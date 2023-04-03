https://sputniknews.com.tr/20230403/ayasofyanin-kapisini-korumak-icin-cam-bolme-yapildi-1069114639.html
Ayasofya'nın kapısını korumak için cam bölme yapıldı
Ayasofya'nın kapısını korumak için cam bölme yapıldı
Ayasofya-i Kebir Camii'nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerinde meydana gelen aşınma ve tahribat üzerine onarılma çalışmaları sonrası kapılara... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T16:56+0300
2023-04-03T16:56+0300
2023-04-03T17:02+0300
türkiye
ayasofya-i kebir cami-i şerif
kapı
onarım
cam
koruma
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Ayasofya-i Kebir Camii’nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon geçen yıl tahribata uğradı.Onarılan kapılar, koruma altına alınarak camdan setler çekildi. Setlerin önüne ise şeritlerin koyulduğu görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220421/tahrip-edilen-ayasofya-camiinin-imparatorluk-kapisi-onarildi-1055750028.html
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ayasofya-i kebir cami-i şerif, kapı, onarım, cam, koruma
ayasofya-i kebir cami-i şerif, kapı, onarım, cam, koruma
Ayasofya'nın kapısını korumak için cam bölme yapıldı
16:56 03.04.2023 (güncellendi: 17:02 03.04.2023) Abone ol
Ayasofya-i Kebir Camii'nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerinde meydana gelen aşınma ve tahribat üzerine onarılma çalışmaları sonrası kapılara setler çekilerek koruma altına alındı.
Ayasofya-i Kebir Camii’nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon geçen yıl tahribata uğradı.
Onarılan kapılar, koruma altına alınarak camdan setler çekildi. Setlerin önüne ise şeritlerin koyulduğu görüldü.