Kubrick'in hayatını yazan Mey: Çocukken en iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde
13:05
10 dk
ÖZEL HABER
Suriye’de yaşayan Türk basketbolcu, depremde Suriye'deki yıkımı anlattı
13:36
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ’de anlattı: 50 ülke Kiev rejimi tarafında çatışıyor
14:20
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
14:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus uzman İmamkuliyeva: Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi
18:05
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
4 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
18:41
3 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
18:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
19:16
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
19:18
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
19:46
8 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
19:46
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
20:05
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi: ABD, Türkiye'nin bağımsız politikadan rahatsız
20:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
23:04
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
23:05
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve yasadışı ağaç kesimleri
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
129 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Gündem dışı - Sputnik Türkiye, 1920
GÜNDEM DIŞI
Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
https://sputniknews.com.tr/20230402/kubrickin-hayatini-yazan-mey-cocukken-en-iyi-arkadasi-fotograf-makinesiydi-1069094031.html
Kubrick'in hayatını yazan Mey: Çocukken en iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi
Kubrick'in hayatını yazan Mey: Çocukken en iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi
Kubrick'in hayatını yazan fotoğraf sanatçısı Mey, “Çocukken çok arkadaşı yoktu çünkü onlarla oynamaktan sıkılıyordu. Aklı fikri edebiyat, kitaplar, satrançtı... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T23:48+0300
2023-04-03T11:54+0300
stanley kubrick
fotoğraf makinesi
gündem dişi
hayat
satranç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069096075_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_7c4096a4dd1612c5eb9746eabdb0c5df.jpg
Kubrick'in hayatını yazan Mey: Çocukken en iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi
Kubrick'in hayatını yazan Mey: Çocukken en iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi
Fotoğraf sanatçısı, yazar Melissa Mey, Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Stanley Kubrick’in hayatını 'Estetiğin ve Sembollerin Gizemli Yönetmeni' adlı kitabında yazan Mey, “Kubrick’le gerçek anlamda çok ciddi bir bağ kurdum. Kazdıkça, onunla ortak birçok yönüm olduğunu fark ettim. Bu, beni ona daha çok bağladı” dedi.“Kubrick, sanat dünyasının dahi, biraz deli yönetmeni” diyen Mey, şöyle sürdürdü: 'Film çekebilmek için parklarda 8 saat satranç oynayarak para biriktirmiş'Mey, “Kubrick’in kompozisyonu doğru yakalayan inanılmaz bir gözü var. Kubrick’in fotoğrafları inanılmaz güzel, bu fotoğraflara baktığınızda filmlerin nereden geldiğini, nasıl yapıldığını anlayacaksınız… Kubrick film çekebilmek için parklarda 8 saat satranç oynayarak para biriktirmiş” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Serhat Sarısözen
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069096075_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_e2cc113c5dfdc34db6bb51e872e8ab4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
stanley kubrick, fotoğraf makinesi, hayat, satranç, аудио
stanley kubrick, fotoğraf makinesi, hayat, satranç, аудио

Kubrick'in hayatını yazan Mey: Çocukken en iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi

23:48 02.04.2023 (güncellendi: 11:54 03.04.2023)
GÜNDEM DIŞI
Kubrick'in hayatını yazan Mey: Çocukken en iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi
Abone olTelegram
Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
Tüm yazılar
Kubrick'in hayatını yazan fotoğraf sanatçısı Mey, “Çocukken çok arkadaşı yoktu çünkü onlarla oynamaktan sıkılıyordu. Aklı fikri edebiyat, kitaplar, satrançtı. En iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi" dedi.
Fotoğraf sanatçısı, yazar Melissa Mey, Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Stanley Kubrick’in hayatını 'Estetiğin ve Sembollerin Gizemli Yönetmeni' adlı kitabında yazan Mey, “Kubrick’le gerçek anlamda çok ciddi bir bağ kurdum. Kazdıkça, onunla ortak birçok yönüm olduğunu fark ettim. Bu, beni ona daha çok bağladı” dedi.
“Kubrick, sanat dünyasının dahi, biraz deli yönetmeni” diyen Mey, şöyle sürdürdü:
“Çocukken çok arkadaşı yoktu çünkü onlarla oynamaktan sıkılıyordu. Aklı fikri edebiyat, kitaplar, satrançtı. En iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi. Okul hayatı korkunç geçiyor. Derslerden ve okul kitaplarından nefret ediyor, hiçbir ödevini yapmıyor, arkadaşlarından sürekli kopya çekiyor”

'Film çekebilmek için parklarda 8 saat satranç oynayarak para biriktirmiş'

Mey, “Kubrick’in kompozisyonu doğru yakalayan inanılmaz bir gözü var. Kubrick’in fotoğrafları inanılmaz güzel, bu fotoğraflara baktığınızda filmlerin nereden geldiğini, nasıl yapıldığını anlayacaksınız… Kubrick film çekebilmek için parklarda 8 saat satranç oynayarak para biriktirmiş” diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала