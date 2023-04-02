https://sputniknews.com.tr/20230402/kubrickin-hayatini-yazan-mey-cocukken-en-iyi-arkadasi-fotograf-makinesiydi-1069094031.html
Kubrick'in hayatını yazan Mey: Çocukken en iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi
Kubrick'in hayatını yazan Mey: Çocukken en iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi
Kubrick'in hayatını yazan fotoğraf sanatçısı Mey, “Çocukken çok arkadaşı yoktu çünkü onlarla oynamaktan sıkılıyordu. Aklı fikri edebiyat, kitaplar, satrançtı... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T23:48+0300
2023-04-02T23:48+0300
2023-04-03T11:54+0300
stanley kubrick
fotoğraf makinesi
gündem dişi
hayat
satranç
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Kubrick'in hayatını yazan Mey: Çocukken en iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi
Kubrick'in hayatını yazan Mey: Çocukken en iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi
Fotoğraf sanatçısı, yazar Melissa Mey, Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Stanley Kubrick’in hayatını 'Estetiğin ve Sembollerin Gizemli Yönetmeni' adlı kitabında yazan Mey, “Kubrick’le gerçek anlamda çok ciddi bir bağ kurdum. Kazdıkça, onunla ortak birçok yönüm olduğunu fark ettim. Bu, beni ona daha çok bağladı” dedi.“Kubrick, sanat dünyasının dahi, biraz deli yönetmeni” diyen Mey, şöyle sürdürdü: 'Film çekebilmek için parklarda 8 saat satranç oynayarak para biriktirmiş'Mey, “Kubrick’in kompozisyonu doğru yakalayan inanılmaz bir gözü var. Kubrick’in fotoğrafları inanılmaz güzel, bu fotoğraflara baktığınızda filmlerin nereden geldiğini, nasıl yapıldığını anlayacaksınız… Kubrick film çekebilmek için parklarda 8 saat satranç oynayarak para biriktirmiş” diye konuştu.
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Serhat Sarısözen
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
stanley kubrick, fotoğraf makinesi, hayat, satranç, аудио
stanley kubrick, fotoğraf makinesi, hayat, satranç, аудио
Kubrick'in hayatını yazan Mey: Çocukken en iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi
23:48 02.04.2023 (güncellendi: 11:54 03.04.2023) Abone ol
Kubrick'in hayatını yazan fotoğraf sanatçısı Mey, “Çocukken çok arkadaşı yoktu çünkü onlarla oynamaktan sıkılıyordu. Aklı fikri edebiyat, kitaplar, satrançtı. En iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi" dedi.
Fotoğraf sanatçısı, yazar Melissa Mey, Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Stanley Kubrick’in hayatını 'Estetiğin ve Sembollerin Gizemli Yönetmeni' adlı kitabında yazan Mey, “Kubrick’le gerçek anlamda çok ciddi bir bağ kurdum. Kazdıkça, onunla ortak birçok yönüm olduğunu fark ettim. Bu, beni ona daha çok bağladı” dedi.
“Kubrick, sanat dünyasının dahi, biraz deli yönetmeni” diyen Mey, şöyle sürdürdü:
“Çocukken çok arkadaşı yoktu çünkü onlarla oynamaktan sıkılıyordu. Aklı fikri edebiyat, kitaplar, satrançtı. En iyi arkadaşı fotoğraf makinesiydi. Okul hayatı korkunç geçiyor. Derslerden ve okul kitaplarından nefret ediyor, hiçbir ödevini yapmıyor, arkadaşlarından sürekli kopya çekiyor”
'Film çekebilmek için parklarda 8 saat satranç oynayarak para biriktirmiş'
Mey, “Kubrick’in kompozisyonu doğru yakalayan inanılmaz bir gözü var. Kubrick’in fotoğrafları inanılmaz güzel, bu fotoğraflara baktığınızda filmlerin nereden geldiğini, nasıl yapıldığını anlayacaksınız… Kubrick film çekebilmek için parklarda 8 saat satranç oynayarak para biriktirmiş” diye konuştu.