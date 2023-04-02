https://sputniknews.com.tr/20230402/suriye-savunma-bakanligi-israil-humusa-hava-saldirisi-duzenledi-1069052141.html
Suriye Savunma Bakanlığı: İsrail, Humus'a hava saldırısı düzenledi
Suriye Savunma Bakanlığı: İsrail, Humus'a hava saldırısı düzenledi
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Humus ilinde birden fazla noktaya hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda 5 askerin yaralandığını duyurdu. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T03:50+0300
2023-04-02T03:50+0300
2023-04-02T03:52+0300
dünya
ortadoğu
israil
saldırı
hava
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İsrail'in, Suriye'nin orta kesiminde bulunan Humus ilinde birden fazla noktaya hava saldırısı düzenlediği açıklandı.Suriye Haber Ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.35'te Humus ve Humus kırsalında yer alan birden fazla noktanın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeydoğusundan İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Maddi hasar meydana geldi. 5 asker de yaralandı" ifadesi kullanıldı.İsrail makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
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ortadoğu, israil, saldırı, hava
ortadoğu, israil, saldırı, hava
Suriye Savunma Bakanlığı: İsrail, Humus'a hava saldırısı düzenledi
03:50 02.04.2023 (güncellendi: 03:52 02.04.2023) Abone ol
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Humus ilinde birden fazla noktaya hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda 5 askerin yaralandığını duyurdu.
İsrail'in, Suriye'nin orta kesiminde bulunan Humus ilinde birden fazla noktaya hava saldırısı düzenlediği açıklandı.
Suriye Haber Ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.35'te Humus ve Humus kırsalında yer alan birden fazla noktanın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeydoğusundan İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Maddi hasar meydana geldi. 5 asker de yaralandı" ifadesi kullanıldı.
İsrail makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.