https://sputniknews.com.tr/20230403/besiktasta-capraz-baglari-kopan-tayyip-talha-6-ay-sahalardan-uzak-kalacak-1069114589.html
Beşiktaş'ta çapraz bağları kopan Tayyip Talha 6 ay sahalardan uzak kalacak
Beşiktaş'ta çapraz bağları kopan Tayyip Talha 6 ay sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe'yle oynanan derbinin Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu. Oyuncu 6 ay sahalardan uzak kalacak. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T16:59+0300
2023-04-03T16:59+0300
2023-04-03T16:59+0300
beşiktaş
sakatlık
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Fenerbahçe'ye karşı oynanan derbinin 10. dakikasında sakatlanan Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu.Çapraz bağları kopan Tayyip Talha'nın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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beşiktaş, sakatlık
Beşiktaş'ta çapraz bağları kopan Tayyip Talha 6 ay sahalardan uzak kalacak
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Fenerbahçe'yle oynanan derbinin Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu. Oyuncu 6 ay sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'ye karşı oynanan derbinin 10. dakikasında sakatlanan Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu.
Çapraz bağları kopan Tayyip Talha'nın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.