Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde milletvekilliği ağır vazifedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de milletvekilleri ile iftar programında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



Ülkemizde milletvekilliği ağır vazifedir. Millete hizmet etmenin manevi hazzı bu görevi farklı bir yere taşıyor.



Depremin vurduğu şehirlerimizi kısa sürede ayağa kaldıracağız, insanlarımızın geleceğe umutla bakmasını temin edeceğiz.



(Depremler nedeniyle) Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız, kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir.



Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız.



Türkiye'nin bugün geldiği yer, geride bırakmakta olduğumuz ilk asrının zirvesi, bundan sonra hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımıdır.