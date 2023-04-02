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HAFTA SONU HALLERİ
Bütün hafta boyunca yaşanan olayların ve gözden kaçan haberlerin ele alındığı, haber, bilgi ve yorum programı.
https://sputniknews.com.tr/20230402/prof-dr-serkan-yilmaz-kalp-krizinde-ilk-4-dakikadaki-dogru-mudahale-ile-hayatta-kalma-sansi-60-1069383979.html
Prof. Dr. Serkan Yılmaz "Kalp krizinde ilk 4 dakikadaki doğru müdahale ile hayatta kalma şansı %60"
Prof. Dr. Serkan Yılmaz "Kalp krizinde ilk 4 dakikadaki doğru müdahale ile hayatta kalma şansı %60"
“İlk Yardıma İlk Sen Koş” projesi kapsamında 11 ildeki 28 bin öğrenci temel yaşam desteği eğitimi aldı. Radyo Sputnik’te Hafta Sonu Halleri’ne konuşan Türkiye... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
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hafta sonu halleri
erdal kaplanseren
hafta sonu halleri
radyo sputnik
kalp krizi
ilk yardım
ilk yardım malzemesi
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Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve AstraZeneca Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen "İlk Yardıma İlk Sen Koş" projesi sayesinde, 11 ilde bulunan 75 okulda yaklaşık 28 bin öğrenci temel yaşam desteği eğitimi aldı. Projenin hedefi, 2025 yılına kadar 55 bin öğrenciye eğitim vermek.2021 yılında sadece trafik kazalarında 2.421 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi. Dünya çapında her yıl 830 bin çocuk, önlenebilir kazalar sonucu hayatını kaybediyor. Ayrıca, hastane dışında kalbi duran her iki kişiden birinin yanında bir kişi bulunsa bile, bu kişilerin sadece az bir kısmı temel yaşam desteğini uygulayabiliyor. Türkiye'de depremler nedeniyle 1900 yılından bu yana 140 binden fazla insan yaşamını yitirdi.Gönüllü acil tıp uzmanları eğitim veriyorAstraZeneca Türkiye, TATD ve TOÇEV iş birliğiyle, gündelik hayatta karşılaşılan ev, iş ve trafik kazaları gibi durumlar ve deprem gibi afetler sonrasında temel yaşam desteği verilmediğinde insanların yaşamlarının ciddi risk altında olduğu gerçeğinden yola çıkarak, "İlk Yardıma İlk Sen Koş" projesini sürdürüyor. Proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerindeki lise öğrencilerine TATD'nin gönüllü acil tıp uzmanları tarafından temel ilk yardım eğitimleri verilmekte. Bu eğitimlerde, temel yaşam desteği, erişkin ve çocuklarda kalp masajı, suni teneffüs uygulaması, heimlich manevrası ve yabancı cisme bağlı hava yolu tıkanmaları gibi konular maketler üzerinde uygulamalı olarak anlatılıyor. Ayrıca, eğitime katılan öğrencilerin bilgileri ilk ve son testlerle ölçülüyor.Şu ana kadar, projeden 11 ildeki 75 okulda yaklaşık 28 bin öğrenci yararlandı. AstraZeneca'dan 54 çalışan da gönüllü olarak eğitimlere destek verdi. Projeyle 2025 yılına kadar 27 ildeki 155 okulda 55 bin öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminden itibaren, deprem sonrası ilk yardım konusunun da eğitim kapsamına eklenmesi için çalışmalara başlandı. TATD Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz, proje hakkında şunları söyledi:“Kalp durması vakalarında hayatta kalma oranları önemli ölçüde artırılabilir”Rakamlar da ilk yardımın önemini gözler önüne seriyorTürkiye'de 2021 yılında trafik kazalarında 5 bin 362 kişi öldü. Bu kişilerden 2 bin 421'i kaza yerinde hayatını kaybetti. 2 bin 941 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.[2] Yapılan bir araştırmaya göre acil servislere başvuru nedenlerinin 1/3'ü ev kazaları.[3] Ayrıca dünyada her yıl 830 bin çocuk önlenebilir kazalar sonucu hayatını kaybediyor.[4] Depremler nedeniyle ülkemizde 1900 yılından 6 Şubat'taki depremlere kadar 92 bin 463 insan yaşamını yitirdi.[5] 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle birlikte can kaybı 140 bini aştı. Öte yandan dünya genelinde hastane dışında kalbi duranların yüzde 10'dan daha azı hayatta kalabiliyor. Hastane dışında kalbi duran her iki kişiden birinin yanında ise bir kişi bulunuyor. Buna karşın bu kişilerin maalesef 1/3'ünden daha azı temel yaşam desteğine başlayabiliyor. Oysa kalbi duran bir kişiye 4 dakika içinde temel yaşam desteği uygulanır ve 8 dakika içinde şok verilebilirse sağ kalma oranları yüzde 40 - 50'ye çıkabilir.Kaynaklar:[1] Sudden Cardiac Arrest Foundation Release, 02.01.2018 AED Market Guides, www.aedbrands.com/resource-center/choose/aed-market-guides/ Sudden Cardiac Arrest, Mortality, Circulation, Heart Disease and Stroke Statistics”, American Heart Association 2018 Chapter 16, p.357Adult Basic Life Support and Automated External Defibrillation”, European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation, 2015, Section 2, Resuscitation, 2015.07.015, p.82[2] https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2021-45658[3] https://tdm.atauni.edu.tr/wp-content/uploads/2022/06/102.-Ilk-Adimimiz-Ilk-Yardim.pdf[4] Dünya Sağlık Örgütü verileri[5] http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/8273773702779a0_ek.pdf
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erdal kaplanseren, hafta sonu halleri, radyo sputnik, kalp krizi, ilk yardım, ilk yardım malzemesi, аудио
erdal kaplanseren, hafta sonu halleri, radyo sputnik, kalp krizi, ilk yardım, ilk yardım malzemesi, аудио

