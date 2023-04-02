Kırım Parlamentosu Başkan Yardımcısı: Kiev'in Kırım'ı 'işgalden kurtarma' planı saçmalıktan ibaret

Danilov gibi politikacılar geleneksel türden zorluklar yaşıyor, zira saçmalık ve 'kuduzca yalanlar' yoluna girdiyseniz, manşetlerde okunabilmek veya görülebilmek için sonraki her açıklamanızın kulağa giderek daha radikal ve iğrenç gelmesi gerekir. Bu saçmalığın tüm unsurlarını çözmek için zaman harcamaya bile değmez.