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https://sputniknews.com.tr/20230403/besiktastan-tff-baskani-mehmet-buyukeksiye-cevap-bu-ligi-hangi-vicdanla-tescil-edeceksiniz-1069127307.html
Beşiktaş'tan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye cevap: Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz?
Beşiktaş'tan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye cevap: Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz?
Beşiktaş, TFF Başkanı Büyükekşi'nin "hükmen mağlubiyetlerle" ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Sezon bittiğinde bir takımın 18, diğerinin 17, bir... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T23:08+0300
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spor
beşiktaş
türkiye futbol federasyonu (tff)
mehmet büyükekşi
futbol
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Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Süper Lig'e devam etmeyeceklerini açıklayan Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un kalan maçlarında 3-0 hükmen mağlup sayılma kararıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin bir araya geldiği basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılıyor ki kendisi sürdürmekte olduğumuz hak ve adalet arayışımızı görmezden, adalet çağrılarımızı duymazdan gelmeye devam etmektedir" denildi.Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:'Çekimser kalan kulüplerin çekimserlikten kastı, mevcut uygulamadan duydukları şüphedir'Kulüpler Birliği toplantısında Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sonrasında yapılan uygulamayla ilgili gerçekleşen oylamanın hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, Kulüpler Birliği'ndeki oylamayla ilgili ayrıca şu ifadeler kullanıldı:'Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz?'TFF'nin aldığı karar sonrasında takımların deplasman maçlarında farklılık olacağının belirtildiği açıklama, şöyle devam etti:'Fenerbahçe maçında bir operasyon yürütülmek istenmiştir'Beşiktaş'ın Kadıköy'de 4-2 kazandığı Fenerbahçe derbisi öncesindeki hakem atamasına da dikkat çekilen açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig müsabakasında, kulübümüzün haklı talebini anlamsız kılmayı amaçlayan bir operasyon yürütülmek istenmiştir. Manuel bir zekanın ürünü olarak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında görev alan orta hakem Halil Umut Meler ile VAR hakemi Alper Ulusoy, verdikleri ve vermedikleri kararlarla futbolcularımızın ve teknik heyetimizin emeklerini gasbetmeyi, takımımızı şampiyonluk yarışının dışına iterek kulübümüzün adalet isteğini gündemden düşürmeyi amaçlayan çirkin bir oyunun piyonları olmuşlardır. Futbolcularımız, kulübümüze karşı kurulan kirli kumpasa en güzel cevabı sahada sergiledikleri muhteşem futbol sonucu almış oldukları tertemiz galibiyetle vermişlerdir" şeklinde görüş belirtildi.Açıklamada, Fenerbahçe maçındaki hakem atamasıyla ilgili de açıklama beklendiği vurgulanarak, "TFF Başkanı’nın bugünkü açıklamasından anlıyoruz ki maçımıza hakem atamasının manuel olarak yapılmasının sebebi Belçika Ligi! İşinize geldiği zaman bir Avrupa ülkesi uygulamasını geçerli görüyorsunuz ama işinize gelmediğinde Avrupa’nın tavsiye niteliğindeki görüşlerini dikkate almıyorsunuz. Bunun adı çifte standart değil mi, kuralları işinize geldiği gibi uygulamak değil mi? Merkez Hakem Kurulu, manuel hakem atamasını neden talep etti, bu konuda ivedilikle bir açıklama bekliyoruz. ifadeleri kullanıldı.'Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklansın'Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde 22 Mart tarihinde VAR kayıtlarının açıklanmasına yönelik yapılan paylaşımı hatırlatan Beşiktaş Kulübü, açıklamasını şöyle tamamladı:
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beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, futbol
beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, futbol

Beşiktaş'tan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye cevap: Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz?

