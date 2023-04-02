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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230402/lavrovdan-blinkena-gozaltina-alinan-wsj-muhabiri-gerskovicin-akibetini-mahkeme-belirleyecek-1069072976.html
Lavrov'dan Blinken'a: Gözaltına alınan WSJ muhabiri Gerşkoviç'in akıbetini mahkeme belirleyecek
Lavrov'dan Blinken'a: Gözaltına alınan WSJ muhabiri Gerşkoviç'in akıbetini mahkeme belirleyecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın casusluktan gözaltındaki WSJ muhabirinin durumunu görüşmek üzere Rus mevkidaşı Sergey... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T18:32+0300
2023-04-02T19:07+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
wall street journal (wsj)
antony blinken
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşıyla telefon görüşmesinde casusluk şüphesiyle gözaltına alınan Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in durumunu gündeme getirdi.'Meselenin siyasileştirilmesi kabul edilemez'Sergey Lavrov, Rusya makamlarının mevzuata ve Moskova'nın uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak aldığı kararlara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı, Washington'daki yetkililerin ve Batı medyasının bu meseleye siyasi boyut kazandırmak için kasıtlı ortalığı karıştırmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.Gerşkoviç'in gazetecilik statüsü altında devlet sırrı teşkil eden verileri topladığına dikkat çeken Lavrov, ABD'li gazetecinin gizli bilgi elde etme girişimi sırasında suçüstü yakalandığını anımsattı.'Size usulüne uygun şekilde bildirdik'Gerşkoviç'in gözaltına alındığının ve hukuka aykırı eylemlerinin ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne usulüne uygun şekilde bildirildiğini anlatan Lavrov, gazetecinin akıbetinin mahkeme tarafından belirleneceği mesajını verdi.Lavrov ile Blinken, görüşme sırasında iki ülke arasındaki bazı güncel konulara da değindi.Tutuklu yargılanmasına karar verildiWSJ muhabiri, casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmıştı. Gerşkoviç hakkında daha sonra çıkarıldığı Lefortovskiy Mahkemesi tarafından tutuklu yargılama kararı verilmişti.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, WSJ muhabirinin FSB tarafından gözaltına alınmış olmasını değerlendirmesi istenince, “Burada bir şüpheden söz etmiyoruz, burada birisinin suçüstü yakalanmış olmasından bahsediyoruz” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230330/fsb-abdli-bir-wall-street-journal-muhabiri-casusluk-suphesiyle-gozaltina-alindi-1068944213.html
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rusya, abd, wall street journal (wsj), antony blinken, sergey lavrov
rusya, abd, wall street journal (wsj), antony blinken, sergey lavrov

Lavrov'dan Blinken'a: Gözaltına alınan WSJ muhabiri Gerşkoviç'in akıbetini mahkeme belirleyecek

18:32 02.04.2023 (güncellendi: 19:07 02.04.2023)
© AP Photo / Saul LoebLavrov - Blinken
Lavrov - Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Saul Loeb
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın casusluktan gözaltındaki WSJ muhabirinin durumunu görüşmek üzere Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u aradığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşıyla telefon görüşmesinde casusluk şüphesiyle gözaltına alınan Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in durumunu gündeme getirdi.

'Meselenin siyasileştirilmesi kabul edilemez'

Sergey Lavrov, Rusya makamlarının mevzuata ve Moskova'nın uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak aldığı kararlara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı, Washington'daki yetkililerin ve Batı medyasının bu meseleye siyasi boyut kazandırmak için kasıtlı ortalığı karıştırmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
The Wall Street Journal - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
DÜNYA
ABD’li Wall Street Journal muhabiri, Rusya'da casusluk suçundan tutuklandı
30 Mart, 11:54
Gerşkoviç'in gazetecilik statüsü altında devlet sırrı teşkil eden verileri topladığına dikkat çeken Lavrov, ABD'li gazetecinin gizli bilgi elde etme girişimi sırasında suçüstü yakalandığını anımsattı.

'Size usulüne uygun şekilde bildirdik'

Gerşkoviç'in gözaltına alındığının ve hukuka aykırı eylemlerinin ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne usulüne uygun şekilde bildirildiğini anlatan Lavrov, gazetecinin akıbetinin mahkeme tarafından belirleneceği mesajını verdi.

Lavrov ile Blinken, görüşme sırasında iki ülke arasındaki bazı güncel konulara da değindi.

Tutuklu yargılanmasına karar verildi

WSJ muhabiri, casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmıştı. Gerşkoviç hakkında daha sonra çıkarıldığı Lefortovskiy Mahkemesi tarafından tutuklu yargılama kararı verilmişti.
Evan Gershkovich - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
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Rusya Dışişleri: WSJ muhabirinin takası şu an için gündemde yok
30 Mart, 20:05
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, WSJ muhabirinin FSB tarafından gözaltına alınmış olmasını değerlendirmesi istenince, “Burada bir şüpheden söz etmiyoruz, burada birisinin suçüstü yakalanmış olmasından bahsediyoruz” demişti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
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Blinken, Rusya’da WSJ muhabirinin tutuklanmasını kınadı
31 Mart, 00:57
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