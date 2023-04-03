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https://sputniknews.com.tr/20230403/arastirma-10-kisiden-6si-mutfak-harcamalari-artti-diyor-yuzde-56-disarida-iftar-dusunmuyor-1069084877.html
Araştırma: 10 kişiden 6'sı mutfak harcamaları arttı diyor, yüzde 56 dışarıda iftar düşünmüyor
Araştırma: 10 kişiden 6'sı mutfak harcamaları arttı diyor, yüzde 56 dışarıda iftar düşünmüyor
NG Araştırma 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü, oruç tutacağını belirten, 1577 kişinin katılımı ile bir kamuoyu araştırması... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
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ramazan
ramazan bayramı
ramazan ayı
iftar
iftar yemeği
mutfak
harcama
fotoğraf
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NG Araştırma, 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında, "Ramazan ayı ve Oruç'a" dair bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü, oruç tutacağını belirten, 1577 kişinin katılımı ile yapılan kamuoyu araştırması sonuçları şöyle:
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ramazan, ramazan bayramı, ramazan ayı, iftar, iftar yemeği, mutfak, harcama, фото, fotoğraf
ramazan, ramazan bayramı, ramazan ayı, iftar, iftar yemeği, mutfak, harcama, фото, fotoğraf

Araştırma: 10 kişiden 6'sı mutfak harcamaları arttı diyor, yüzde 56 dışarıda iftar düşünmüyor

08:37 03.04.2023
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NG Araştırma 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü, oruç tutacağını belirten, 1577 kişinin katılımı ile bir kamuoyu araştırması yaptı ve sonuçları paylaştı.
NG Araştırma, 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında, "Ramazan ayı ve Oruç'a" dair bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi.
Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü, oruç tutacağını belirten, 1577 kişinin katılımı ile yapılan kamuoyu araştırması sonuçları şöyle:
© REUTERS / Stoyan Nenov /

Ramazan ayında mutfak harcamaları nasıl etkileniyor?

Ramazan ayında, oruçlu olan kişilerin tükettiği öğün sayısı iftar ve sahur olmak üzere 2 öğünde sınırlı kalıyor.

Her 10 kişiden 6’sı Ramazan ayında mutfak harcamalarının arttığını belirtirken, 3’ü ise harcamalarında bir değişiklik olmadığını belirtiyor.

Ramazan ayında mutfak harcamaları nasıl etkileniyor?Ramazan ayında, oruçlu olan kişilerin tükettiği öğün sayısı iftar ve sahur olmak üzere 2 öğünde sınırlı kalıyor.Her 10 kişiden 6’sı Ramazan ayında mutfak harcamalarının arttığını belirtirken, 3’ü ise harcamalarında bir değişiklik olmadığını belirtiyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© REUTERS / Stoyan Nenov /

Ramazan ayında mutfak harcamaları nasıl etkileniyor?

Ramazan ayında, oruçlu olan kişilerin tükettiği öğün sayısı iftar ve sahur olmak üzere 2 öğünde sınırlı kalıyor.

Her 10 kişiden 6’sı Ramazan ayında mutfak harcamalarının arttığını belirtirken, 3’ü ise harcamalarında bir değişiklik olmadığını belirtiyor.

© AA

İftara misafir çağırmayı düşünüyor musunuz?

Ramazan ayı aynı zamanda paylaşma ayı. Bu nedenle iftar denildiğinde akla misafir de geliyor. Peki, iftara davet etmeyi düşünülüyor mu? Katılımcıların yüzde 82’si iftara misafir çağıracağını, yüzde 18’i ise çağırmayacağını belirtti. İftara misafir çağırmayacak kişilere nedenlerini sorduk. yüzde 40’ı misafir ağırlayacak ekonomik durumu olmadığından, yüzde 25’i davet etmeyi düşündüğü kişilerle aynı yerde yaşamadığından, yüzde 14’ü ise artık eski adetlerin kalmadığını düşündüğünden misafir çağırmayacak.

