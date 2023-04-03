Ahmet Hakan: Bu son seçim olacakmış
07:57 03.04.2023 (güncellendi: 07:59 03.04.2023)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
© Fotoğraf : YouTube
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında 14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşulanları değerlendirdi. "Son seçim olacak" yönündeki iddialara ilişkin Hakan, "Niye son seçim olsun arkadaş? Seninki de kazansa, Erdoğan da kazansa bu ülkede seçim olacaktır. Erdoğan, gökten zembille inmedi. Seçimle geldi" dedi.
Ahmet Hakan, yazısının ilgili kısmında şu ifadelere yer verdi:
“Bizimki kazanamazsa bu son seçim olacak. Erdoğan kazanırsa bir daha seçim yapmayacak. Ben hiçbir seçim bilmiyorum ki... “Acayip tarihi seçim” olmasın. “Süper önemli seçim” olmasın. “Ölüm kalım seçimi” olmasın. “Köprüden önceki son çıkış seçimi” olmasın."
"Şimdi de el yükseltip “Bu, son seçim olacak” diyorlar. Niye son seçim olsun arkadaş? Seninki de kazansa, Erdoğan da kazansa bu ülkede seçim olacaktır. Erdoğan, gökten zembille inmedi. Seçimle geldi. Gidecekse seçimle gidecek. Kalacaksa seçimle kalacak. “İyi ama İstanbul seçimi tekrarlanmadı mı?” diyenler var. Doğru. Gayet gereksiz şekilde tekrarlandı. Tekrarlandı da sonuçta ne oldu? Sandık ne diyorsa o olmadı mı? Kızılca kıyamet kopacakmış, yer yerinden oynayacakmış, göz gözü görmeyecekmiş, büyük isyanlar çıkacakmış. Böyle diyorlar. İşte buraya yazıyorum: Belki minik bir yel eser, belki bir iki homurdanma yükselir, belki üç beş istifa olur, belki birkaç teşkilat ya da örgüt isyan eder, belki partilerin bürokratik yapılarında bazı sarsıntılar yaşanır. Ama kızılca kıyamet kopmaz."
'Hak geldi batıl zail oldu'
"KEMAL Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi iftarında şöyle demiş: “Rahmetli Erbakan’ın sık tekrarladığı bir söz vardır: Hak gelecek, batıl zail olacak.” Doğrudur. Erbakan Hoca sık tekrarlardı bu sözü. Hatta Millî Gazete’nin logosunun altında da bu söz vardır. Ama bu söz, Erbakan Hoca’nın bulduğu bir söz değildir. Kuran’da geçer. Yani ayettir. İsra Suresi’nin 81. ayeti şöyledir: “De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkûmdur.” Saadet Partisi yönetimine sesleniyorum: Kemal Kılıçdaroğlu’nu eksik doktrine ediyorsunuz. Yapmayın böyle."
'Bülent Turan haklı'
"Sosyal medyada Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a atarlanıyor. Kerem Kınık ise bu atarlanmalara “Şahancığım” falan diye cevap yetiştiriyor. Bu cevaplar, Şahan’ın atarlanmalarının daha da coşmasına yol açıyor. Falan. Olay böyle devam ederken... AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, ak tolgalı beyler beyi gibi ortaya çıktı. Ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a... “Kardeşim, senin basın danışmanın falan yok mu? Nedir bu Şahancığım falan tarzı açıklamalar?” diye verdi veriştirdi. Oyumu açıklıyorum: Bülent Turan haklıdır. Kerem Kınık haksızdır."