https://sputniknews.com.tr/20230403/besiktastan-tff-baskani-mehmet-buyukeksiye-cevap-bu-ligi-hangi-vicdanla-tescil-edeceksiniz-1069127307.html

Beşiktaş'tan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye cevap: Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz?

Beşiktaş'tan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye cevap: Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz?

Beşiktaş, TFF Başkanı Büyükekşi'nin "hükmen mağlubiyetlerle" ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Sezon bittiğinde bir takımın 18, diğerinin 17, bir... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T23:08+0300

2023-04-03T23:08+0300

2023-04-03T23:11+0300

spor

beşiktaş

türkiye futbol federasyonu (tff)

mehmet büyükekşi

futbol

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Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Süper Lig'e devam etmeyeceklerini açıklayan Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un kalan maçlarında 3-0 hükmen mağlup sayılma kararıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin bir araya geldiği basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılıyor ki kendisi sürdürmekte olduğumuz hak ve adalet arayışımızı görmezden, adalet çağrılarımızı duymazdan gelmeye devam etmektedir" denildi.Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:'Çekimser kalan kulüplerin çekimserlikten kastı, mevcut uygulamadan duydukları şüphedir'Kulüpler Birliği toplantısında Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sonrasında yapılan uygulamayla ilgili gerçekleşen oylamanın hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, Kulüpler Birliği'ndeki oylamayla ilgili ayrıca şu ifadeler kullanıldı:'Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz?'TFF'nin aldığı karar sonrasında takımların deplasman maçlarında farklılık olacağının belirtildiği açıklama, şöyle devam etti:'Fenerbahçe maçında bir operasyon yürütülmek istenmiştir'Beşiktaş'ın Kadıköy'de 4-2 kazandığı Fenerbahçe derbisi öncesindeki hakem atamasına da dikkat çekilen açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig müsabakasında, kulübümüzün haklı talebini anlamsız kılmayı amaçlayan bir operasyon yürütülmek istenmiştir. Manuel bir zekanın ürünü olarak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında görev alan orta hakem Halil Umut Meler ile VAR hakemi Alper Ulusoy, verdikleri ve vermedikleri kararlarla futbolcularımızın ve teknik heyetimizin emeklerini gasbetmeyi, takımımızı şampiyonluk yarışının dışına iterek kulübümüzün adalet isteğini gündemden düşürmeyi amaçlayan çirkin bir oyunun piyonları olmuşlardır. Futbolcularımız, kulübümüze karşı kurulan kirli kumpasa en güzel cevabı sahada sergiledikleri muhteşem futbol sonucu almış oldukları tertemiz galibiyetle vermişlerdir" şeklinde görüş belirtildi.Açıklamada, Fenerbahçe maçındaki hakem atamasıyla ilgili de açıklama beklendiği vurgulanarak, "TFF Başkanı’nın bugünkü açıklamasından anlıyoruz ki maçımıza hakem atamasının manuel olarak yapılmasının sebebi Belçika Ligi! İşinize geldiği zaman bir Avrupa ülkesi uygulamasını geçerli görüyorsunuz ama işinize gelmediğinde Avrupa’nın tavsiye niteliğindeki görüşlerini dikkate almıyorsunuz. Bunun adı çifte standart değil mi, kuralları işinize geldiği gibi uygulamak değil mi? Merkez Hakem Kurulu, manuel hakem atamasını neden talep etti, bu konuda ivedilikle bir açıklama bekliyoruz. ifadeleri kullanıldı.'Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklansın'Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde 22 Mart tarihinde VAR kayıtlarının açıklanmasına yönelik yapılan paylaşımı hatırlatan Beşiktaş Kulübü, açıklamasını şöyle tamamladı:

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beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, futbol