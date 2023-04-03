https://sputniknews.com.tr/20230403/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1069086238.html

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 19,1960 liradan, avro 20,7220 liradan haftaya başladı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T09:30+0300

2023-04-03T09:30+0300

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Serbest piyasada 19,1940 liradan alınan dolar, 19,1960 liradan satılıyor. 20,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20,7220 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 19,1860 lira, avronun satış fiyatı da 20,8910 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 205 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 953 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 787 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1953 dolar seviyelerinde.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,812 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 83.90 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.90 dolardan işlem görüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230331/dolar-ve-euro-yukseliyor-1068985744.html

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