23:08 03.04.2023 (güncellendi: 23:11 03.04.2023)
© Fotoğraf : BeşiktaşBeşiktaş logosu
Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© Fotoğraf : Beşiktaş
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Beşiktaş, TFF Başkanı Büyükekşi'nin "hükmen mağlubiyetlerle" ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Sezon bittiğinde bir takımın 18, diğerinin 17, bir diğerinin ise 16 deplasman maçına çıkacak olmasını nasıl adil buluyorsunuz? Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz? Bunu çok açık bir dille lütfen kamuoyuna açıklayın" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Süper Lig'e devam etmeyeceklerini açıklayan Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un kalan maçlarında 3-0 hükmen mağlup sayılma kararıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin bir araya geldiği basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılıyor ki kendisi sürdürmekte olduğumuz hak ve adalet arayışımızı görmezden, adalet çağrılarımızı duymazdan gelmeye devam etmektedir" denildi.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Açıklamalarını en hafif tabirle nezaketsizlik olarak gördüğümüz Büyükekşi’yi büyük bir sabırsızlıkla adalet bekleyen vicdanlı futbolseverlerden özür dilemeye davet ediyoruz. Hak aramak, adaletin peşinde koşmak, ağlama, sızlama, ortamı germe ve kamuoyunu meşgul etmek değil bilakis şerefli bir mücadeledir. Büyükekşi’nin söz konusu açıklamalarını esefle kınıyoruz ve bu ifadelerin bizi haklı mücadelemizden asla geri döndürmeyeceğini ifade ediyoruz."

'Çekimser kalan kulüplerin çekimserlikten kastı, mevcut uygulamadan duydukları şüphedir'

Kulüpler Birliği toplantısında Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sonrasında yapılan uygulamayla ilgili gerçekleşen oylamanın hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Büyükekşi’nin Kulüpler Birliği’nde çekimser kalan kulüpleri sanki olumsuz bir görüşte bulunmuşlar gibi lanse etmeye çalışması; kendisinin bu konudan ne kadar uzak ve yanlı olduğunun, olayları ve görüşleri yanlış yorumladığının ve konuyu oldu bittiye getirme düşüncesinde olduğunun açık bir tezahürüdür. Kulüpler Birliği’nde çekimser kalan kulüplerin çekimserlikten kastı, mevcut uygulamadan duydukları şüphedir. Büyükekşi’nin çekimser kulüpleri, almış oldukları kararın destekçileriymiş gibi göstermeye çalışması tamamen bir algı operasyonudur. TFF Başkanı Büyükekşi, ifadeleriyle taraf olduğunu artık aleni bir şekilde beyan etmiştir. Kulüpler Birliği’nin son toplantısında lige devam eden 17 kulüpten 6 tanesi mevcut uygulamanın doğru olduğunu, 6 tanesi de doğru olmadığını ifade ederken 5 kulüp de çekimser kalmıştır. TFF Başkanı’nın yapmaya çalıştığı algı operasyonunda ifade ettiği gibi 11’e 6 şeklinde sonuçlanan bir oylama söz konusu değildir."
Açıklamada, Kulüpler Birliği'ndeki oylamayla ilgili ayrıca şu ifadeler kullanıldı:
"Çekimser kalan kulüpleri mevcut uygulamanın doğru olduğu yönünde oy vermişler gibi lanse etmek, TFF Başkanı Büyükekşi’nin kötü niyetli olduğunu ispatlamaktadır. Böyle bir oylamadan bu sonucu çıkarabilmeyi de ancak ve ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi başarabilir. Türkiye Futbol Federasyonunun Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor kulüplerinin deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmeleri sonrası almış olduğu haksız ve hukuksuz karara karşı bugüne kadar sergilediğimiz haklı mücadelemizi ve dik duruşumuzu, adaleti tesis edecek bir karar alınana kadar artan bir tonda sürdüreceğimizi yeniden ifade ederiz."

'Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz?'

