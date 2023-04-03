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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230403/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-secimi-kazanirsa-daha-cok-adam-bizi-satti-sozunu-duyacagiz-1069083996.html
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa daha çok 'Adam bizi sattı' sözünü duyacağız
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa daha çok 'Adam bizi sattı' sözünü duyacağız
Hürriyet gazetesi yazası Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifaktaki diğer partilere verdiği... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T08:13+0300
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2023 türkiye seçimleri
millet ittifakı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
aday
milletvekilliği aday adaylığı
milletvekili
abdulkadir selvi
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Selvi, bugünkü köşe yazısında Millet İttifakı bünyesindeki partilere "önce söz verip, sıra listelerin oluşturulmasına gelince kontenjanı azalttığını" ileri sürerek bu durumun, küçük partiler arasında rahatsızlığa neden olduğunu belirtti.Hürriyet yazarı şu ifadeleri kullandı:'Babacan 20 milletvekili ısrarını sürdürüyormuş''Kılıçdaroğlu’nun tek amacı, ortak cumhurbaşkanı adayı olmaktı"
https://sputniknews.com.tr/20230402/selvi-kilicdaroglu-ben-first-lady-unvani-pesinde-degilim-bu-tarz-fani-seylerde-hic-gozum-olmadi-1069064243.html
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millet ittifakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, aday, milletvekilliği aday adaylığı, milletvekili, abdulkadir selvi
millet ittifakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, aday, milletvekilliği aday adaylığı, milletvekili, abdulkadir selvi

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa daha çok 'Adam bizi sattı' sözünü duyacağız

08:13 03.04.2023 (güncellendi: 08:15 03.04.2023)
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© DHA
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Hürriyet gazetesi yazası Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifaktaki diğer partilere verdiği vekil sayısı sözünü tutmayacağını iddia ederek, "Seçimi kazanırsa daha çok 'Adam bizi sattı' sözünü duyacağız" dedi.
Selvi, bugünkü köşe yazısında Millet İttifakı bünyesindeki partilere "önce söz verip, sıra listelerin oluşturulmasına gelince kontenjanı azalttığını" ileri sürerek bu durumun, küçük partiler arasında rahatsızlığa neden olduğunu belirtti.
Hürriyet yazarı şu ifadeleri kullandı:
"6’LI Masa’nın önünde iki kriz konusu vardı. Biri, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi. Kriz çıktı. Hem de çok büyük bir kriz yaşandı. Meral Akşener masayı terk etti. Sonra geri döndü. Şimdi ikinci krize doğru yaklaşıyoruz. O da milletvekili listeleri krizi. Milletvekili listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. Milletvekili listeleri konusunda CHP iki zorluğu bir arada yaşıyor. 1- CHP’ye milletvekili adaylığı için 3 bin 270 başvuru yapıldı. 2- İYİ Parti hariç, Millet İttifakı’nın diğer 4 partisi de seçimlere CHP listelerinden girecekler. Çünkü ittifak içi ittifak olmadı."
"Temel Karamollaoğlu’nun Saadet Partisi, Gelecek ve Deva Partisi’nin üçlü ittifak önerisi Ali Babacan tarafından kabul edilmedi. Küçük partiler seçime CHP listelerinden girecekler. Bir ve iki milletvekili çıkaran yerlerde ortak liste ile girilecek. Diğer yerlerde de CHP listelerinden küçük partilere kontenjan ayrılacak. 6’lı Masa’nın seçim işleri başkanları ittifak listeleri üzerindeki çalışmalarını 5 Nisan Çarşamba gününe kadar tamamlayacaklar. Ondan sonra liderler devreye girecek."
"Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeleri karşılığında küçük partilere cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve milletvekili listelerinden kontenjan sözü vermişti. CHP liderinin, Demokrat Parti dışındaki partilere 20’şer milletvekili verileceğini taahhüt ettiği söyleniyor. Ortak cumhurbaşkanı adaylığı vizesini cebine koyan Kılıçdaroğlu’nun sıra milletvekili listelerine gelince çark ettiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun Demokrat Parti’ye 2, Saadet Partisi’ne 3, Gelecek Partisi’ne 3, DEVA Partisi’ne 3 milletvekilliği vermeyi planladığı konuşuluyor."

'Babacan 20 milletvekili ısrarını sürdürüyormuş'

"Kılıçdaroğlu’nun küçük partilere önce söz verip, sıra listelerin oluşturulmasına gelince kontenjanı azaltması, küçük partiler arasında rahatsızlığa neden oldu. İlk tepkinin Ali Babacan’dan geldiği söyleniyor. Babacan’ın 20 milletvekilliğinde ısrar ettiği ifade ediliyor. Babacan’ın, “Bize 20 milletvekiliği sözü verildi, şimdi 3 milletvekilliği öneriliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” dediği söyleniyor. Babacan’ı ikna etmek için Davutoğlu ve Karamollaoğlu görüşmüş. Ama Babacan 20 milletvekili ısrarını sürdürüyormuş."
"Babacan’ın itirazları nedeniyle DEVA Partisi için ayrılan milletvekili kontenjanının artırıldığı söyleniyor. DEVA’ya diğer üç partiden fazla milletvekilliği verilmesi düşünülüyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun DEVA Partisi’ne 20 milletvekilliği vermeyeceği belirtiliyor. “DEVA’ya 4-5 milletvekili olabilir” deniliyor. DEVA Partisi yöneticilerinin Kılıçdaroğlu için, “Adam bizi sattı” dedikleri ifade ediliyor. DP’ye 2, Saadet Partisi’ne 3, Gelecek Partisi’ne ise 3 milletvekilliği verileceği söyleniyor. Milletvekili listelerine son şekli verildiğinde başta DEVA Partisi olmak üzere küçük partiler açısından tablo netleşecek."

'Kılıçdaroğlu’nun tek amacı, ortak cumhurbaşkanı adayı olmaktı"

"Kılıçdaroğlu’nun tek amacı, ortak cumhurbaşkanı adayı olmaktı. Bunu başardı. O süreçte küçük partilere 20’şer milletvekili sözünü verdi. Meral Akşener masadan kalkınca İYİ Partili Ahat Andican, 4 partinin toplantı öncesinde CHP ile milletvekili listeleri üzerinden anlaştığını iddia etmiş, “Rakam vermeyeceğim, belli rakamlarda uzlaşılmış” demişti. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı karşılığında desteğini aldığı partileri sıra listelerin hazırlanmasına gelince hayal kırıklığına uğratmaya başladı. Ama yaklaşan seçim takvimi nedeniyle küçük partilerin pazarlık gücü kalmadı. Bu daha iyi günleri. Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa bakanlıkların dağılımında, bürokrasideki atamalarda küçük partileri devre dışı bırakacak. Daha çok “Adam bizi sattı” sözünü duyacağız."
Selvi- Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
TÜRKİYE
Selvi Kılıçdaroğlu: Ben First Lady unvanı peşinde değilim, bu tarz fani şeylerde hiç gözüm olmadı
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