https://sputniknews.com.tr/20230402/meksikada-sicak-hava-balonu-alev-aldi-2-olu-1069048786.html

Meksika'da sıcak hava balonu alev aldı: 2 ölü

Meksika'da sıcak hava balonu alev aldı: 2 ölü

Meksika'nın piramitleriyle ünlü Teotihuacan şehrinde bir sıcak hava balonu alev aldı. Balondaki 2 kişi paniğe kapılarak sepetten aşağı atlayarak hayatını... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

meksika

teotihuacan

piramit

balon

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Meksika eyaletinin tarihi Teotihuacan şehrinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, turistik bir sıcak hava balonu havalandıktan sonra sepeti alev aldı.Yanan balon bir süre havada ilerledikten sonra düştü.Teotihuacan şehri Sivil Koruma Birimi, kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.Paniğe kapılan 2 kişi sepetten aşağı atladıYaralılar tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırdı.Görgü tanıklarının ifadesine göre, balonun pilotu sepet alev aldıktan sonra yere güvenlik halatını sarkıttı. Ancak balondaki 2 kişi paniğe kapılarak sepetten aşağı atlayarak hayatını kaybetti.Kazadan sağ olarak kurtulan balonun pilotu olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri operasyon başlattı.çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde balondan atlayan 2 kişi görülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20210527/teotihuacan-piramitleri-yakinindaki-lunapark-insaati-nedeniyle-unesco-dunya-mirasi-listesinden-1044594156.html

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