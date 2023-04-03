Araştırma: 10 kişiden 6'sı mutfak harcamaları arttı diyor, yüzde 56 dışarıda iftar düşünmüyor

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Bayram nasıl geçirilecek?

Katılımcıların yüzde 53’ünün bu Ramazan Bayramı için planı aile büyüklerini ziyaret ederek, onlarla vakit geçirmek. Sonuçta bütün sene iş ve okul yoğunluğu yüzünden ailemizi, yakınlarımızı ihmal edebiliyoruz. Bu nedenle dini bayramlar çok güzel bir fırsat olabiliyor. Katılımcıların yüzde 3’ü sadece tatile gideceğini belirtse de yüzde 13’lük kesim hem tatil yapacağını hem de ailesini ziyaret edeceğini belirtti. Yüzde 23’lük bir kesim ise kendi evinde zaman geçirip dinleneceğini belirtti. yüzde 8’lik bir kesim ise çalışacak.

Bayramların eski havası yok! Katılımcılara günümüzde dini bayramların kutlanma şekilleri hakkında düşüncelerini sorduğumuzda eskiye büyük bir özlem olduğunu gördük. Katılımcıların sadece yüzde 11’lik kısmı bayramların eskisi gibi kutlandığını belirtti. Ancak yüzde 85 gibi çok büyük bir kısım eski bayramlara özlem duyuyor. Bu da eskiye olan özlemimizi özetliyor. Belki teknolojinin iyice hayatımıza girmesi, belki yaşam şartlarının farklılaşması… Bir çok faktör eski bayramlara özlem duymamıza sebep oluyor.