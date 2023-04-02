https://sputniknews.com.tr/20230402/meksikada-sicak-hava-balonu-alev-aldi-2-olu-1069048786.html
Meksika'da sıcak hava balonu alev aldı: 2 ölü
Meksika'da sıcak hava balonu alev aldı: 2 ölü
Meksika'nın piramitleriyle ünlü Teotihuacan şehrinde bir sıcak hava balonu alev aldı. Balondaki 2 kişi paniğe kapılarak sepetten aşağı atlayarak hayatını... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T00:08+0300
2023-04-02T00:08+0300
2023-04-02T00:11+0300
dünya
meksika
teotihuacan
piramit
balon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069048638_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_e3ef82fccafdf4ab07f8bb3489977cbb.jpg
Meksika eyaletinin tarihi Teotihuacan şehrinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, turistik bir sıcak hava balonu havalandıktan sonra sepeti alev aldı.Yanan balon bir süre havada ilerledikten sonra düştü.Teotihuacan şehri Sivil Koruma Birimi, kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.Paniğe kapılan 2 kişi sepetten aşağı atladıYaralılar tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırdı.Görgü tanıklarının ifadesine göre, balonun pilotu sepet alev aldıktan sonra yere güvenlik halatını sarkıttı. Ancak balondaki 2 kişi paniğe kapılarak sepetten aşağı atlayarak hayatını kaybetti.Kazadan sağ olarak kurtulan balonun pilotu olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri operasyon başlattı.çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde balondan atlayan 2 kişi görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20210527/teotihuacan-piramitleri-yakinindaki-lunapark-insaati-nedeniyle-unesco-dunya-mirasi-listesinden-1044594156.html
meksika
teotihuacan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069048638_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_81ee8066d26d7ea55dae6bec2920de22.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meksika, teotihuacan, piramit, balon
meksika, teotihuacan, piramit, balon
Meksika'da sıcak hava balonu alev aldı: 2 ölü
00:08 02.04.2023 (güncellendi: 00:11 02.04.2023) Abone ol
Meksika'nın piramitleriyle ünlü Teotihuacan şehrinde bir sıcak hava balonu alev aldı. Balondaki 2 kişi paniğe kapılarak sepetten aşağı atlayarak hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi ise yaralandı.
Meksika eyaletinin tarihi Teotihuacan şehrinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, turistik bir sıcak hava balonu havalandıktan sonra sepeti alev aldı.
Yanan balon bir süre havada ilerledikten sonra düştü.
Teotihuacan şehri Sivil Koruma Birimi, kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.
Paniğe kapılan 2 kişi sepetten aşağı atladı
Yaralılar tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırdı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, balonun pilotu sepet alev aldıktan sonra yere güvenlik halatını sarkıttı. Ancak balondaki 2 kişi paniğe kapılarak sepetten aşağı atlayarak hayatını kaybetti.
Kazadan sağ olarak kurtulan balonun pilotu olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri operasyon başlattı.
çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde balondan atlayan 2 kişi görülüyor.