İftara misafir çağırmayı düşünüyor musunuz?Ramazan ayı aynı zamanda paylaşma ayı. Bu nedenle iftar denildiğinde akla misafir de geliyor. Peki, iftara davet etmeyi düşünülüyor mu? Katılımcıların yüzde 82’si iftara misafir çağıracağını, yüzde 18’i ise çağırmayacağını belirtti. İftara misafir çağırmayacak kişilere nedenlerini sorduk. yüzde 40’ı misafir ağırlayacak ekonomik durumu olmadığından, yüzde 25’i davet etmeyi düşündüğü kişilerle aynı yerde yaşamadığından, yüzde 14’ü ise artık eski adetlerin kalmadığını düşündüğünden misafir çağırmayacak. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA

İftara misafir çağırmayı düşünüyor musunuz?

Ramazan ayı aynı zamanda paylaşma ayı. Bu nedenle iftar denildiğinde akla misafir de geliyor. Peki, iftara davet etmeyi düşünülüyor mu? Katılımcıların yüzde 82’si iftara misafir çağıracağını, yüzde 18’i ise çağırmayacağını belirtti. İftara misafir çağırmayacak kişilere nedenlerini sorduk. yüzde 40’ı misafir ağırlayacak ekonomik durumu olmadığından, yüzde 25’i davet etmeyi düşündüğü kişilerle aynı yerde yaşamadığından, yüzde 14’ü ise artık eski adetlerin kalmadığını düşündüğünden misafir çağırmayacak.

© İHA / İSMAİL COŞKUN-

Oruç tutmayanları görünce nasıl karşılıyoruz?

İslam dini hoşgörüyü her zaman ön planda tutar. Peki oruçlu olduğumuz zamanlarda, herkese açık alanlarda yemek yiyen veya su içen insanlar gördüğümüzde nasıl karşılıyoruz?

Katılımcıların yüzde 51’i bu durumun hoşuna gitmeyeceğini ama tepki de vermeyeceğini belirtti. yüzde 35’i önemsemeyeceğini belirtirken yüzde 14’lük kesim ise oruç tutanlara karşı daha hassas olunması adına uyaracağını söyledi.

Oruç tutmayanları görünce nasıl karşılıyoruz?İslam dini hoşgörüyü her zaman ön planda tutar. Peki oruçlu olduğumuz zamanlarda, herkese açık alanlarda yemek yiyen veya su içen insanlar gördüğümüzde nasıl karşılıyoruz?Katılımcıların yüzde 51’i bu durumun hoşuna gitmeyeceğini ama tepki de vermeyeceğini belirtti. yüzde 35’i önemsemeyeceğini belirtirken yüzde 14’lük kesim ise oruç tutanlara karşı daha hassas olunması adına uyaracağını söyledi. - Sputnik Türkiye
3/7
© İHA / İSMAİL COŞKUN-

Oruç tutmayanları görünce nasıl karşılıyoruz?

İslam dini hoşgörüyü her zaman ön planda tutar. Peki oruçlu olduğumuz zamanlarda, herkese açık alanlarda yemek yiyen veya su içen insanlar gördüğümüzde nasıl karşılıyoruz?

Katılımcıların yüzde 51’i bu durumun hoşuna gitmeyeceğini ama tepki de vermeyeceğini belirtti. yüzde 35’i önemsemeyeceğini belirtirken yüzde 14’lük kesim ise oruç tutanlara karşı daha hassas olunması adına uyaracağını söyledi.

© İHA

Sahur vaktinde gelen davulculara bakış nasıl?

Çok eski bir gelenek olan sahur vakti davulcuları günümüzde nasıl karşılanıyor? Özellikle teknolojinin gelişmesiyle gece uyanıp sahur yapmak artık çok daha kolay. Peki, davulcular hakkında genel düşüncemiz nasıl? Katılımcıların yüzde70’i gece kendi uyanabilmesine rağmen, Ramazan davulcularının güzel bir gelenek olduğunu ve devam etmesi gerektiğini düşünüyor. yüzde 17’si ise günümüzde gerek olmadığını ve kaldırılması gerektiğini düşünüyor. Davul sesi sayesinde sahuru kaçırmadığını belirtenlerin oranı ise yalnızca yüzde 11.

