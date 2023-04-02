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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230402/rusya-ordusu-son-24-saatte-400-ukrayna-askerini-etkisiz-hale-getirdi---1069065818.html
Rusya ordusu son 24 saatte 400 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
Rusya ordusu son 24 saatte 400 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son 24 saatte 400... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T16:09+0300
2023-04-02T16:09+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Konaşenkov, Rusya ordusunun Donetsk yönünde 210'dan fazla, Krasnıy Liman yönünde yaklaşık 100, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde 40'tan fazla, Kupyansk yönünde yaklaşık 30 ve Herson yönünde yaklaşık 15 Ukrayna askerini öldürdüğünü söyledi. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Harkov ve Zaporojye bölgelerinde Ukraynalı 8 keşif grubunun faaliyetlerine son verildiğini anlatan Konaşenkov, Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Harkov Bölgesi'nde Ukrayna ordusu bünyesindeki 6 sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi. Ukrayna ordusuna ait çok sayıda askeri araç ve teçhizatın da vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, özel askeri harekatın başından beri 405 uçak, 228 helikopter, 3 bin 641 İHA, 415 füze kompleksi, 8 bin 510 tankın muhtelif askeri aracın imha edildiğini belirtti.
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rusya, ukrayna, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, igor konaşenkov

Rusya ordusu son 24 saatte 400 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi

16:09 02.04.2023
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Multimedya arşivine gidinİgor Konaşenkov
İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son 24 saatte 400 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Konaşenkov, Rusya ordusunun Donetsk yönünde 210'dan fazla, Krasnıy Liman yönünde yaklaşık 100, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde 40'tan fazla, Kupyansk yönünde yaklaşık 30 ve Herson yönünde yaklaşık 15 Ukrayna askerini öldürdüğünü söyledi.
Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Harkov ve Zaporojye bölgelerinde Ukraynalı 8 keşif grubunun faaliyetlerine son verildiğini anlatan Konaşenkov, Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Harkov Bölgesi'nde Ukrayna ordusu bünyesindeki 6 sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.
Ukrayna ordusuna ait çok sayıda askeri araç ve teçhizatın da vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, özel askeri harekatın başından beri 405 uçak, 228 helikopter, 3 bin 641 İHA, 415 füze kompleksi, 8 bin 510 tankın muhtelif askeri aracın imha edildiğini belirtti.
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