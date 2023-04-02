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https://sputniknews.com.tr/20230402/korfez-ulkelerinden-vatandaslarina-marburg-virusunun-goruldugu-ulkelere-gitmeyin-uyarisi-1069049552.html
Körfez ülkelerinden vatandaşlarına 'Marburg virüsünün görüldüğü ülkelere gitmeyin' uyarısı
Körfez ülkelerinden vatandaşlarına 'Marburg virüsünün görüldüğü ülkelere gitmeyin' uyarısı
Körfez ülkeleri, vatandaşlarından Marburg virüsünün görüldüğü Afrika ülkeleri Tanzanya ve Ekvator Ginesi'ne ziyaretlerini ertelemelerini istedi. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T00:24+0300
2023-04-02T00:24+0300
dünya
marburg virüsü
körfez ülkeleri
uyarı
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "BAE vatandaşlarına Marburg virüsünün görüldüğü Tanzanya ve Ekvator Ginesi'ne yapacakları seyahatleri ertelemelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, halihazırda Tanzanya ve Ekvator Ginesi'nde bulunun BAE vatandaşlarına dikkatli olmaları ve yetkili makamların verdiği güvenlik talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tanzanya ve Ekvator Ginesi'nde Marburg virüsü kontrol altına alınıncaya kadar bu iki ülkeye seyahat etmekten kaçınılması çağrısında bulunuldu.Açıklamada, söz konusu ülkeler ve komşu ülkelerde bulunan Kuveyt vatandaşlarının yerel sağlık otoriteleri tarafından açıklanan tedbirlere uymaları tavsiye edildi.Bahreyn Sağlık Bakanlığı da Marburg virüsü ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği, Tanzanya ve Ekvator Ginesi'nde doğrudan uçuşlar bulunmadığı için söz konusu virüsün Bahreyn'e aktarılma riskinin düşük olduğu ifade edildi.Suudi Arabistan ve Umman da seyahat yarısı yapmıştıSuudi Arabistan Halk Sağlığı Kurumu'ndan 31 Mart'ta yapılan açıklamada, Tanzanya ve Ekvator Ginesi'nde Marburg virüsü salgını görüldüğüne dikkati çekilmiş, Suudi Arabistan vatandaşlarına, Marburg virüsü salgını kontrol altına alıncaya kadar bu ülkelere gitmemeleri tavsiyesinde bulunulmuştu.Umman Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Marburg virüsünün yüzde 60-80 oranında bulaşıcı olduğu vurgulanmıştı. Açıklamada, Umman vatandaşlarına zorunlu bir durum olmadığı sürece Tanzanya ve Ekvator Ginesi'ne gitmemeleri çağrısı yapılmıştı.Marburg virüsüMarburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki laboratuvarda tespit edildi.Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, istifra gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı yüzde 90'a kadar çıkabiliyor.Angola'da 2005'teki salgında Marburg virüsünün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.
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marburg virüsü, körfez ülkeleri, uyarı
marburg virüsü, körfez ülkeleri, uyarı

Körfez ülkelerinden vatandaşlarına 'Marburg virüsünün görüldüğü ülkelere gitmeyin' uyarısı

00:24 02.04.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHER BLACKMarburg virüsü
Marburg virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHER BLACK
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Körfez ülkeleri, vatandaşlarından Marburg virüsünün görüldüğü Afrika ülkeleri Tanzanya ve Ekvator Ginesi'ne ziyaretlerini ertelemelerini istedi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "BAE vatandaşlarına Marburg virüsünün görüldüğü Tanzanya ve Ekvator Ginesi'ne yapacakları seyahatleri ertelemelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, halihazırda Tanzanya ve Ekvator Ginesi'nde bulunun BAE vatandaşlarına dikkatli olmaları ve yetkili makamların verdiği güvenlik talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tanzanya ve Ekvator Ginesi'nde Marburg virüsü kontrol altına alınıncaya kadar bu iki ülkeye seyahat etmekten kaçınılması çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, söz konusu ülkeler ve komşu ülkelerde bulunan Kuveyt vatandaşlarının yerel sağlık otoriteleri tarafından açıklanan tedbirlere uymaları tavsiye edildi.
Bahreyn Sağlık Bakanlığı da Marburg virüsü ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği, Tanzanya ve Ekvator Ginesi'nde doğrudan uçuşlar bulunmadığı için söz konusu virüsün Bahreyn'e aktarılma riskinin düşük olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan ve Umman da seyahat yarısı yapmıştı

Suudi Arabistan Halk Sağlığı Kurumu'ndan 31 Mart'ta yapılan açıklamada, Tanzanya ve Ekvator Ginesi'nde Marburg virüsü salgını görüldüğüne dikkati çekilmiş, Suudi Arabistan vatandaşlarına, Marburg virüsü salgını kontrol altına alıncaya kadar bu ülkelere gitmemeleri tavsiyesinde bulunulmuştu.
Umman Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Marburg virüsünün yüzde 60-80 oranında bulaşıcı olduğu vurgulanmıştı. Açıklamada, Umman vatandaşlarına zorunlu bir durum olmadığı sürece Tanzanya ve Ekvator Ginesi'ne gitmemeleri çağrısı yapılmıştı.

Marburg virüsü

Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki laboratuvarda tespit edildi.
Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, istifra gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.
Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı yüzde 90'a kadar çıkabiliyor.
Angola'da 2005'teki salgında Marburg virüsünün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.
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