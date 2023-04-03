https://sputniknews.com.tr/20230403/erdogan-ayiptir-biraz-kafani-calistir-sen--buyukelcisin-senin-buradaki-muhatabin-cumhurbaskanidir-1069082117.html

Erdoğan: Ayıptır, biraz kafanı çalıştır, sen büyükelçisin senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanıdır

Erdoğan: Ayıptır, biraz kafanı çalıştır, sen büyükelçisin senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T05:24+0300

2023-04-03T05:24+0300

2023-04-03T05:24+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

jeff flake

görüşme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da ilçede yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.Ülkü Ocakları görevlileri tarafından karşılanan Erdoğan, burada ocak hakkında yetkilerden bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir üstadım derdi ki '1'e 100' Gençler getirmesi lazım. Hani diyorlar ya 'gençlik bizde'. Onlara gençliğin kimde olduğunu 14 Mayıs'ta göstereceğiz. Neyle? Her genç 100 tane... Bizim de buğday taneleri gibi 100 binlerce taneyi inşallah 14 Mayıs'ta arttırmamız lazım" dedi.Depremden sonra yapılan evlerin Elazığ halkı için devletin sahiplenmesinin nişanesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Devletimiz halkını yalnız bırakmayacak. Sahiplenecek, sahipleniyor. Bu işi de en başarılı şekilde yürütüyoruz. Yoğun bir gayret var" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine ilişkin, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" ifadelerini kullandı.'Büyükelçi olarak görevini bileceksin'"Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, jeff flake, görüşme