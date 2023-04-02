https://sputniknews.com.tr/20230402/kirim-parlamentosu-baskan-yardimcisi-kievin-kirimi-isgalden-kurtarma-plani-sacmaliktan-ibaret-1069071633.html
Kırım Parlamentosu Başkan Yardımcısı: Kiev'in Kırım'ı 'işgalden kurtarma' planı saçmalıktan ibaret
Kırım Parlamentosu Başkan Yardımcısı: Kiev'in Kırım'ı 'işgalden kurtarma' planı saçmalıktan ibaret
Kiev yönetiminin 2014'te Rusya'ya katılan Kırım Yarımadası'nı 'işgalden kurtarma' adı altında saldırgan planlarına, Kırım Parlamentosu Başkan Yardımcısı... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T17:44+0300
2023-04-02T17:44+0300
2023-04-02T17:44+0300
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov tarafından açıklanan Kiev rejiminin 'Kırım'ı işgalden kurtarmak için' 12 adımlık planıyla ilgili eleştirilerini Sputnik'le paylaşan Kırım Parlamentosu Başkan Yardımcısı Vladimir Bobkov, şu tepkiyi gösterdi:Plan, Kırım'ın başkenti Sivastopol'ün adının değiştirilmesi, Kırım Köprüsü'nün yıkılması gibi maddeleri öngörüyor.Bobkov ise 'sadece gerçekdışı iddialarıyla tanınan Danilov'un yakında tamamen gerçeklikten kopacağını, böylece Ukrayna siyasetinde tamamen sıkıcı bir kişiliğe dönüşeceğini' dile getirdi. Kırım'da halk, Mart 2014'te düzenlenen referandum sonucunda yüzde 96.77 oranında oyla Rusya'yla birleşmeyi kabul etmişti.
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Kırım Parlamentosu Başkan Yardımcısı: Kiev'in Kırım'ı 'işgalden kurtarma' planı saçmalıktan ibaret
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Kiev yönetiminin 2014'te Rusya'ya katılan Kırım Yarımadası'nı 'işgalden kurtarma' adı altında saldırgan planlarına, Kırım Parlamentosu Başkan Yardımcısı Vladimir Bobkov'dan tepki geldi.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov tarafından açıklanan Kiev rejiminin 'Kırım'ı işgalden kurtarmak için' 12 adımlık planıyla ilgili eleştirilerini Sputnik'le paylaşan Kırım Parlamentosu Başkan Yardımcısı Vladimir Bobkov, şu tepkiyi gösterdi:
Danilov gibi politikacılar geleneksel türden zorluklar yaşıyor, zira saçmalık ve 'kuduzca yalanlar' yoluna girdiyseniz, manşetlerde okunabilmek veya görülebilmek için sonraki her açıklamanızın kulağa giderek daha radikal ve iğrenç gelmesi gerekir. Bu saçmalığın tüm unsurlarını çözmek için zaman harcamaya bile değmez.
Plan, Kırım'ın başkenti Sivastopol'ün adının değiştirilmesi, Kırım Köprüsü'nün yıkılması gibi maddeleri öngörüyor.
Bobkov ise 'sadece gerçekdışı iddialarıyla tanınan Danilov'un yakında tamamen gerçeklikten kopacağını, böylece Ukrayna siyasetinde tamamen sıkıcı bir kişiliğe dönüşeceğini' dile getirdi.
Kırım'da halk, Mart 2014'te düzenlenen referandum sonucunda yüzde 96.77 oranında oyla Rusya'yla birleşmeyi kabul etmişti.