https://sputniknews.com.tr/20230402/oyuncu-serhat-ozcan-tipten-milletvekili-adayi-olacak-1069054922.html
Oyuncu Serhat Özcan, TİP'ten milletvekili adayı olacak
Oyuncu Serhat Özcan, TİP'ten milletvekili adayı olacak
TİP Genel Başkanı Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın milletvekili adaylığı teklifini kabul ettiğini duyurdu. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T10:15+0300
2023-04-02T10:15+0300
2023-04-02T10:17+0300
oyuncu
milletvekili adayı
türkiye işçi partisi (tip)
2023 türkiye seçimleri
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın partisinden milletvekili adayı olacağını açıkladı.Twitter hesabından paylaşım yapan Erkan Baş, adaylık teklifini kabul eden Serhat Özcan'a teşekkür etti.Baş, paylaşımında "Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230329/erkan-bas-duyurdu-oyuncu-mehmet-aslantug-tipten-milletvekili-adayi-oldu-1068903762.html
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oyuncu, milletvekili adayı, türkiye işçi partisi (tip)
oyuncu, milletvekili adayı, türkiye işçi partisi (tip)
Oyuncu Serhat Özcan, TİP'ten milletvekili adayı olacak
10:15 02.04.2023 (güncellendi: 10:17 02.04.2023) Abone ol
TİP Genel Başkanı Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın milletvekili adaylığı teklifini kabul ettiğini duyurdu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın partisinden milletvekili adayı olacağını açıkladı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Erkan Baş, adaylık teklifini kabul eden Serhat Özcan'a teşekkür etti.
Baş, paylaşımında "Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.