çadır
hatay
muhtar
deprem
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Depremin üzerinden 56 gün geçmiş olmasına rağmen halen çadır sıkıntısı yaşanıldığı iddia edilen Hatay Samandağ Sutaşı Mahallesi’nde, bazı vatandaşların ‘kayırmacılıkla’ suçladığı Muhtar Nebil Sağaltıcı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Muhtar, “Depremin ilk 10 günü çadırı hiç görmedik. Sonrasında da AFAD’dan hiç çadır almadık. Gelen çadırlar yurtdışından gelen çadırlardı. Bana teslim edilen çadır sayısı 270 idi ama mahallede yaklaşık 500 konut yıkılmıştı. Bütün mahalle bizden çadır isterken bizim elimizde 19 çadır vardı” dedi.Muhtar Sağaltıcı’nın açıklamalarından detaylar şöyle:"Yarım ve çadır dağıtmada kayırmacılık yaptığım tamamen iftira. Her belediyeden her dernekten yardım TIR’ı geldi ama koordine edilmedi. Yardım araçları sokakta dolaştı, yardımları alabilen aldı. Çadırlar depremin 10’uncu günü dağıtılmaya başlandı. Depremin ilk 10 günü çadırı hiç görmedik. Kaymakamlık bize günde 50-60 çadır verdi ki toplamda bu çadır yardımı 3 gün sürdü sonra yetki bizden alındı. AFAD’a isim yazdırılması istendi, çadırlar isim üzerinde dağıtılmaya başlandı.'Kaymakam 'Vicdanınıza bırakıyorum' dedi''Girdiğim evde 4 açılmamış çadır var'
hatay
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, çadır, hatay, muhtar, deprem
radyo, çadır, hatay, muhtar, deprem
Hatay Sutaşı Mahallesi Muhtarı: İlk 10 gün çadır görmedik, dağıtımda çok aksaklık oldu
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Hatay Samandağ Sutaşı Mahallesi Muhtarı Nebil Sağaltıcı "Depremin ilk 10 günü çadırı hiç görmedik. Bana teslim edilen çadır sayısı 270 idi ama mahallede yaklaşık 500 konut yıkılmıştı" dedi.
Depremin üzerinden 56 gün geçmiş olmasına rağmen halen çadır sıkıntısı yaşanıldığı iddia edilen Hatay Samandağ Sutaşı Mahallesi’nde, bazı vatandaşların ‘kayırmacılıkla’ suçladığı Muhtar Nebil Sağaltıcı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Muhtar, “Depremin ilk 10 günü çadırı hiç görmedik. Sonrasında da AFAD’dan hiç çadır almadık. Gelen çadırlar yurtdışından gelen çadırlardı. Bana teslim edilen çadır sayısı 270 idi ama mahallede yaklaşık 500 konut yıkılmıştı. Bütün mahalle bizden çadır isterken bizim elimizde 19 çadır vardı” dedi.
Muhtar Sağaltıcı’nın açıklamalarından detaylar şöyle:
"Yarım ve çadır dağıtmada kayırmacılık yaptığım tamamen iftira. Her belediyeden her dernekten yardım TIR’ı geldi ama koordine edilmedi. Yardım araçları sokakta dolaştı, yardımları alabilen aldı. Çadırlar depremin 10’uncu günü dağıtılmaya başlandı. Depremin ilk 10 günü çadırı hiç görmedik. Kaymakamlık bize günde 50-60 çadır verdi ki toplamda bu çadır yardımı 3 gün sürdü sonra yetki bizden alındı. AFAD’a isim yazdırılması istendi, çadırlar isim üzerinde dağıtılmaya başlandı.
'Kaymakam 'Vicdanınıza bırakıyorum' dedi'
Kaymakamlık bize, ‘sizin vicdanınıza bırakıyorum, evi yıkılan kimse çadırı ona verin’ dedi ama evi yıkılan, yıkılmayan herkesin sokakta olduğunu söyledik. Kaymakam, ‘evi yıkılmayan yarın öbür gün evlerine dönecek ama evi yıkılanlar belki çadırda 1-2 yıl kalacak’ dedi. Bizde çadırları evi yıkılan vatandaşlara verdik. Bana teslim edilen çadır sayısı 270 idi ama mahallede yaklaşık 500 konut yıkılmıştı. Bütün mahalle bizden çadır isterken bizim elimizde 19 çadır vardı.
'Girdiğim evde 4 açılmamış çadır var'
Köye gelen yardımların içerisinde çadır da vardı ama köylü sıraya girmediği için bazı çadırların geri bile döndüğü oldu. Bir türü halkı sıraya dizip çadır dağıtımını gerçekleştiremedik. Bugün itibariyle hala çadırı olmayanlar olabilir ama benim girdiğim her evde açılmamış 4 çadırın olduğunu görüyorum. AFAD’dan bize hiç çadır gelmedi gelen çadırlar yurtdışından gelen çadırlardı. Bana oy vermeyenlere çadır dağılmadığını kabul etmiyorum, o vicdansızlıktır, öyle bir şey olamaz. Köye prefabrik ev yapmak isteyen bir firma bana ulaştı ve 5 aileyle buluşturduk onları. O aileler bana oy vermemişti. Ben vicdansız birisi değilim. Ben muhtar olarak yaşadığımız bu depremden ders aldım. Cumhurbaşkanı ve Validen tek talebim, bu sorumluluğu muhtara vermesinler. Vatandaşlar her şeyi muhtardan bekliyor ama ihtiyaç karşılanamıyor. Yardımseverin biri 50 koli yardım gönderiyor. Bizim mahallemizde 7 bin vatandaş yaşıyor. Ben bu 50 koliyi kime vereceğim?"