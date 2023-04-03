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Elon Musk tuhaf kahvaltı alışkanlığını açıkladı
Elon Musk tuhaf kahvaltı alışkanlığını açıkladı
Elon Musk'ın "Her sabah donut yiyorum, hala hayattayım" açıklaması, diğer milyarderlerin kahvaltı alışkanlıklarını da gündeme getirdi. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T12:32+0300
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dünya
elon musk
mark cuban
jeff bezos
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Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Sağlık hizmetleri şirketi Fountain Life'ın kurucu ortaklarından biri olan Peter Diamandis'in "Şeker zehirdir" ifadeleriyle yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Musk, "Her sabah donut yiyorum, hala hayattayım" ifadelerini kullandı. Diamandis ise, Musk'a yanıt olarak "Tamam Elon, daha spesifik konuşayım. Şeker yavaş yavaş öldüren bir zehir" dedi.Musk ayrıca, 2020'de katıldığı bir podcast'te ise "Lezzetli yemekler yemeyi ve daha kısa bir hayat yaşamayı tercih ederim" demişti. Musk'ın açıklamaları, diğer milyarderlerin kahvaltı tercihlerini de gündeme getirdi.Warren BuffettABD'li iş insanı Warren Buffett da, şekerli gıdalara tutkusuyla tanınıyor. Bill Gates, şirketi Berkshire Hathaway aracılığıyla gazlı içecek markasında 400 milyon hisseye sahip olan 90'lı yaşlarındaki Buffet'in beslenme alışkanlıklarıyla ilgili olarak şunları söylemişti: "Evimizde kaldığı ilk zamanlardan birini hatırlıyorum ve kahvaltıda yemek için bir paket Oreos açtı. Hemen çocuklarımız da istedi. Gençler için kötü bir örnek olabilir ama bu bir şekilde onun için işe yarayan bir diyet.” Buffett ise, yeme alışkanlıklarını "Aktüeryal tabloları kontrol ettim ve en düşük ölüm oranı 6 yaşındakiler arasında. Ben de 6 yaşında bir çocuk gibi yemeye karar verdim. Gidebileceğim en güvenli yol bu" ifadelerini kullanmıştı.Jeff Bezos2014'te bir şirket satışını görüşmek üzere bir sabah toplantısı için Bezos ile buluştuğunu anlatan internet girişimcisi Matt Rutledge, Bezos'un kahvaltı olarak patates, pastırma, yeşil sarımsaklı yoğurt ve haşlanmış yumurta içeren bir Akdeniz ahtapotu menüsü söylediğini açıkladı. Rutledge ayrıca, Bezos'un kendisine "Kahvaltıda yediğim ahtapot sensin. Menüye baktığımda anlamadığım, hiç sahip olmadığım şey sensin" dediğini açıkladı.Mark CubanCNBC'ye göre, Shark Tank yatırımcısı ve NBA takımlarından Dallas Mavericks'in sahibi milyarder Mark Cuban, güne Alyssa's Cookies adlı bir şirketten alınan sekiz yulaf ezmeli kurabiye paketi ile başlıyor. Cuban'ın ayrıca, sipariş kutusuna işin yüzde 25'i için 50 bin dolar isteyen bir not ekleyen kurucu ortak Doug Saraci'nin teklifi üzerine 2012 yılında markaya yatırım yaptığı biliniyor.Cuban ayrıca, Ağustos ayında Habits &amp; Hustle podcast sunucusu Jennifer Cohen'e 'vücudundaki iltihabı azaltmaya yardımcı olmak için et yememe kararı aldığını' söylemişti.
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elon musk, mark cuban, jeff bezos, warren buffet
elon musk, mark cuban, jeff bezos, warren buffet

Elon Musk tuhaf kahvaltı alışkanlığını açıkladı

12:32 03.04.2023 (güncellendi: 12:40 03.04.2023)
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNElon Musk- Twitter
Elon Musk- Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
Abone olTelegram
Elon Musk'ın "Her sabah donut yiyorum, hala hayattayım" açıklaması, diğer milyarderlerin kahvaltı alışkanlıklarını da gündeme getirdi.
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Sağlık hizmetleri şirketi Fountain Life'ın kurucu ortaklarından biri olan Peter Diamandis'in "Şeker zehirdir" ifadeleriyle yaptığı paylaşıma yanıt verdi.
Musk, "Her sabah donut yiyorum, hala hayattayım" ifadelerini kullandı.
Diamandis ise, Musk'a yanıt olarak "Tamam Elon, daha spesifik konuşayım. Şeker yavaş yavaş öldüren bir zehir" dedi.
Musk ayrıca, 2020'de katıldığı bir podcast'te ise "Lezzetli yemekler yemeyi ve daha kısa bir hayat yaşamayı tercih ederim" demişti.
Musk'ın açıklamaları, diğer milyarderlerin kahvaltı tercihlerini de gündeme getirdi.

Warren Buffett

ABD'li iş insanı Warren Buffett da, şekerli gıdalara tutkusuyla tanınıyor. Bill Gates, şirketi Berkshire Hathaway aracılığıyla gazlı içecek markasında 400 milyon hisseye sahip olan 90'lı yaşlarındaki Buffet'in beslenme alışkanlıklarıyla ilgili olarak şunları söylemişti:
"Evimizde kaldığı ilk zamanlardan birini hatırlıyorum ve kahvaltıda yemek için bir paket Oreos açtı. Hemen çocuklarımız da istedi. Gençler için kötü bir örnek olabilir ama bu bir şekilde onun için işe yarayan bir diyet.”
Buffett ise, yeme alışkanlıklarını "Aktüeryal tabloları kontrol ettim ve en düşük ölüm oranı 6 yaşındakiler arasında. Ben de 6 yaşında bir çocuk gibi yemeye karar verdim. Gidebileceğim en güvenli yol bu" ifadelerini kullanmıştı.

Jeff Bezos

2014'te bir şirket satışını görüşmek üzere bir sabah toplantısı için Bezos ile buluştuğunu anlatan internet girişimcisi Matt Rutledge, Bezos'un kahvaltı olarak patates, pastırma, yeşil sarımsaklı yoğurt ve haşlanmış yumurta içeren bir Akdeniz ahtapotu menüsü söylediğini açıkladı.
Rutledge ayrıca, Bezos'un kendisine "Kahvaltıda yediğim ahtapot sensin. Menüye baktığımda anlamadığım, hiç sahip olmadığım şey sensin" dediğini açıkladı.

Mark Cuban

CNBC'ye göre, Shark Tank yatırımcısı ve NBA takımlarından Dallas Mavericks'in sahibi milyarder Mark Cuban, güne Alyssa's Cookies adlı bir şirketten alınan sekiz yulaf ezmeli kurabiye paketi ile başlıyor.
Cuban'ın ayrıca, sipariş kutusuna işin yüzde 25'i için 50 bin dolar isteyen bir not ekleyen kurucu ortak Doug Saraci'nin teklifi üzerine 2012 yılında markaya yatırım yaptığı biliniyor.
Cuban ayrıca, Ağustos ayında Habits & Hustle podcast sunucusu Jennifer Cohen'e 'vücudundaki iltihabı azaltmaya yardımcı olmak için et yememe kararı aldığını' söylemişti.
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