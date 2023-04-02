https://sputniknews.com.tr/20230402/youtuber-danla-bilic-takintili-hayranindan-sikayetci-oldu-1069055254.html
YouTuber Danla Bilic takıntılı hayranından şikayetçi oldu
YouTuber Danla Bilic takıntılı hayranından şikayetçi oldu
Ünlü YouTuber Danla Bilic takıntılı hayranı hakkında şikayetçi oldu. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T10:17+0300
2023-04-02T10:17+0300
2023-04-02T10:19+0300
türkiye
danla bilic
youtuber
hayran
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İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre Ankara’da yaşayan Tuğay D., sosyal medyadan Bilic’e mesajlar göndermeye başladı. Bilic dilekçesinde Tuğay D.’nin hayal dünyasında bir aşk yaşadığını ve aile olduklarını belirterek sürekli kendisini rahatsız ettiğini iddia etti. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Bilic’i haklı bulan mahkeme, Tuğay D. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.
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danla bilic, youtuber, hayran
danla bilic, youtuber, hayran
YouTuber Danla Bilic takıntılı hayranından şikayetçi oldu
10:17 02.04.2023 (güncellendi: 10:19 02.04.2023) Abone ol
Ünlü YouTuber Danla Bilic takıntılı hayranı hakkında şikayetçi oldu.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre Ankara’da yaşayan Tuğay D., sosyal medyadan Bilic’e mesajlar göndermeye başladı.
Bilic dilekçesinde Tuğay D.’nin hayal dünyasında bir aşk yaşadığını ve aile olduklarını belirterek sürekli kendisini rahatsız ettiğini iddia etti.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Bilic’i haklı bulan mahkeme, Tuğay D. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi.