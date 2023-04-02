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Meksika'da sıcak hava balonu alev aldı: 2 ölü
Meksika'da sıcak hava balonu alev aldı: 2 ölü
Meksika'nın piramitleriyle ünlü Teotihuacan şehrinde bir sıcak hava balonu alev aldı. Balondaki 2 kişi paniğe kapılarak sepetten aşağı atlayarak hayatını... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
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Meksika eyaletinin tarihi Teotihuacan şehrinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, turistik bir sıcak hava balonu havalandıktan sonra sepeti alev aldı.Yanan balon bir süre havada ilerledikten sonra düştü.Teotihuacan şehri Sivil Koruma Birimi, kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.Paniğe kapılan 2 kişi sepetten aşağı atladıYaralılar tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırdı.Görgü tanıklarının ifadesine göre, balonun pilotu sepet alev aldıktan sonra yere güvenlik halatını sarkıttı. Ancak balondaki 2 kişi paniğe kapılarak sepetten aşağı atlayarak hayatını kaybetti.Kazadan sağ olarak kurtulan balonun pilotu olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri operasyon başlattı.çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde balondan atlayan 2 kişi görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20210527/teotihuacan-piramitleri-yakinindaki-lunapark-insaati-nedeniyle-unesco-dunya-mirasi-listesinden-1044594156.html
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meksika, teotihuacan, piramit, balon
meksika, teotihuacan, piramit, balon

Meksika'da sıcak hava balonu alev aldı: 2 ölü

00:08 02.04.2023 (güncellendi: 00:11 02.04.2023)
© İHA / SAİM SEVİNÇ-Meksika'nın piramitleriyle ünlü Teotihuacan şehrinde bir sıcak hava balonunun alev alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Meksika'nın piramitleriyle ünlü Teotihuacan şehrinde bir sıcak hava balonunun alev alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© İHA / SAİM SEVİNÇ-
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Meksika'nın piramitleriyle ünlü Teotihuacan şehrinde bir sıcak hava balonu alev aldı. Balondaki 2 kişi paniğe kapılarak sepetten aşağı atlayarak hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi ise yaralandı.
Meksika eyaletinin tarihi Teotihuacan şehrinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, turistik bir sıcak hava balonu havalandıktan sonra sepeti alev aldı.
Yanan balon bir süre havada ilerledikten sonra düştü.
Teotihuacan şehri Sivil Koruma Birimi, kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.

Paniğe kapılan 2 kişi sepetten aşağı atladı

Yaralılar tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırdı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, balonun pilotu sepet alev aldıktan sonra yere güvenlik halatını sarkıttı. Ancak balondaki 2 kişi paniğe kapılarak sepetten aşağı atlayarak hayatını kaybetti.
Kazadan sağ olarak kurtulan balonun pilotu olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri operasyon başlattı.
çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde balondan atlayan 2 kişi görülüyor.
Yılda 2.6 milyon ziyaretçi ile Meksika'nın en önemli turizm simgesi olan Teotihuacan Piramitleri'nin yakınındaki özel lunapark inşaatı nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılabileceği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2021
YAŞAM
Teotihuacan Piramitleri, yakınındaki lunapark inşaatı nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılabilir
27 Mayıs 2021, 02:03
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