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Bel fıtığı ameliyatı sonrası ölen kadına 'yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma
Bel fıtığı ameliyatı sonrası ölen kadına 'yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma
Van'da bel fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşıp, hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Makbule Kaya'ya (33) operasyon sırasında 'yanlış kan' verildiği iddia edildi... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T17:44+0300
2023-04-03T17:44+0300
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soruşturma
ameliyat
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İstanbul'da inşaatta çalışan Emrah Kaya, bel fıtığı şikayeti olan eşi Makbule Kaya'yı tedavi için Van'a getirdi. 20 Mart'ta Lokman Hekim Van Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, 1 gün sonra ameliyata alındı. Habertürk'ün aktardığı haberde, operasyondan sonra Kaya, fenalaştı. Bu sırada hastanede görevli bir hemşire, Kaya'ya yanlış kan verildiğini belirtip, aileyi haberdar etti. Burada 7 gün tedavi gören Kaya, daha sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kaya, 2 Nisan'da hayatını kaybetti.Ailenin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu bulunurken, İl Sağlık Müdürlüğü hem hastane yönetimi hem de görevli 2 hemşire hakkında idari soruşturma başlattı. Hastane ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.Operasyon sırasında kana ihtiyaç duyulduğunu belirten Emrah Kaya, "Eşimin 0 Rh pozitif olan kanı yerine görevli hemşireler, 2 ünite A Rh pozitif kan vermiş. Ameliyattan sonra eşim acı çekiyordu, kanaması da vardı. Bunda da bilgimiz olmadı. Doktorlar, narkoz etkisi olduğunu bize söylediler. 4'üncü güne kadar eşime kan verdirdim. Sonra aynı hastanede görevli bir hemşire beni arayarak, hastaya yanlış kan verildiğini anlattı. Bu durumu hastane yönetimine anlattım. Onlar da bilgilerinin olmadığını söylediler. Bizi aptal yerine koydular. 7 gün sonra eşimi YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne götürdüm. Buradaki doktorlar da bize geç kaldığımızı söylediler. Eşim 2 Nisan'da hayatını kaybetti. Eşimin ölümü ile ilgili ihmali olanlar hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Hastane yönetimi olayı örtbas etmek için bize bilgi de vermedi. Bu olayın takipçisi olacağım. Suç duyurusunda bulunduktan sonra hastane yönetimi 2 hemşire hakkında idare soruşturma başlatmış. Görevden alındıklarını bize söylediler. Adalet yerini bulmasını istiyorum. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Eşim ihmal sonucu öldü, geride 2 çocuğunu bıraktı" dedi.
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türkiye, soruşturma, ameliyat
türkiye, soruşturma, ameliyat

Bel fıtığı ameliyatı sonrası ölen kadına 'yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma

17:44 03.04.2023
© İHAGaziantep'te hastane, ambulans
Gaziantep'te hastane, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© İHA
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Van'da bel fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşıp, hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Makbule Kaya'ya (33) operasyon sırasında 'yanlış kan' verildiği iddia edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ihmal iddiaları ile ilgili idari soruşturma başlatırken, hastane ise konuya ilişkin açıklama yapmadı
İstanbul'da inşaatta çalışan Emrah Kaya, bel fıtığı şikayeti olan eşi Makbule Kaya'yı tedavi için Van'a getirdi. 20 Mart'ta Lokman Hekim Van Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, 1 gün sonra ameliyata alındı.
Habertürk'ün aktardığı haberde, operasyondan sonra Kaya, fenalaştı. Bu sırada hastanede görevli bir hemşire, Kaya'ya yanlış kan verildiğini belirtip, aileyi haberdar etti. Burada 7 gün tedavi gören Kaya, daha sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kaya, 2 Nisan'da hayatını kaybetti.
Ailenin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu bulunurken, İl Sağlık Müdürlüğü hem hastane yönetimi hem de görevli 2 hemşire hakkında idari soruşturma başlattı. Hastane ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Operasyon sırasında kana ihtiyaç duyulduğunu belirten Emrah Kaya, "Eşimin 0 Rh pozitif olan kanı yerine görevli hemşireler, 2 ünite A Rh pozitif kan vermiş. Ameliyattan sonra eşim acı çekiyordu, kanaması da vardı. Bunda da bilgimiz olmadı. Doktorlar, narkoz etkisi olduğunu bize söylediler. 4'üncü güne kadar eşime kan verdirdim. Sonra aynı hastanede görevli bir hemşire beni arayarak, hastaya yanlış kan verildiğini anlattı. Bu durumu hastane yönetimine anlattım. Onlar da bilgilerinin olmadığını söylediler. Bizi aptal yerine koydular. 7 gün sonra eşimi YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne götürdüm. Buradaki doktorlar da bize geç kaldığımızı söylediler. Eşim 2 Nisan'da hayatını kaybetti. Eşimin ölümü ile ilgili ihmali olanlar hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Hastane yönetimi olayı örtbas etmek için bize bilgi de vermedi. Bu olayın takipçisi olacağım. Suç duyurusunda bulunduktan sonra hastane yönetimi 2 hemşire hakkında idare soruşturma başlatmış. Görevden alındıklarını bize söylediler. Adalet yerini bulmasını istiyorum. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Eşim ihmal sonucu öldü, geride 2 çocuğunu bıraktı" dedi.
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