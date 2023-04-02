https://sputniknews.com.tr/20230402/rtuk-baskani-oyuncu-kinayin-dizilerde-yemek-yasagi-iddiasini-yalanladi-1069058314.html

RTÜK Başkanı, oyuncu Kınay'ın 'dizilerde yemek yasağı' iddiasını yalanladı

RTÜK Başkanı, oyuncu Kınay'ın 'dizilerde yemek yasağı' iddiasını yalanladı

Ramazan nedeniyle dizilerde yeme ve içme sahnelerinin 1 ay süreyle yasaklandığını söyleyen oyuncu Emre Kınay'a RTÜK'ten yanıt geldi. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T12:13+0300

2023-04-02T12:13+0300

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türkiye

emre kınay

rtük

ramazan

ebubekir şahin

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Oyuncu Emre Kınay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan aynı nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) dizilerde yeme içme sahnelerine yasak getirdiğini iddia etti. Kınay şu ifadeleri kullandı: "RTÜK, yapımcılara uyarı göndermiş.1 ay boyunca kahvaltı, yemek, su dahil içmek yasak sahnelerde. Mesela ölmek üzere olan adama müdahale sahnesi çekilecek, su içiremezsiniz... Yoksa ceza şartı var... 4. Murat döneminden beter!!! Sesini çıkaran yapımcı da yok; oyuncu, 'sanatçı?' da yok! Ama herkes 'laik' demokrasiden yana? Hani hiç kimsenin yaşam biçimine karışmamıştınız? Yapımcı arkadaşlar sesiniz çıkmayacak mı? Bu kadar mı korkuyorsunuz? Ya siz siyasetçiler? Yetmez mi artık?"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Twitter hesabından bu iddiaya yanıt verdi: "LÜTFEN DİKKAT! Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş. 1 Nisan şakası olmasını umduğum iddia tamamen asılsızdır, YALANDIR. RTÜK’ün yapımcılara Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu DEĞİLDİR."

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emre kınay, rtük, ramazan, ebubekir şahin