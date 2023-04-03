https://sputniknews.com.tr/20230403/deprem-asi-nehrinin-yataginda-78-metrelik-kaymaya-neden-oldu-1069107623.html

Deprem Asi Nehri'nin yatağında 7.8 metrelik kaymaya neden oldu

Deprem Asi Nehri'nin yatağında 7.8 metrelik kaymaya neden oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yatağında kayma yaşanan Hatay'daki Asi Nehri'nde taşkın riskine karşı ıslah ve temizlik çalışması... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T14:45+0300

2023-04-03T14:45+0300

2023-04-03T14:45+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

asi nehri

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Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, taşkın riskine karşı nehirde 50 iş makinesiyle vardiyalı olarak çalışma yapıyor.Çalışmalar kapsamında nehrin 45 kilometrelik bölümünden 1 milyon 225 bin metreküp rüsubat çıkarıldı.DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, depremlerin dere yataklarında ciddi kaymalara neden olduğunu belirterek, dere yatakları kesitlerinin çok ciddi daraldığını, bu bölgeleri genişletmeye çalıştıklarını söyledi.Asi Nehri`nin kollarında makineli çalışma yaptıklarını anlatan Gökçe, nehrin büyük bölümünde dere ıslah ve düzenleme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.Gökçe, şunları kaydetti: "Depremle beraber nehrin yatağında 7,8 metrelik kayma yaşandı. Müdahale edilmezse ciddi bir yağış durumunda taşkın riski vardı. Nehir yatağının düzenlenmesi için ciddi emek sarf ediyoruz."

asi nehri

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deprem, asi nehri