Prof. Dr. Serkan Yılmaz "Kalp krizinde ilk 4 dakikadaki doğru müdahale ile hayatta kalma şansı %60"

22:17 02.04.2023 (güncellendi: 22:21 08.04.2023)
HAFTA SONU HALLERİ
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Erdal Kaplanseren
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“İlk Yardıma İlk Sen Koş” projesi kapsamında 11 ildeki 28 bin öğrenci temel yaşam desteği eğitimi aldı. Radyo Sputnik’te Hafta Sonu Halleri’ne konuşan Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz, “Otomatik şok cihazı ve kalp masajı uygulaması ile hayatta kalma şansı %60 civarında" dedi.
Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve AstraZeneca Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen "İlk Yardıma İlk Sen Koş" projesi sayesinde, 11 ilde bulunan 75 okulda yaklaşık 28 bin öğrenci temel yaşam desteği eğitimi aldı. Projenin hedefi, 2025 yılına kadar 55 bin öğrenciye eğitim vermek.
2021 yılında sadece trafik kazalarında 2.421 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi. Dünya çapında her yıl 830 bin çocuk, önlenebilir kazalar sonucu hayatını kaybediyor. Ayrıca, hastane dışında kalbi duran her iki kişiden birinin yanında bir kişi bulunsa bile, bu kişilerin sadece az bir kısmı temel yaşam desteğini uygulayabiliyor. Türkiye'de depremler nedeniyle 1900 yılından bu yana 140 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Gönüllü acil tıp uzmanları eğitim veriyor

AstraZeneca Türkiye, TATD ve TOÇEV iş birliğiyle, gündelik hayatta karşılaşılan ev, iş ve trafik kazaları gibi durumlar ve deprem gibi afetler sonrasında temel yaşam desteği verilmediğinde insanların yaşamlarının ciddi risk altında olduğu gerçeğinden yola çıkarak, "İlk Yardıma İlk Sen Koş" projesini sürdürüyor. Proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerindeki lise öğrencilerine TATD'nin gönüllü acil tıp uzmanları tarafından temel ilk yardım eğitimleri verilmekte. Bu eğitimlerde, temel yaşam desteği, erişkin ve çocuklarda kalp masajı, suni teneffüs uygulaması, heimlich manevrası ve yabancı cisme bağlı hava yolu tıkanmaları gibi konular maketler üzerinde uygulamalı olarak anlatılıyor. Ayrıca, eğitime katılan öğrencilerin bilgileri ilk ve son testlerle ölçülüyor.
Şu ana kadar, projeden 11 ildeki 75 okulda yaklaşık 28 bin öğrenci yararlandı. AstraZeneca'dan 54 çalışan da gönüllü olarak eğitimlere destek verdi. Projeyle 2025 yılına kadar 27 ildeki 155 okulda 55 bin öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminden itibaren, deprem sonrası ilk yardım konusunun da eğitim kapsamına eklenmesi için çalışmalara başlandı. TATD Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz, proje hakkında şunları söyledi:

