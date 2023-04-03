Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde milletvekilliği ağır vazifedir
20:14 03.04.2023 (güncellendi: 20:24 03.04.2023)
© METEHAN NAZLI - VOLKAN KAPLAN-AW854821 Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 kalıcı konut ve 620 köy evinin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların bir yıl içerisinde tamamlanarak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.
© METEHAN NAZLI - VOLKAN KAPLAN-AW854821
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde milletvekilliği ağır vazifedir. Millete hizmet etmenin manevi hazzı bu görevi farklı bir yere taşıyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de milletvekilleri ile iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Ülkemizde milletvekilliği ağır vazifedir. Millete hizmet etmenin manevi hazzı bu görevi farklı bir yere taşıyor.
Depremin vurduğu şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldıracağız, insanlarımızın geleceğe umutla bakmasını temin edeceğiz.
(Depremler nedeniyle) Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız, kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir.
Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız.
Türkiye'nin bugün geldiği yer, geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi, bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Ülkemizde milletvekilliği ağır vazifedir. Millete hizmet etmenin manevi hazzı bu görevi farklı bir yere taşıyor.
Depremin vurduğu şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldıracağız, insanlarımızın geleceğe umutla bakmasını temin edeceğiz.
(Depremler nedeniyle) Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız, kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir.
Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız.
Türkiye'nin bugün geldiği yer, geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi, bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır.