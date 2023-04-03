Meksika'da 'Yenilebilir Böcek Festivali': 37 farklı lezzet sunuldu

Meksika'nın başkenti Meksiko’da düzenlenen Bichopolis Böcek Festivali'nde içeceklerle birlikte satışa çıkarılan ölü veya canlı eklem bacaklılar türlerinden biri olan akrepler ve tıslayan hamam böcekleri yoğun ilgi gördü.
Meksika'nın başkenti Meksiko’da düzenlenen Bichopolis Böcek Festivali'nde içeceklerle birlikte satışa çıkarılan ölü veya canlı eklem bacaklılar türlerinden biri olan akrepler ve tıslayan hamam böcekleri yoğun ilgi gördü.
Avrupalıların Orta Amerika'ya gelişinden önce, Meksika'da yaşayanlar yüksek bir protein kaynağı olan 100'den fazla yenilebilir böcek türü içeren diyet uyguluyordu.
Avrupalıların Orta Amerika'ya gelişinden önce, Meksika'da yaşayanlar yüksek bir protein kaynağı olan 100'den fazla yenilebilir böcek türü içeren diyet uyguluyordu.
Organizatörler, böceklerin protein, vitamin ve mineral açısından zengin olduklarını vurgulayarak, bu besin kaynaklarının çevre için daha yararlı olduğuna dikkat çekti.
Organizatörler, böceklerin protein, vitamin ve mineral açısından zengin olduklarını vurgulayarak, bu besin kaynaklarının çevre için daha yararlı olduğuna dikkat çekti.
Festivalde, Meksika ve dünya mutfağından pek çok farklı böcek yemeği sunuldu. Bu lezzetler arasında arasında çekirge, akrep, tırtıl ve hamamböcekleri gibi 37 çeşit böceğin kullanıldığı yemekler yer aldı.
Festivalde, Meksika ve dünya mutfağından pek çok farklı böcek yemeği sunuldu. Bu lezzetler arasında arasında çekirge, akrep, tırtıl ve hamamböcekleri gibi 37 çeşit böceğin kullanıldığı yemekler yer aldı.
Ayrıca, böcek yemeğinin lezzetli olduğunu ve sağlıklı protein kaynaklarından biri olduğu vurgulandı.
Ayrıca, böcek yemeğinin lezzetli olduğunu ve sağlıklı protein kaynaklarından biri olduğu vurgulandı.
Diğer taraftan, Bichopolis Böcek Yemeği Festivali'ne katılanlar, böcek yemeklerinin tadına bakma fırsatı buldukları gibi, aynı zamanda böcek yemekleri yapımı hakkında bilgi edindi.
Diğer taraftan, Bichopolis Böcek Yemeği Festivali'ne katılanlar, böcek yemeklerinin tadına bakma fırsatı buldukları gibi, aynı zamanda böcek yemekleri yapımı hakkında bilgi edindi.
Festivalde, böcek yemeklerinin nasıl hazırlandığına dair atölye çalışmaları ve seminerler de düzenlendi.
Festivalde, böcek yemeklerinin nasıl hazırlandığına dair atölye çalışmaları ve seminerler de düzenlendi.
Öte yandan, Bichopolis Böcek Yemeği Festivali, Meksika'daki sürdürülebilir gıda hareketine katkıda bulunuyor ve böcek yemeği kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.
Öte yandan, Bichopolis Böcek Yemeği Festivali, Meksika'daki sürdürülebilir gıda hareketine katkıda bulunuyor ve böcek yemeği kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.