“Kalp durması vakalarında hayatta kalma oranları önemli ölçüde artırılabilir”

"Tıbbi müdahalelerde en önemli hedef, insanı hayatta tutmaktır. Ani kalp durması vakalarında müdahalenin doğru şekilde ve zamanda yapılması, uygulamada eksiklik veya hata olmaması son derece önemlidir. Türkiye'de yılda ortalama 150 bin kişi ani kalp durması geçiriyor ve/veya sonuçlarından etkileniyor. Ani kalp durması nedeniyle gerçekleşen her 3 ölümden 2'si, kişi hastaneye ulaşmadan önce meydana gelir. Bu kayıpların yüzde 95'inden fazlası, bir kurtarıcı ve kurtarıcı tıbbi ekipman bulunmadığı için yaşanmaktadır. Ani kalp durması yaşandığında, her geçen dakika hayatta kalma şansını yüzde 10 azaltır. İlk 4 dakikadaki müdahalede otomatik şok cihazı ve kalp masajı uygulaması ile hayatta kalma şansı yüzde 60 civarındadır. Bu uygulamalar hakkında bilgilendiren programlar sayesinde kalp durması vakalarında hayatta kalma oranları önemli ölçüde artırılabilir. Ani kalp durması, belirtiler başladıktan sonra genellikle 1 saat içinde meydana gelen beklenmedik ölümlerdir; bu ölümler sokakta, evde, okulda, iş yerlerinde, spor etkinliklerinde, alışveriş merkezlerinde veya hastanelerde olabilir. Bu nedenle, ani kalp durmalarında yaşam kayıplarını azaltmak için 112'yi arama ve erken dönemde kalp masajı yapma uygulamalarını yaygınlaştıracak ilk yardım ve temel yaşam desteği eğitimlerine devam etmeliyiz."

Rakamlar da ilk yardımın önemini gözler önüne seriyor

Türkiye'de 2021 yılında trafik kazalarında 5 bin 362 kişi öldü. Bu kişilerden 2 bin 421'i kaza yerinde hayatını kaybetti. 2 bin 941 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.[2] Yapılan bir araştırmaya göre acil servislere başvuru nedenlerinin 1/3'ü ev kazaları.[3] Ayrıca dünyada her yıl 830 bin çocuk önlenebilir kazalar sonucu hayatını kaybediyor.[4] Depremler nedeniyle ülkemizde 1900 yılından 6 Şubat'taki depremlere kadar 92 bin 463 insan yaşamını yitirdi.[5] 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle birlikte can kaybı 140 bini aştı. Öte yandan dünya genelinde hastane dışında kalbi duranların yüzde 10'dan daha azı hayatta kalabiliyor. Hastane dışında kalbi duran her iki kişiden birinin yanında ise bir kişi bulunuyor. Buna karşın bu kişilerin maalesef 1/3'ünden daha azı temel yaşam desteğine başlayabiliyor. Oysa kalbi duran bir kişiye 4 dakika içinde temel yaşam desteği uygulanır ve 8 dakika içinde şok verilebilirse sağ kalma oranları yüzde 40 - 50'ye çıkabilir.
Kaynaklar:
[1] Sudden Cardiac Arrest Foundation Release, 02.01.2018 AED Market Guides, www.aedbrands.com/resource-center/choose/aed-market-guides/ Sudden Cardiac Arrest, Mortality, Circulation, Heart Disease and Stroke Statistics”, American Heart Association 2018 Chapter 16, p.357
Adult Basic Life Support and Automated External Defibrillation”, European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation, 2015, Section 2, Resuscitation, 2015.07.015, p.82
[2] https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2021-45658
[3] https://tdm.atauni.edu.tr/wp-content/uploads/2022/06/102.-Ilk-Adimimiz-Ilk-Yardim.pdf
[4] Dünya Sağlık Örgütü verileri
[5] http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/8273773702779a0_ek.pdf
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