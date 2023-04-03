https://sputniknews.com.tr/20230403/derbi-zaferinin-ardindan-besiktas-hisselerindeki-yukselis-yuzde-6yi-asti-1069098111.html
Derbi zaferinin ardından Beşiktaş hisselerindeki yükseliş yüzde 6'yı aştı
Derbi zaferinin ardından Beşiktaş hisselerindeki yükseliş yüzde 6'yı aştı
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri, 4-2'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardında yüzde 6.4 yükselişle 8.88 liradan işlem görüyor. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T12:25+0300
2023-04-03T12:25+0300
2023-04-03T12:25+0300
türkiye
beşiktaş
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069078027_0:222:2852:1826_1920x0_80_0_0_41be4aed080a569487b00cf9e2cb51ac.jpg
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u son bölümde bulduğu gollerle 2-0 yenen Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin hisseleri de yüzde 8,6 artışla 9.38 liradan alıcı buluyor.Fenerbahçe hisselerinde sert düşüşAnalistler, Galatasaray'ın ligde liderliğini açık ara farkla sürdürdüğünü ifade etti.Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri ise yüzde 9,97 düşüşle 51,95 liradan işlem görüyor.Kendi sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 yenilen Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin hisseleri ise yüzde 1,65 azalışla 3,57 liradan alıcı buluyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069078027_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_bef28b13c75c176a8237ef0a66833bfd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, fenerbahçe
Derbi zaferinin ardından Beşiktaş hisselerindeki yükseliş yüzde 6'yı aştı
Abone ol
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri, 4-2'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardında yüzde 6.4 yükselişle 8.88 liradan işlem görüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u son bölümde bulduğu gollerle 2-0 yenen Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin hisseleri de yüzde 8,6 artışla 9.38 liradan alıcı buluyor.
Fenerbahçe hisselerinde sert düşüş
Analistler, Galatasaray'ın ligde liderliğini açık ara farkla sürdürdüğünü ifade etti.
Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri ise yüzde 9,97 düşüşle 51,95 liradan işlem görüyor.
Kendi sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 yenilen Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin hisseleri ise yüzde 1,65 azalışla 3,57 liradan alıcı buluyor.