Sahur vaktinde gelen davulculara bakış nasıl?Çok eski bir gelenek olan sahur vakti davulcuları günümüzde nasıl karşılanıyor? Özellikle teknolojinin gelişmesiyle gece uyanıp sahur yapmak artık çok daha kolay. Peki, davulcular hakkında genel düşüncemiz nasıl? Katılımcıların yüzde70’i gece kendi uyanabilmesine rağmen, Ramazan davulcularının güzel bir gelenek olduğunu ve devam etmesi gerektiğini düşünüyor. yüzde 17’si ise günümüzde gerek olmadığını ve kaldırılması gerektiğini düşünüyor. Davul sesi sayesinde sahuru kaçırmadığını belirtenlerin oranı ise yalnızca yüzde 11. - Sputnik Türkiye
4/7
© İHA

Sahur vaktinde gelen davulculara bakış nasıl?

Çok eski bir gelenek olan sahur vakti davulcuları günümüzde nasıl karşılanıyor? Özellikle teknolojinin gelişmesiyle gece uyanıp sahur yapmak artık çok daha kolay. Peki, davulcular hakkında genel düşüncemiz nasıl? Katılımcıların yüzde70’i gece kendi uyanabilmesine rağmen, Ramazan davulcularının güzel bir gelenek olduğunu ve devam etmesi gerektiğini düşünüyor. yüzde 17’si ise günümüzde gerek olmadığını ve kaldırılması gerektiğini düşünüyor. Davul sesi sayesinde sahuru kaçırmadığını belirtenlerin oranı ise yalnızca yüzde 11.

© AP Photo / Emrah Gurel /

Dışarıda bir mekanda iftar yapacak mıyız?

Katılımcılara dışarda bir mekanda iftar yapıp yapmayacaklarını sorduk. Katılımcıların yüzde 44’ü dışarıda iftar yapacağını belirtirken, yüzde 56’sı ise dışarıda iftar düşünmüyor. Oruç tutmanın iş hayatına etkileri! Katılımcılarımızın yarısı, aktif olarak bir işte çalıştıklarını belirttiler. Biz de şu an aktif olarak çalışan kişilere, oruçlu olmanın iş hayatına etkisini sorduk. Katılımcıların yüzde 21’i oruçlu çalışmanın, verimi düşüreceğini belirtirken, yüzde 32’si ise oruçlu olmanın çalışma verimine herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyor. Her 3 kişiden 1’i Ramazan ayına özel çalışma saatlerinde esnemeler yapıldığını belirtti.

Dışarıda bir mekanda iftar yapacak mıyız?Katılımcılara dışarda bir mekanda iftar yapıp yapmayacaklarını sorduk. Katılımcıların yüzde 44’ü dışarıda iftar yapacağını belirtirken, yüzde 56’sı ise dışarıda iftar düşünmüyor. Oruç tutmanın iş hayatına etkileri! Katılımcılarımızın yarısı, aktif olarak bir işte çalıştıklarını belirttiler. Biz de şu an aktif olarak çalışan kişilere, oruçlu olmanın iş hayatına etkisini sorduk. Katılımcıların yüzde 21’i oruçlu çalışmanın, verimi düşüreceğini belirtirken, yüzde 32’si ise oruçlu olmanın çalışma verimine herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyor. Her 3 kişiden 1’i Ramazan ayına özel çalışma saatlerinde esnemeler yapıldığını belirtti. - Sputnik Türkiye
5/7
© AP Photo / Emrah Gurel /

Dışarıda bir mekanda iftar yapacak mıyız?

