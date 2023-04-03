https://sputniknews.com.tr/20230403/denizlide-pompali-tufekle-bir-aractan-rastgele-ates-acildi-2-yarali-1069081250.html
Denizli'de pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı: 2 yaralı
Denizli'de pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı: 2 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T03:52+0300
2023-04-03T03:52+0300
2023-04-03T03:54+0300
denizli
türkiye
pompalı tüfek
saldırgan
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Denizli'de Çamlaraltı Mahallesi Kınıklı Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin arka camından pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı.Tüfekten çıkan saçmalar, kaldırımda yürüyen 2 kişiye ve bir evin balkon camına isabet etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek, olay yerinin yaklaşık 1,5 kilometre yakınında bulundu.
denizli
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denizli, pompalı tüfek, saldırgan
denizli, pompalı tüfek, saldırgan
Denizli'de pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı: 2 yaralı
03:52 03.04.2023 (güncellendi: 03:54 03.04.2023) Abone ol
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.
Denizli'de Çamlaraltı Mahallesi Kınıklı Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin arka camından pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı.
Tüfekten çıkan saçmalar, kaldırımda yürüyen 2 kişiye ve bir evin balkon camına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek, olay yerinin yaklaşık 1,5 kilometre yakınında bulundu.