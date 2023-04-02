https://sputniknews.com.tr/20230402/rusya-ordusu-son-24-saatte-400-ukrayna-askerini-etkisiz-hale-getirdi---1069065818.html
Rusya ordusu son 24 saatte 400 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
Rusya ordusu son 24 saatte 400 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son 24 saatte 400... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T16:09+0300
2023-04-02T16:09+0300
2023-04-02T16:09+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
igor konaşenkov
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Konaşenkov, Rusya ordusunun Donetsk yönünde 210'dan fazla, Krasnıy Liman yönünde yaklaşık 100, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde 40'tan fazla, Kupyansk yönünde yaklaşık 30 ve Herson yönünde yaklaşık 15 Ukrayna askerini öldürdüğünü söyledi. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Harkov ve Zaporojye bölgelerinde Ukraynalı 8 keşif grubunun faaliyetlerine son verildiğini anlatan Konaşenkov, Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Harkov Bölgesi'nde Ukrayna ordusu bünyesindeki 6 sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi. Ukrayna ordusuna ait çok sayıda askeri araç ve teçhizatın da vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, özel askeri harekatın başından beri 405 uçak, 228 helikopter, 3 bin 641 İHA, 415 füze kompleksi, 8 bin 510 tankın muhtelif askeri aracın imha edildiğini belirtti.
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rusya, ukrayna, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, igor konaşenkov
Rusya ordusu son 24 saatte 400 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi
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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son 24 saatte 400 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Konaşenkov, Rusya ordusunun Donetsk yönünde 210'dan fazla, Krasnıy Liman yönünde yaklaşık 100, Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde 40'tan fazla, Kupyansk yönünde yaklaşık 30 ve Herson yönünde yaklaşık 15 Ukrayna askerini öldürdüğünü söyledi.
Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Harkov ve Zaporojye bölgelerinde Ukraynalı 8 keşif grubunun faaliyetlerine son verildiğini anlatan Konaşenkov, Lugansk Halk Cumhuriyeti ile Harkov Bölgesi'nde Ukrayna ordusu bünyesindeki 6 sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.
Ukrayna ordusuna ait çok sayıda askeri araç ve teçhizatın da vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, özel askeri harekatın başından beri 405 uçak, 228 helikopter, 3 bin 641 İHA, 415 füze kompleksi, 8 bin 510 tankın muhtelif askeri aracın imha edildiğini belirtti.