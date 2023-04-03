https://sputniknews.com.tr/20230403/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altundan-demirtasa-yanit-sizden-korkmuyorum-1069124086.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Demirtaş'a yanıt: Sizden korkmuyorum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Demirtaş'a yanıt: Sizden korkmuyorum

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yanıt vererek "Kendisine hukuksuzca 'özgürlük' vadedenlerin kazanabilmesinin... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T21:26+0300

2023-04-03T21:26+0300

2023-04-03T21:33+0300

türkiye

fahrettin altun

terör

tehdit

recep tayyip erdoğan

hdp

selahattin demirtaş

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine yönelik iddialarına yanıt verdi.Fahrettin Altun, şunları kaydetti:Altun, "Bölücü örgütün ve destekçilerinin yıllarca vatandaşlarımıza çektirdikleri acıları, yaptıkları manipülasyonları, içerisinde bulundukları kirli ilişkileri tüm dünyaya anlatarak teröre karşı mücadelemize devam edeceğiz" diye ekledi.Karagöz: Her koşulda, terör ve yardakçılarıyla mücadeleyi sürdüreceğizAnadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz sosyal medya hesabından Altun’un paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:AK Partili Dağ: Devletin hiçbir temsilcisi sizin ve sırtınızı dayadığınız terör örgütünün tehditlerine boyun eğmezAK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Demirtaş’ın açıklamalarına, “Terörist başının heykelini dikme hayali dört duvar arasına sıkışan Selahattin Demirtaş, kendi kara propaganda mekanizmalarını, iftiralarla İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun'a mal etmeye çalışmış. Üstelik terör örgütünden aldığı güç ile tehditler savurmuş” ifadeleriyle tepki gösterdi.Dağ paylaşımında şunları kaydetti:Sobacı: Zehirli ve tehditkar dile karşı sonuna kadar mücadele edeceğizTRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Teröre destekte başı çeken bir şahsın, demokrasi ve insan haklarına inanıyormuş taklidi yaparak, alçakça tehditler savurmasını sert şekilde kınıyorum. Sayın Fahrettin Altun'a ve ülkemize yönelik bu zehirli ve tehditkar dile karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

türkiye

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fahrettin altun, terör, tehdit, recep tayyip erdoğan, hdp, selahattin demirtaş