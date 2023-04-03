Hatay Sutaşı Mahallesi Muhtarı: İlk 10 gün çadır görmedik, dağıtımda çok aksaklık oldu

Köye gelen yardımların içerisinde çadır da vardı ama köylü sıraya girmediği için bazı çadırların geri bile döndüğü oldu. Bir türü halkı sıraya dizip çadır dağıtımını gerçekleştiremedik. Bugün itibariyle hala çadırı olmayanlar olabilir ama benim girdiğim her evde açılmamış 4 çadırın olduğunu görüyorum. AFAD’dan bize hiç çadır gelmedi gelen çadırlar yurtdışından gelen çadırlardı. Bana oy vermeyenlere çadır dağılmadığını kabul etmiyorum, o vicdansızlıktır, öyle bir şey olamaz. Köye prefabrik ev yapmak isteyen bir firma bana ulaştı ve 5 aileyle buluşturduk onları. O aileler bana oy vermemişti. Ben vicdansız birisi değilim. Ben muhtar olarak yaşadığımız bu depremden ders aldım. Cumhurbaşkanı ve Validen tek talebim, bu sorumluluğu muhtara vermesinler. Vatandaşlar her şeyi muhtardan bekliyor ama ihtiyaç karşılanamıyor. Yardımseverin biri 50 koli yardım gönderiyor. Bizim mahallemizde 7 bin vatandaş yaşıyor. Ben bu 50 koliyi kime vereceğim?"