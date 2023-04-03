https://sputniknews.com.tr/20230403/brics-liderleri-2024te-kazanda-bir-araya-gelecek-1069113536.html
BRICS liderleri 2024'te Kazan'da bir araya gelecek
BRICS liderleri 2024'te Kazan'da bir araya gelecek
BRICS Liderler Zirvesi, gelecek yıl Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T16:46+0300
2023-04-03T16:46+0300
2023-04-03T16:48+0300
dünya
rusya
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brics zirvesi
kazan
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle 2024'te Rusya'da düzenlenecek BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak şehir belirlendi.Kararnameye göre, Kazan, zirveye ev sahipliği yapacak ve zirveye hazırlıktan sorumlu organizasyon komitesinin başkanlık görevini ise Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yürütecek.Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu, üye ülkeler arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220624/arjantin-bricse-tam-uyelik-istiyor-1057893659.html
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rusya, brics, brics zirvesi, kazan, 2024
rusya, brics, brics zirvesi, kazan, 2024
BRICS liderleri 2024'te Kazan'da bir araya gelecek
16:46 03.04.2023 (güncellendi: 16:48 03.04.2023) Abone ol
BRICS Liderler Zirvesi, gelecek yıl Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle 2024'te Rusya'da düzenlenecek BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak şehir belirlendi.
Kararnameye göre, Kazan, zirveye ev sahipliği yapacak ve zirveye hazırlıktan sorumlu organizasyon komitesinin başkanlık görevini ise Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yürütecek.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu, üye ülkeler arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.