https://sputniknews.com.tr/20230402/malatyada-35-buyuklugunde-deprem-1069052924.html
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T05:12+0300
2023-04-02T05:12+0300
2023-04-02T05:12+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
deprem
afad
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Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akçadağ olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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malatya, deprem, afad
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akçadağ olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.
Deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.