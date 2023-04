https://sputniknews.com.tr/20230403/bakan-karaismailoglu-istanbulun-ulasim-koridorlarina-yeni-alternatif-olusturuluyor-1069122887.html

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'un ulaşım koridorlarına yeni alternatif oluşturuluyor

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'un ulaşım koridorlarına yeni alternatif oluşturuluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'un doğu-batı aksındaki mevcut ulaşım koridorlarına yüksek kapasiteli yeni bir alternatif güzergah... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T20:43+0300

2023-04-03T20:43+0300

2023-04-03T20:47+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

yatırım

istanbul

yol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0c/1066912933_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_445361953e9e79e89ad06447f8cb7f58.jpg

Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) 73. Bölge Müdürleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin ve Bakanlığın tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşların yanına koştuklarını söyledi.Bu zorlu süreçte, bir yandan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına omuz verirken bir yandan da depremzedelerin yarasını sarmaya, derdine derman olmaya çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Böylesine büyük bir depremden sonra kısa sürede vatandaşlarımızı geçici barınma alanlarına alıp, her günü bir öncekinden daha iyi kılıyoruz. AFAD ile koordineli çalışarak bugüne kadar hava, kara, deniz ve demir yolu olmak üzere 1,5 milyon vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik. Her geçen gün daha da organize olarak ve güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor ve açılan yaraları sarıyoruz. Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Üstümüze düşen ne varsa tamamlayana, afetzedelerimize rahat bir nefes aldırana kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Karaismailoğlu, her yıl belirledikleri stratejik plana göre kilometrelerce yollar, köprüler ve viyadükler inşa ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:'Kara yolu yatırımlarının ekonomimize faydası yıllık 22,5 milyar dolardır'Hayata geçirilen her hedefle uluslararası standartlara sahip yol ağıyla kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağladıklarına işaret eden Karaismailoğlu, bölünmüş yolların uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye, köprülerin uzunluğunu 745 kilometreye, tünellerin uzunluğunu da 50 kilometreden 711 kilometreye ulaştırdıklarını dile getirdi.'Yıllık 7 milyar saati vatandaşlarımıza kazandırdık'Uygulamaya alınan projelerin sağladığı katkılara değinen Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:Yap-İşlet-Devret (YİD) sistemiyle yapılan projelerin faydalarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:Devletin sağladığı imkanlar dahilinde yeni projeleri hayata geçirirken ekonomik anlamda maliyeti karşılayacak yeni formüller de bulduklarını, bu zorunluluğun gerektirdiği ekonomik formüllerin başında YİD modelinin geldiğini belirten Karaismailoğlu, bu modelle hayata geçirilen Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü örnek gösterdi. Bakan Karaismailoğlu, "Bu projenin bedeli yaklaşık 8 milyar dolar. 8 milyar dolarlık bir projeyi Bolu Dağı Tüneli gibi 17 sene içinde mi bitirmek Türkiye'nin işine gelir, yoksa bu projeyi finansal bir problem olmadan 3-4 yıllık sürede tamamlamak mı Türkiye'nin işine gelir? Aklıselim olan herkes elbette 3-4 yıl diyecektir. Tabii ki 3-4 yılda bitireceğiz ki o süreçte üretim, milli gelir artırılacak. 8 milyar doları ülke bütçesinden kısa zamanda veremeyeceğimiz için bu 8 milyar doları yatırımcı Türkiye'ye getirecek, bu projeyi tamamlayacak, tamamladıktan sonra da işletme süresi içinde bunun finansal geri dönüşümü için önemli bir kısmını kullanıcıdan alacaksınız. Yine, Yavuz Sultan Köprüsü'nü ele alalım. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günlük ortalama 130 bin araç geçiyor. Avrasya Tüneli'nden günde 70 bin araç geçmektedir. Yapılmasaydılar bu 200 bin araç Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehirler köprülerine yönelecekti, İstanbul trafiği tıkanacaktı, kilitlenecekti" değerlendirmesinde bulundu.'Önümüzdeki 30 yılın yatırımlarını bir bir planladık'Karaismailoğlu, 20 yıl gibi kısa sürede 100 yıllık altyapı ihtiyacını büyük ölçüde tamamladıklarını, doğu-batı ayırt etmeksizin, Türkiye'nin her köşesinde dev yatırımlar planladıklarını ve inşa ettiklerini anlattı. Bir yılda hizmete açılan projelere dikkati çeken Karaismailoğlu, bununla yetinmediklerini ve katılımcı bir yaklaşımla gelecek 30 yılın yatırımlarını birer birer planladıklarını söyledi. Karaismailoğlu, 2053'e kadar hayata geçirilecek pek çok otoyol projesiyle toplam otoyol uzunluğunu 8 bin 325 kilometreye, bölünmüş yol ağını 38 bin kilometrenin üzerine çıkaracaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu yatırımlarla hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, gelecek günlerde de Trabzon-Erzurum aksında dünyanın en uzun üçüncü çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni hizmete sunacaklarının bilgisini verdi.Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin asırlardır önemli bir ticaret yolu olarak Uzak Asya ve İran üzerinden Trabzon'a ulaşan güzergaha vurulan bir mühür olacağını belirterek, bu yapının bölgenin uluslararası transit ticaretine katkı sağlayacağını anlattı."Dünya ticaretinde söz sahibi olmamız için büyük bir hamle olan Orta Koridor'un ürettiği ve üreteceği potansiyel ortadadır" diyen Karaismailoğlu, milli ekonomiye her zaman alternatif kanallar sağlamak için çalıştıklarını kaydetti. Karaismailoğlu, "Bu kapsamdaki yeni hamlemiz 'Kalkınma Yolu'dur. Irak’ın Fav Limanı’ndan Türkiye sınırına kadar inşaatı yapılacak demir yolu ve kara yolundan oluşacak bu koridor sayesinde, Hint Okyanusu'ndan Avrupa ve Kafkasya'ya bir bağlantı oluşturacağız. Bugüne dek Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını hazırladık. Bundan sonra da yeni ve dev projelerle, uluslararası işbirliklerimizle, ülkemizi bölgeler üstü bir güç ve dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokmak için durmayacağız, yola hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.'7 milyon ton enkaz kaldırdık'Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.Arama kurtarma çalışmalarının yoğun olarak yürütüldüğü dönemde 4 bin 865 kişi ve 3 bin 284 makine ve ekipmanla çalıştıklarını belirten Uraloğlu, bugüne kadar yaklaşık 7 milyon ton enkaz kaldırdıklarını ve halen çalışmaların devam ettiğini söyledi.Uraloğlu, deprem bölgesindeki yol ağına değinerek, şunları kaydetti:

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adil karaismailoğlu, yatırım, istanbul, yol