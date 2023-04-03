Ahmet Hakan: Bu son seçim olacakmış

"Şimdi de el yükseltip “Bu, son seçim olacak” diyorlar. Niye son seçim olsun arkadaş? Seninki de kazansa, Erdoğan da kazansa bu ülkede seçim olacaktır. Erdoğan, gökten zembille inmedi. Seçimle geldi. Gidecekse seçimle gidecek. Kalacaksa seçimle kalacak. “İyi ama İstanbul seçimi tekrarlanmadı mı?” diyenler var. Doğru. Gayet gereksiz şekilde tekrarlandı. Tekrarlandı da sonuçta ne oldu? Sandık ne diyorsa o olmadı mı? Kızılca kıyamet kopacakmış, yer yerinden oynayacakmış, göz gözü görmeyecekmiş, büyük isyanlar çıkacakmış. Böyle diyorlar. İşte buraya yazıyorum: Belki minik bir yel eser, belki bir iki homurdanma yükselir, belki üç beş istifa olur, belki birkaç teşkilat ya da örgüt isyan eder, belki partilerin bürokratik yapılarında bazı sarsıntılar yaşanır. Ama kızılca kıyamet kopmaz."