https://sputniknews.com.tr/20230403/adananin-saimbeyli-ilcesinde-43-buyuklugunde-deprem-1069083642.html
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 06.45'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T07:16+0300
2023-04-03T07:16+0300
2023-04-03T07:25+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
adana
saimbeyli
deprem
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 06.45'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
türkiye
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), adana, saimbeyli , deprem
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), adana, saimbeyli , deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
07:16 03.04.2023 (güncellendi: 07:25 03.04.2023) Abone ol
AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 06.45'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 06.45'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.