Katılımcılara dışarda bir mekanda iftar yapıp yapmayacaklarını sorduk. Katılımcıların yüzde 44’ü dışarıda iftar yapacağını belirtirken, yüzde 56’sı ise dışarıda iftar düşünmüyor. Oruç tutmanın iş hayatına etkileri! Katılımcılarımızın yarısı, aktif olarak bir işte çalıştıklarını belirttiler. Biz de şu an aktif olarak çalışan kişilere, oruçlu olmanın iş hayatına etkisini sorduk. Katılımcıların yüzde 21’i oruçlu çalışmanın, verimi düşüreceğini belirtirken, yüzde 32’si ise oruçlu olmanın çalışma verimine herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyor. Her 3 kişiden 1’i Ramazan ayına özel çalışma saatlerinde esnemeler yapıldığını belirtti.

© REUTERS / Hüseyin Aldemir /

İftar çadırına gitmeyi düşünüyor muyuz?

Ramazan ayının birlik beraberlik ayı olması nedeniyle yardım amaçlı bir çok iftar çadırı kuruluyor. Her 10 kişiden 7’si iftar çadırlarına gitmeyi düşünmüyor. 3’ü ise gitmeyi planlıyor. Ramazan pidesi fiyatlarından memnun muyuz? Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez ürünlerinden bir Ramazan pidesi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından 300 gram pidenin fiyatı 10 TL olarak açıklandı. Katılımcıların fiyat hakkındaki düşünceleri ise bir hayli olumsuz. Her 10 kişiden yaklaşık 8’i Ramazan pidesinin fiyatının pahalı olduğunu düşünürken, 2’si ise ne pahalı ne de ucuz olarak görüyor. Ucuz olduğunu düşünenler ise yok denecek kadar az.

İftar çadırına gitmeyi düşünüyor muyuz?Ramazan ayının birlik beraberlik ayı olması nedeniyle yardım amaçlı bir çok iftar çadırı kuruluyor. Her 10 kişiden 7’si iftar çadırlarına gitmeyi düşünmüyor. 3’ü ise gitmeyi planlıyor. Ramazan pidesi fiyatlarından memnun muyuz? Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez ürünlerinden bir Ramazan pidesi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından 300 gram pidenin fiyatı 10 TL olarak açıklandı. Katılımcıların fiyat hakkındaki düşünceleri ise bir hayli olumsuz. Her 10 kişiden yaklaşık 8’i Ramazan pidesinin fiyatının pahalı olduğunu düşünürken, 2’si ise ne pahalı ne de ucuz olarak görüyor. Ucuz olduğunu düşünenler ise yok denecek kadar az. - Sputnik Türkiye
6/7
© REUTERS / Hüseyin Aldemir /

İftar çadırına gitmeyi düşünüyor muyuz?

Ramazan ayının birlik beraberlik ayı olması nedeniyle yardım amaçlı bir çok iftar çadırı kuruluyor. Her 10 kişiden 7’si iftar çadırlarına gitmeyi düşünmüyor. 3’ü ise gitmeyi planlıyor. Ramazan pidesi fiyatlarından memnun muyuz? Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez ürünlerinden bir Ramazan pidesi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından 300 gram pidenin fiyatı 10 TL olarak açıklandı. Katılımcıların fiyat hakkındaki düşünceleri ise bir hayli olumsuz. Her 10 kişiden yaklaşık 8’i Ramazan pidesinin fiyatının pahalı olduğunu düşünürken, 2’si ise ne pahalı ne de ucuz olarak görüyor. Ucuz olduğunu düşünenler ise yok denecek kadar az.

© İHA

Bayram nasıl geçirilecek?