TFF'nin aldığı karar sonrasında takımların deplasman maçlarında farklılık olacağının belirtildiği açıklama, şöyle devam etti:
"Sezon bittiğinde bir takımın 18, diğerinin 17, bir diğerinin ise 16 deplasman maçına çıkacak olmasını nasıl adil buluyorsunuz? Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz? Bunu çok açık bir dille lütfen kamuoyuna açıklayın. Adaletiniz nerede, eşitlik ilkeniz nerede? Hak, hukuk ve adalet yolundaki talebimizi yokmuş gibi görmenize ve göstermenize asla izin vermeyeceğiz. Türk futbolunda adaleti tesis etmek ve korumakla görevli Türkiye Futbol Federasyonunun adalet talebiyle yapmış olduğumuz çağrılara gerekli hassasiyeti göstermediğini, bu durumun müsabakalarda maçlarımızı yöneten hakemlere de sirayet ettiğini görmekteyiz."

'Fenerbahçe maçında bir operasyon yürütülmek istenmiştir'

Beşiktaş'ın Kadıköy'de 4-2 kazandığı Fenerbahçe derbisi öncesindeki hakem atamasına da dikkat çekilen açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig müsabakasında, kulübümüzün haklı talebini anlamsız kılmayı amaçlayan bir operasyon yürütülmek istenmiştir. Manuel bir zekanın ürünü olarak Fenerbahçe-Beşiktaş maçında görev alan orta hakem Halil Umut Meler ile VAR hakemi Alper Ulusoy, verdikleri ve vermedikleri kararlarla futbolcularımızın ve teknik heyetimizin emeklerini gasbetmeyi, takımımızı şampiyonluk yarışının dışına iterek kulübümüzün adalet isteğini gündemden düşürmeyi amaçlayan çirkin bir oyunun piyonları olmuşlardır. Futbolcularımız, kulübümüze karşı kurulan kirli kumpasa en güzel cevabı sahada sergiledikleri muhteşem futbol sonucu almış oldukları tertemiz galibiyetle vermişlerdir" şeklinde görüş belirtildi.
Açıklamada, Fenerbahçe maçındaki hakem atamasıyla ilgili de açıklama beklendiği vurgulanarak, "TFF Başkanı’nın bugünkü açıklamasından anlıyoruz ki maçımıza hakem atamasının manuel olarak yapılmasının sebebi Belçika Ligi! İşinize geldiği zaman bir Avrupa ülkesi uygulamasını geçerli görüyorsunuz ama işinize gelmediğinde Avrupa’nın tavsiye niteliğindeki görüşlerini dikkate almıyorsunuz. Bunun adı çifte standart değil mi, kuralları işinize geldiği gibi uygulamak değil mi? Merkez Hakem Kurulu, manuel hakem atamasını neden talep etti, bu konuda ivedilikle bir açıklama bekliyoruz. ifadeleri kullanıldı.

'Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklansın'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde 22 Mart tarihinde VAR kayıtlarının açıklanmasına yönelik yapılan paylaşımı hatırlatan Beşiktaş Kulübü, açıklamasını şöyle tamamladı:
"22 Mart 2023 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ait VAR kayıtlarının sonuç ne olursa olsun kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmiştik. Bu talebimizin arkasında olduğumuzu belirtiyor, müsabakaya ait VAR kayıtlarının açıklanmasını bir kez daha talep ediyoruz. Kaldı ki bu tek taraflı bir istek değil, rakibimiz Fenerbahçe’nin nezdinde de kabul görmüş bir taleptir. Beşiktaş olarak Fenerbahçe maçına ait VAR kayıtlarının kamuoyuyla ya da kulüplerin belirleyeceği temsilcilerle paylaşılması için Türkiye Futbol Federasyonuna resmi olarak başvuracağımızı, Türkiye Futbol Federasyonunun yürürlükte bulunan haksız kararından vazgeçmesi ve adaleti sağlayacak yeni bir karar almasını sağlamak için sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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