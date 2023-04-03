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Burhan Kuzu ve Zindaşti ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı: Aliye Uzun silahlı saldırıya uğradı
Burhan Kuzu ve Zindaşti ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı: Aliye Uzun silahlı saldırıya uğradı
İstanbul’da 7 yıl önce uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile Ömer Erdal Akkartal arasında yaşanan silahlı çatışmanın soruşturmasında adı geçen turizmci... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T13:49+0300
2023-04-03T13:49+0300
türkiye
burhan kuzu
aliye uzun
naci şerifi zindaşti
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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Aliye Uzun'a, İstanbul Suadiye’de yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş edildi.Saldırıdan kaçmaya çalışan Uzun, diz kapağından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Aliye Uzun’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis olayla ilgili çalışma yaparken Aliye Uzun’un ismi 2016’da uyuşturucu baronu Naji Şerifi Zindaşti ile Ömer Erdal Kartal adlı kişiyle Sarıyer’de yaşanan silahlı çatışmanın soruşturmasında yer almıştı. Hiç kimsenin yaralanmadığı silahlı çatışma sonrası gözaltına alınan Zindaşti’nin verdiği ifade de Aliye Uzun ismi geçmişti. Bu soruşturma kapsamında da Uzun’un ifadesi alınmıştı.Zindaşti ve Kuzu ile aynı fotoğraftaydıAliye Uzun, Zindaşti ve Burhan Kuzu ile çekilen fotoğraflarla da gündeme gelmişti. Ortaya çıkan fotoğraflarda Uzun, Zindaşti ve Kuzu ile birlikte bir restoranda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20201008/eski-ak-parti-besiktas-kadin-kollari-baskan-yardimcisi-aliye-uzun-zindasti-ile-flortlesiyorduk-1042990218.html
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burhan kuzu, aliye uzun, naci şerifi zindaşti
burhan kuzu, aliye uzun, naci şerifi zindaşti

Burhan Kuzu ve Zindaşti ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı: Aliye Uzun silahlı saldırıya uğradı

13:49 03.04.2023
© AA / ArşivBurhan Kuzu
Burhan Kuzu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© AA / Arşiv
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İstanbul’da 7 yıl önce uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile Ömer Erdal Akkartal arasında yaşanan silahlı çatışmanın soruşturmasında adı geçen turizmci Aliye Uzun silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Uzun, Zindaşti ve Burhan Kuzu ile birlikte aynı karede çekilmiş fotoğrafları ile gündeme gelmişti.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Aliye Uzun'a, İstanbul Suadiye’de yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş edildi.
Saldırıdan kaçmaya çalışan Uzun, diz kapağından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Aliye Uzun’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili çalışma yaparken Aliye Uzun’un ismi 2016’da uyuşturucu baronu Naji Şerifi Zindaşti ile Ömer Erdal Kartal adlı kişiyle Sarıyer’de yaşanan silahlı çatışmanın soruşturmasında yer almıştı. Hiç kimsenin yaralanmadığı silahlı çatışma sonrası gözaltına alınan Zindaşti’nin verdiği ifade de Aliye Uzun ismi geçmişti. Bu soruşturma kapsamında da Uzun’un ifadesi alınmıştı.

Zindaşti ve Kuzu ile aynı fotoğraftaydı

Aliye Uzun, Zindaşti ve Burhan Kuzu ile çekilen fotoğraflarla da gündeme gelmişti. Ortaya çıkan fotoğraflarda Uzun, Zindaşti ve Kuzu ile birlikte bir restoranda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Naci Şerif Zindaşti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2020
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Eski AK Parti Beşiktaş Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aliye Uzun: Zindaşti ile flörtleşiyorduk
8 Ekim 2020, 07:25
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