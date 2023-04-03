Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa daha çok 'Adam bizi sattı' sözünü duyacağız

"6’LI Masa’nın önünde iki kriz konusu vardı. Biri, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi. Kriz çıktı. Hem de çok büyük bir kriz yaşandı. Meral Akşener masayı terk etti. Sonra geri döndü. Şimdi ikinci krize doğru yaklaşıyoruz. O da milletvekili listeleri krizi. Milletvekili listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. Milletvekili listeleri konusunda CHP iki zorluğu bir arada yaşıyor. 1- CHP’ye milletvekili adaylığı için 3 bin 270 başvuru yapıldı. 2- İYİ Parti hariç, Millet İttifakı’nın diğer 4 partisi de seçimlere CHP listelerinden girecekler. Çünkü ittifak içi ittifak olmadı."