https://sputniknews.com.tr/20230403/bati-medyasi-rus-s-300ler-sinirda-ucan-f-35leri-aldatiyor-1069116993.html
Batı medyası: Rus S-300’ler sınırda uçan F-35’leri aldatıyor
Batı medyası: Rus S-300’ler sınırda uçan F-35’leri aldatıyor
ABD’nin yeni nesil F-35 Lightning II savaş uçaklarının pilotları, Rusya sınırı yakınlarındaki hava sahasında devriye görevi yerine getirdikleri sırada, Rus... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T17:52+0300
2023-04-03T17:52+0300
2023-04-03T17:52+0300
dünya
rusya
f35
s-300
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AirForceTimes’ın haberine göre, F-35 Lightning II pilotu Albay Craig Andrle, uçağının S-300 hava savunma sistemini belirlemede sorun yaşadığını, oysa kendi gözleriyle bu sistemi iyi görebildiğini söyledi.Haberde, S-300’ün dijital saklanma sistemi kullandığı belirtildi.
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rusya, f35, s-300
Batı medyası: Rus S-300’ler sınırda uçan F-35’leri aldatıyor
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ABD’nin yeni nesil F-35 Lightning II savaş uçaklarının pilotları, Rusya sınırı yakınlarındaki hava sahasında devriye görevi yerine getirdikleri sırada, Rus S-300 hava savunma sistemlerinin aldatıcı eylemlere başvurduğunu anlattı.
AirForceTimes’ın haberine
göre, F-35 Lightning II pilotu Albay Craig Andrle, uçağının S-300 hava savunma sistemini belirlemede sorun yaşadığını, oysa kendi gözleriyle bu sistemi iyi görebildiğini söyledi.
Haberde, S-300’ün dijital saklanma sistemi kullandığı belirtildi.