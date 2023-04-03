https://sputniknews.com.tr/20230403/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altundan-demirtasa-yanit-sizden-korkmuyorum-1069124086.html
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Demirtaş'a yanıt: Sizden korkmuyorum
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Demirtaş'a yanıt: Sizden korkmuyorum
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yanıt vererek "Kendisine hukuksuzca 'özgürlük' vadedenlerin kazanabilmesinin... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T21:26+0300
2023-04-03T21:26+0300
2023-04-03T21:33+0300
türkiye
fahrettin altun
terör
tehdit
recep tayyip erdoğan
hdp
selahattin demirtaş
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine yönelik iddialarına yanıt verdi.Fahrettin Altun, şunları kaydetti:Altun, "Bölücü örgütün ve destekçilerinin yıllarca vatandaşlarımıza çektirdikleri acıları, yaptıkları manipülasyonları, içerisinde bulundukları kirli ilişkileri tüm dünyaya anlatarak teröre karşı mücadelemize devam edeceğiz" diye ekledi.Karagöz: Her koşulda, terör ve yardakçılarıyla mücadeleyi sürdüreceğizAnadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz sosyal medya hesabından Altun’un paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:AK Partili Dağ: Devletin hiçbir temsilcisi sizin ve sırtınızı dayadığınız terör örgütünün tehditlerine boyun eğmezAK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Demirtaş’ın açıklamalarına, “Terörist başının heykelini dikme hayali dört duvar arasına sıkışan Selahattin Demirtaş, kendi kara propaganda mekanizmalarını, iftiralarla İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun'a mal etmeye çalışmış. Üstelik terör örgütünden aldığı güç ile tehditler savurmuş” ifadeleriyle tepki gösterdi.Dağ paylaşımında şunları kaydetti:Sobacı: Zehirli ve tehditkar dile karşı sonuna kadar mücadele edeceğizTRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Teröre destekte başı çeken bir şahsın, demokrasi ve insan haklarına inanıyormuş taklidi yaparak, alçakça tehditler savurmasını sert şekilde kınıyorum. Sayın Fahrettin Altun'a ve ülkemize yönelik bu zehirli ve tehditkar dile karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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fahrettin altun, terör, tehdit, recep tayyip erdoğan, hdp, selahattin demirtaş
fahrettin altun, terör, tehdit, recep tayyip erdoğan, hdp, selahattin demirtaş
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Demirtaş'a yanıt: Sizden korkmuyorum
21:26 03.04.2023 (güncellendi: 21:33 03.04.2023) Abone ol
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yanıt vererek "Kendisine hukuksuzca 'özgürlük' vadedenlerin kazanabilmesinin mümkün olmadığını fark etmiş olacak ki böylesi tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine yönelik iddialarına yanıt verdi.
Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi, Yasin Börü ve onlarca masumun katili, Türk adaletinin tam da aynı sebepten ceza verdiği terör destekçisi, yalanlarla dolu bir bildiriyle şahsımı tehdit etmiş, arkasındaki terör örgütüne bizi hedef göstermiş. Kendisine hukuksuzca 'özgürlük' vadedenlerin kazanabilmesinin mümkün olmadığını fark etmiş olacak ki böylesi tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum. Bu terör azmettiricisi manipülatörün tehditlerine boyun eğecek bir tane bile insan yok içimizde. Biz, bizzat bunları ve desteklediklerini onlarca kez sandığa gömen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında, millet için yürüyen milyonlarız."
Altun, "Bölücü örgütün ve destekçilerinin yıllarca vatandaşlarımıza çektirdikleri acıları, yaptıkları manipülasyonları, içerisinde bulundukları kirli ilişkileri tüm dünyaya anlatarak teröre karşı mücadelemize devam edeceğiz" diye ekledi.
Karagöz: Her koşulda, terör ve yardakçılarıyla mücadeleyi sürdüreceğiz
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz sosyal medya hesabından Altun’un paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Terör örgütlerine kurumlarımızı ve yöneticilerini hedef göstermek, ülkemizin birlik ve beraberliğine her fırsatta zarar vermeye çalışmak beyhude bir uğraşıdır. Terör örgütüne ve onun gizli/açık destekçilerine karşı bizleri daha fazla mücadele etmeye teşvik eder."
AK Partili Dağ: Devletin hiçbir temsilcisi sizin ve sırtınızı dayadığınız terör örgütünün tehditlerine boyun eğmez
AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Demirtaş’ın açıklamalarına, “Terörist başının heykelini dikme hayali dört duvar arasına sıkışan Selahattin Demirtaş, kendi kara propaganda mekanizmalarını, iftiralarla İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun'a mal etmeye çalışmış. Üstelik terör örgütünden aldığı güç ile tehditler savurmuş” ifadeleriyle tepki gösterdi.
Dağ paylaşımında şunları kaydetti:
“Devletin hiçbir temsilcisi sizin ve sırtınızı dayadığınız terör örgütünün tehditlerine boyun eğmez. Her koşulda, mecrada terör ve yardakçılarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz."
Sobacı: Zehirli ve tehditkar dile karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Teröre destekte başı çeken bir şahsın, demokrasi ve insan haklarına inanıyormuş taklidi yaparak, alçakça tehditler savurmasını sert şekilde kınıyorum. Sayın Fahrettin Altun'a ve ülkemize yönelik bu zehirli ve tehditkar dile karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.