Katılımcıların yüzde 53’ünün bu Ramazan Bayramı için planı aile büyüklerini ziyaret ederek, onlarla vakit geçirmek. Sonuçta bütün sene iş ve okul yoğunluğu yüzünden ailemizi, yakınlarımızı ihmal edebiliyoruz. Bu nedenle dini bayramlar çok güzel bir fırsat olabiliyor. Katılımcıların yüzde 3’ü sadece tatile gideceğini belirtse de yüzde 13’lük kesim hem tatil yapacağını hem de ailesini ziyaret edeceğini belirtti. Yüzde 23’lük bir kesim ise kendi evinde zaman geçirip dinleneceğini belirtti. yüzde 8’lik bir kesim ise çalışacak.

Bayramların eski havası yok! Katılımcılara günümüzde dini bayramların kutlanma şekilleri hakkında düşüncelerini sorduğumuzda eskiye büyük bir özlem olduğunu gördük. Katılımcıların sadece yüzde 11’lik kısmı bayramların eskisi gibi kutlandığını belirtti. Ancak yüzde 85 gibi çok büyük bir kısım eski bayramlara özlem duyuyor. Bu da eskiye olan özlemimizi özetliyor. Belki teknolojinin iyice hayatımıza girmesi, belki yaşam şartlarının farklılaşması… Bir çok faktör eski bayramlara özlem duymamıza sebep oluyor.

Bayram nasıl geçirilecek?Katılımcıların yüzde 53’ünün bu Ramazan Bayramı için planı aile büyüklerini ziyaret ederek, onlarla vakit geçirmek. Sonuçta bütün sene iş ve okul yoğunluğu yüzünden ailemizi, yakınlarımızı ihmal edebiliyoruz. Bu nedenle dini bayramlar çok güzel bir fırsat olabiliyor. Katılımcıların yüzde 3’ü sadece tatile gideceğini belirtse de yüzde 13’lük kesim hem tatil yapacağını hem de ailesini ziyaret edeceğini belirtti. Yüzde 23’lük bir kesim ise kendi evinde zaman geçirip dinleneceğini belirtti. yüzde 8’lik bir kesim ise çalışacak.Bayramların eski havası yok! Katılımcılara günümüzde dini bayramların kutlanma şekilleri hakkında düşüncelerini sorduğumuzda eskiye büyük bir özlem olduğunu gördük. Katılımcıların sadece yüzde 11’lik kısmı bayramların eskisi gibi kutlandığını belirtti. Ancak yüzde 85 gibi çok büyük bir kısım eski bayramlara özlem duyuyor. Bu da eskiye olan özlemimizi özetliyor. Belki teknolojinin iyice hayatımıza girmesi, belki yaşam şartlarının farklılaşması… Bir çok faktör eski bayramlara özlem duymamıza sebep oluyor. - Sputnik Türkiye
7/7
© İHA

Bayram nasıl geçirilecek?

Katılımcıların yüzde 53’ünün bu Ramazan Bayramı için planı aile büyüklerini ziyaret ederek, onlarla vakit geçirmek. Sonuçta bütün sene iş ve okul yoğunluğu yüzünden ailemizi, yakınlarımızı ihmal edebiliyoruz. Bu nedenle dini bayramlar çok güzel bir fırsat olabiliyor. Katılımcıların yüzde 3’ü sadece tatile gideceğini belirtse de yüzde 13’lük kesim hem tatil yapacağını hem de ailesini ziyaret edeceğini belirtti. Yüzde 23’lük bir kesim ise kendi evinde zaman geçirip dinleneceğini belirtti. yüzde 8’lik bir kesim ise çalışacak.

Bayramların eski havası yok! Katılımcılara günümüzde dini bayramların kutlanma şekilleri hakkında düşüncelerini sorduğumuzda eskiye büyük bir özlem olduğunu gördük. Katılımcıların sadece yüzde 11’lik kısmı bayramların eskisi gibi kutlandığını belirtti. Ancak yüzde 85 gibi çok büyük bir kısım eski bayramlara özlem duyuyor. Bu da eskiye olan özlemimizi özetliyor. Belki teknolojinin iyice hayatımıza girmesi, belki yaşam şartlarının farklılaşması… Bir çok faktör eski bayramlara özlem duymamıza sebep oluyor.

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