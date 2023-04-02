https://sputniknews.com.tr/20230402/oyuncu-serhat-ozcan-tipten-milletvekili-adayi-olacak-1069054922.html

Oyuncu Serhat Özcan, TİP'ten milletvekili adayı olacak

Oyuncu Serhat Özcan, TİP'ten milletvekili adayı olacak

TİP Genel Başkanı Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın milletvekili adaylığı teklifini kabul ettiğini duyurdu. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T10:15+0300

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oyuncu

milletvekili adayı

türkiye işçi partisi (tip)

2023 türkiye seçimleri

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın partisinden milletvekili adayı olacağını açıkladı.Twitter hesabından paylaşım yapan Erkan Baş, adaylık teklifini kabul eden Serhat Özcan'a teşekkür etti.Baş, paylaşımında "Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230329/erkan-bas-duyurdu-oyuncu-mehmet-aslantug-tipten-milletvekili-adayi-oldu-1068903762.html

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oyuncu, milletvekili adayı, türkiye işçi partisi (tip)