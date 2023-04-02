https://sputniknews.com.tr/20230402/kubrickin-hayatini-yazan-mey-cocukken-en-iyi-arkadasi-fotograf-makinesiydi-1069094031.html

Kubrick'in hayatını yazan Mey: Çocukken en iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi

Kubrick'in hayatını yazan Mey: Çocukken en iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi

Kubrick'in hayatını yazan fotoğraf sanatçısı Mey, “Çocukken çok arkadaşı yoktu çünkü onlarla oynamaktan sıkılıyordu. Aklı fikri edebiyat, kitaplar, satrançtı... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T23:48+0300

2023-04-02T23:48+0300

2023-04-03T11:54+0300

stanley kubrick

fotoğraf makinesi

gündem dişi

hayat

satranç

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Kubrick'in hayatını yazan Mey: Çocukken en iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi Kubrick'in hayatını yazan Mey: Çocukken en iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi

Fotoğraf sanatçısı, yazar Melissa Mey, Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Stanley Kubrick’in hayatını 'Estetiğin ve Sembollerin Gizemli Yönetmeni' adlı kitabında yazan Mey, “Kubrick’le gerçek anlamda çok ciddi bir bağ kurdum. Kazdıkça, onunla ortak birçok yönüm olduğunu fark ettim. Bu, beni ona daha çok bağladı” dedi.“Kubrick, sanat dünyasının dahi, biraz deli yönetmeni” diyen Mey, şöyle sürdürdü: 'Film çekebilmek için parklarda 8 saat satranç oynayarak para biriktirmiş'Mey, “Kubrick’in kompozisyonu doğru yakalayan inanılmaz bir gözü var. Kubrick’in fotoğrafları inanılmaz güzel, bu fotoğraflara baktığınızda filmlerin nereden geldiğini, nasıl yapıldığını anlayacaksınız… Kubrick film çekebilmek için parklarda 8 saat satranç oynayarak para biriktirmiş” diye konuştu.

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2023

Serhat Sarısözen https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

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