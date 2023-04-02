https://sputniknews.com.tr/20230402/youtuber-danla-bilic-takintili-hayranindan-sikayetci-oldu-1069055254.html

YouTuber Danla Bilic takıntılı hayranından şikayetçi oldu

YouTuber Danla Bilic takıntılı hayranından şikayetçi oldu

Ünlü YouTuber Danla Bilic takıntılı hayranı hakkında şikayetçi oldu. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

danla bilic

youtuber

hayran

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre Ankara’da yaşayan Tuğay D., sosyal medyadan Bilic’e mesajlar göndermeye başladı. Bilic dilekçesinde Tuğay D.’nin hayal dünyasında bir aşk yaşadığını ve aile olduklarını belirterek sürekli kendisini rahatsız ettiğini iddia etti. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Bilic’i haklı bulan mahkeme, Tuğay D. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.

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2023

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danla bilic, youtuber, hayran