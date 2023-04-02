https://sputniknews.com.tr/20230402/lavrovdan-blinkena-gozaltina-alinan-wsj-muhabiri-gerskovicin-akibetini-mahkeme-belirleyecek-1069072976.html

Lavrov'dan Blinken'a: Gözaltına alınan WSJ muhabiri Gerşkoviç'in akıbetini mahkeme belirleyecek

Lavrov'dan Blinken'a: Gözaltına alınan WSJ muhabiri Gerşkoviç'in akıbetini mahkeme belirleyecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın casusluktan gözaltındaki WSJ muhabirinin durumunu görüşmek üzere Rus mevkidaşı Sergey... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T18:32+0300

2023-04-02T18:32+0300

2023-04-02T19:07+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

wall street journal (wsj)

antony blinken

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşıyla telefon görüşmesinde casusluk şüphesiyle gözaltına alınan Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in durumunu gündeme getirdi.'Meselenin siyasileştirilmesi kabul edilemez'Sergey Lavrov, Rusya makamlarının mevzuata ve Moskova'nın uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak aldığı kararlara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı, Washington'daki yetkililerin ve Batı medyasının bu meseleye siyasi boyut kazandırmak için kasıtlı ortalığı karıştırmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.Gerşkoviç'in gazetecilik statüsü altında devlet sırrı teşkil eden verileri topladığına dikkat çeken Lavrov, ABD'li gazetecinin gizli bilgi elde etme girişimi sırasında suçüstü yakalandığını anımsattı.'Size usulüne uygun şekilde bildirdik'Gerşkoviç'in gözaltına alındığının ve hukuka aykırı eylemlerinin ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne usulüne uygun şekilde bildirildiğini anlatan Lavrov, gazetecinin akıbetinin mahkeme tarafından belirleneceği mesajını verdi.Lavrov ile Blinken, görüşme sırasında iki ülke arasındaki bazı güncel konulara da değindi.Tutuklu yargılanmasına karar verildiWSJ muhabiri, casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmıştı. Gerşkoviç hakkında daha sonra çıkarıldığı Lefortovskiy Mahkemesi tarafından tutuklu yargılama kararı verilmişti.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, WSJ muhabirinin FSB tarafından gözaltına alınmış olmasını değerlendirmesi istenince, “Burada bir şüpheden söz etmiyoruz, burada birisinin suçüstü yakalanmış olmasından bahsediyoruz” demişti.

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https://sputniknews.com.tr/20230330/rusya-disisleri-wsj-muhabirinin-takasi-su-an-icin-gundemde-yok-1068972569.html

https://sputniknews.com.tr/20230331/blinken-rusyada-wsj-muhabirinin-tutuklanmasini-kinadi-1068980963.html

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rusya, abd, wall street journal (wsj), antony blinken, sergey lavrov