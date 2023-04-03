https://sputniknews.com.tr/20230403/denizlide-pompali-tufekle-bir-aractan-rastgele-ates-acildi-2-yarali-1069081250.html

Denizli'de pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı: 2 yaralı

Denizli'de pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı: 2 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

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denizli

türkiye

pompalı tüfek

saldırgan

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Denizli'de Çamlaraltı Mahallesi Kınıklı Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin arka camından pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı.Tüfekten çıkan saçmalar, kaldırımda yürüyen 2 kişiye ve bir evin balkon camına isabet etti.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek, olay yerinin yaklaşık 1,5 kilometre yakınında bulundu.

denizli

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denizli, pompalı tüfek, saldırgan