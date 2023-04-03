https://sputniknews.com.tr/20230403/adananin-saimbeyli-ilcesinde-43-buyuklugunde-deprem-1069083642.html

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 06.45'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T07:16+0300

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türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

adana

saimbeyli

deprem

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 06.45'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

türkiye

adana

saimbeyli

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), adana, saimbeyli , deprem