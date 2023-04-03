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'Dünyanın en saçma binası'nın yerine çelikten çarşı: Depremzede esnafın hizmetine sunulacak
'Dünyanın en saçma binası'nın yerine çelikten çarşı: Depremzede esnafın hizmetine sunulacak
Kahramanmaraş'ta geçen yıl kontrollü olarak yıkılan, 'dünyanın en saçma binası' olarak ünlenen yapının alanına depremzede esnaf için 'Samsun Çarşısı'... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
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depremzede
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kahramanmaraş, depremzede, dünyanın en saçma binası, esnaf, фото
kahramanmaraş, depremzede, dünyanın en saçma binası, esnaf, фото

'Dünyanın en saçma binası'nın yerine çelikten çarşı: Depremzede esnafın hizmetine sunulacak

13:50 03.04.2023
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Kahramanmaraş'ta geçen yıl kontrollü olarak yıkılan, 'dünyanın en saçma binası' olarak ünlenen yapının alanına depremzede esnaf için 'Samsun Çarşısı' kuruluyor.
© İHAKahramanmaraş'ta 1994 yılında yapılan 18 katlı İl Özel İdare binası, arama motoru Google'da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak ilk sırada yer alıyordu. Binanın dış cephesi sarı, mavi ve kırmızı renkleriyle hem görselliği hem de işlevsiz olması sebebiyle sürekli eleştirilere maruz kaldı. 2022 yılında kontrollü olarak yıkılan dünyanın en saçma binasının 40 dönümlük alanına ise depremzede esnaf için Samsun Çarşısı inşa edilmeye başlandı. 32 dükkan, iki kafeterya ve lavabolardan oluşan çarşının kısa sürede tamamlanması planlanırken, depremzede esnafın kullanımına verileceği kaydedildi.
'Dünyanın en saçma binası'nın yerine çelikten çarşı: Depremzede esnafın hizmetine sunulacak - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kahramanmaraş'ta 1994 yılında yapılan 18 katlı İl Özel İdare binası, arama motoru Google'da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak ilk sırada yer alıyordu. Binanın dış cephesi sarı, mavi ve kırmızı renkleriyle hem görselliği hem de işlevsiz olması sebebiyle sürekli eleştirilere maruz kaldı. 2022 yılında kontrollü olarak yıkılan dünyanın en saçma binasının 40 dönümlük alanına ise depremzede esnaf için Samsun Çarşısı inşa edilmeye başlandı. 32 dükkan, iki kafeterya ve lavabolardan oluşan çarşının kısa sürede tamamlanması planlanırken, depremzede esnafın kullanımına verileceği kaydedildi.
© İHAŞehirde esnaflık yapan kaynakçı ustası Ertuğrul Kekeç, binanın büyük bir kısmı kullanılmadığı için ‘dünyanın en saçma binası’ olarak tanımlandığını söyledi. Kekeç, "Binanın büyük bir kısmı kullanılamadığı için öyle bir imaj oluşturdular. Yoksa yapılması zor binaydı. İnsanların kafasında klasik düz bina oluştuğu için bu bina bir türlü kendini sevdiremedi. En sonunda da yıkıldı. Yıkması da zordu. En üstte büyük ekskavatörler çıkarttılar. Yıka yıka indirdi, tehlikeli bir yıkımdı" diye konuştu.
'Dünyanın en saçma binası'nın yerine çelikten çarşı: Depremzede esnafın hizmetine sunulacak - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Şehirde esnaflık yapan kaynakçı ustası Ertuğrul Kekeç, binanın büyük bir kısmı kullanılmadığı için ‘dünyanın en saçma binası’ olarak tanımlandığını söyledi. Kekeç, "Binanın büyük bir kısmı kullanılamadığı için öyle bir imaj oluşturdular. Yoksa yapılması zor binaydı. İnsanların kafasında klasik düz bina oluştuğu için bu bina bir türlü kendini sevdiremedi. En sonunda da yıkıldı. Yıkması da zordu. En üstte büyük ekskavatörler çıkarttılar. Yıka yıka indirdi, tehlikeli bir yıkımdı" diye konuştu.
© İHADepremzede vatandaşlar için çarşı kurduklarını ifade eden Ali Rıza Köksal ise, "Depremden dolayı esnafların dükkanları zarar gördüğü için onlara çelik konseksiyon dükkan imal ediyoruz. İki tane kafeteryası var. Bir an önce bitirip mağdur olan esnafların hizmetine sunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
'Dünyanın en saçma binası'nın yerine çelikten çarşı: Depremzede esnafın hizmetine sunulacak - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Depremzede vatandaşlar için çarşı kurduklarını ifade eden Ali Rıza Köksal ise, "Depremden dolayı esnafların dükkanları zarar gördüğü için onlara çelik konseksiyon dükkan imal ediyoruz. İki tane kafeteryası var. Bir an önce bitirip mağdur olan esnafların hizmetine sunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
© İHASamsun Çarşısı inşa ettiklerini belirten Yusuf Pala da, "Biz de çelik işini yapıyoruz. Sabah 8, akşam 6'ya kadar elimizden geldiğince hızlı çalışmaya gayret gösteriyoruz, bir an önce teslim edelim diye. Bütün depremzedelere geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.
'Dünyanın en saçma binası'nın yerine çelikten çarşı: Depremzede esnafın hizmetine sunulacak - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Samsun Çarşısı inşa ettiklerini belirten Yusuf Pala da, "Biz de çelik işini yapıyoruz. Sabah 8, akşam 6'ya kadar elimizden geldiğince hızlı çalışmaya gayret gösteriyoruz, bir an önce teslim edelim diye. Bütün depremzedelere geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.
© İHAYıkılan binanın görsellerinin güzel olduğunu aktaran inşaat ustası Mehmet Dinç de, "Görsellerini gördüm. Mimarisi güzeldi ama kullanışlı değil diye yıkılmış" dedi.
'Dünyanın en saçma binası'nın yerine çelikten çarşı: Depremzede esnafın hizmetine sunulacak - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Yıkılan binanın görsellerinin güzel olduğunu aktaran inşaat ustası Mehmet Dinç de, "Görsellerini gördüm. Mimarisi güzeldi ama kullanışlı değil diye yıkılmış" dedi.
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