https://sputniknews.com.tr/20230403/belarusta-ordunun-savasa-hazir-olma-durumuna-yonelik-denetim-basladi-1069118277.html
Belarus’ta ordunun savaşa hazır olma durumuna yönelik denetim başladı
Belarus’ta ordunun savaşa hazır olma durumuna yönelik denetim başladı
Belarus Savunma Bakanlığı, ülke ordusunun savaşa hazır olma durumuna yönelik denetimin başladığını duyurdu. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T18:43+0300
2023-04-03T18:43+0300
2023-04-03T18:44+0300
belarus
dünya
belarus savunma bakanlığı
savaş
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Belarus’ta ordunun savaşa hazır olma durumuna yönelik denetim başlatıldı. Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ülke liderinin talimatıyla bugün Belarus Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin savaşa hazır olma durumuna yönelik denetim başladı” ifadesine yer verildi.Denetimin kapsamlı nitelik taşıdığı ve 'ordunun en yüksek derecede teyakkuza getirilmesi durumunda, komutanların askeri birliklerini yönetme yeteneğini ve askeri birliklerin verilen görevleri verilen süre içinde yerine getirme yeteneğini belirlemeye yardımcı olacağı' kaydedildi.Denetim, Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreterliği tarafından uygulanacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
belarus, belarus savunma bakanlığı, savaş
belarus, belarus savunma bakanlığı, savaş
Belarus’ta ordunun savaşa hazır olma durumuna yönelik denetim başladı
18:43 03.04.2023 (güncellendi: 18:44 03.04.2023) Abone ol
Belarus Savunma Bakanlığı, ülke ordusunun savaşa hazır olma durumuna yönelik denetimin başladığını duyurdu.
Belarus’ta ordunun savaşa hazır olma durumuna yönelik denetim başlatıldı. Belarus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Ülke liderinin talimatıyla bugün Belarus Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin savaşa hazır olma durumuna yönelik denetim başladı” ifadesine yer verildi.
Denetimin kapsamlı nitelik taşıdığı ve 'ordunun en yüksek derecede teyakkuza getirilmesi durumunda, komutanların askeri birliklerini yönetme yeteneğini ve askeri birliklerin verilen görevleri verilen süre içinde yerine getirme yeteneğini belirlemeye yardımcı olacağı' kaydedildi.
Denetim, Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreterliği tarafından uygulanacak.