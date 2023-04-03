'Dünyanın en saçma binası'nın yerine çelikten çarşı: Depremzede esnafın hizmetine sunulacak

© İHA Şehirde esnaflık yapan kaynakçı ustası Ertuğrul Kekeç, binanın büyük bir kısmı kullanılmadığı için ‘dünyanın en saçma binası’ olarak tanımlandığını söyledi. Kekeç, "Binanın büyük bir kısmı kullanılamadığı için öyle bir imaj oluşturdular. Yoksa yapılması zor binaydı. İnsanların kafasında klasik düz bina oluştuğu için bu bina bir türlü kendini sevdiremedi. En sonunda da yıkıldı. Yıkması da zordu. En üstte büyük ekskavatörler çıkarttılar. Yıka yıka indirdi, tehlikeli bir yıkımdı" diye konuştu.