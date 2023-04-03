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https://sputniknews.com.tr/20230403/bakan-kurum-ataturk-havalimani-millet-bahcesi-icin-gun-sayiyoruz-1069106131.html
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için gün sayıyoruz
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için gün sayıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T14:14+0300
2023-04-03T14:14+0300
yaşam
murat kurum
çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı
atatürk havalimanı
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki incelemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.Paylaşımında, dünyada 5'inci, Türkiye'de ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Millet Bahçesi'nin görüntülerine yer veren Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik." ifadeleri kullandı.Afet durumunda 165 bin kişi barınabilecekKonuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları ile büyük bir şehir parkı olacak.Afet toplanma alanları da bulunan Millet Bahçesi, herhangi bir afet durumunda, yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği, 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak.Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde yer alan sera ve bostanlarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek.Altyapı çalışmaları tamamlandıGüney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat Suyu" denilen yapay derenin yer alacağı bahçede, dere kenarlarında seyir terasları, piknik ve dinlenme alanları bulunacak.Bisiklet ve yürüyüş yolları, oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler ve millet kıraathanelerinin yer alacağı bahçede, seyir terasları, gezinti alanları ve sosyal alanlar da oluşturulacak.Altyapı çalışmaları tamamlanan Millet Bahçesi'nde, yeşil alanlar ve ağaç dikim faaliyetleri devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/bakan-kurumdan-ataturk-havalimani-millet-bahcesi-paylasimi-dunyada-besinci-turkiyede-birinci-1066060270.html
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murat kurum, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, atatürk havalimanı
murat kurum, çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, atatürk havalimanı

Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için gün sayıyoruz

14:14 03.04.2023
© İHABakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için gün sayıyoruz
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için gün sayıyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© İHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki incelemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, dünyada 5'inci, Türkiye'de ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Millet Bahçesi'nin görüntülerine yer veren Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik." ifadeleri kullandı.

Afet durumunda 165 bin kişi barınabilecek

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları ile büyük bir şehir parkı olacak.
Afet toplanma alanları da bulunan Millet Bahçesi, herhangi bir afet durumunda, yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği, 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak.
Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde yer alan sera ve bostanlarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek.

Altyapı çalışmaları tamamlandı

Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat Suyu" denilen yapay derenin yer alacağı bahçede, dere kenarlarında seyir terasları, piknik ve dinlenme alanları bulunacak.
Bisiklet ve yürüyüş yolları, oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler ve millet kıraathanelerinin yer alacağı bahçede, seyir terasları, gezinti alanları ve sosyal alanlar da oluşturulacak.
Altyapı çalışmaları tamamlanan Millet Bahçesi'nde, yeşil alanlar ve ağaç dikim faaliyetleri devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
TÜRKİYE
Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı: Dünyada beşinci, Türkiye’de birinci
23 Ocak, 11:01
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