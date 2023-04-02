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Katar'dan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya kınama
Katar'dan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya kınama
Katar Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırıyı kınadığını duyurdu. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T00:43+0300
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasının provokasyon olduğu ve özellikle ramazan ayında 2 milyarın üzerindeki Müslümanın duygularını provoke etmek anlamına geldiği belirtildi.Katar'ın söz konusu menfur eylemi şiddetle kınadığı kaydedilen açıklamada, Danimarka hükümetine dini nefret suçu işleyenlere karşı harekete geçmesi çağrısı yapıldı.Açıklamada, "ifade özgürlüğü bahanesiyle Kur'an-ı Kerim'e yönelik ihlallerin tekrar etmesine izin verilmesinin kin ve şiddeti körüklediği, barış içinde bir arada yaşama değerlerini tehdit ettiği" konusunda uyarıda bulunuldu. Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıDanimarka'da dün öğleden sonra Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı yapılmıştı.Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup üyesi 5 kişi tarafından düzenlenen provokasyon, grubun Facebook hesabında canlı yayınlanmıştı.Provokatörler, İslam'a hakaret içeren sloganlar attı ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı gerçekleştirmişti.Provokasyon sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmazken Danimarka makamlarının, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini önceden bilgilendirdiği ve gereken güvenlik önlemlerini aldığı belirtilmişti.Danimarka'da 24 Mart'ta da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230401/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-danimarkada-kuran-i-kerime-yonelik-saldiriyi-kinadi-1069042231.html
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katar, danimarka, kuran, kuran-ı kerim

Katar'dan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya kınama

00:43 02.04.2023 (güncellendi: 00:44 02.04.2023)
© AAKatar bayrağı
Katar bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AA
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Katar Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırıyı kınadığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasının provokasyon olduğu ve özellikle ramazan ayında 2 milyarın üzerindeki Müslümanın duygularını provoke etmek anlamına geldiği belirtildi.
Katar'ın söz konusu menfur eylemi şiddetle kınadığı kaydedilen açıklamada, Danimarka hükümetine dini nefret suçu işleyenlere karşı harekete geçmesi çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "ifade özgürlüğü bahanesiyle Kur'an-ı Kerim'e yönelik ihlallerin tekrar etmesine izin verilmesinin kin ve şiddeti körüklediği, barış içinde bir arada yaşama değerlerini tehdit ettiği" konusunda uyarıda bulunuldu.

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı

Danimarka'da dün öğleden sonra Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı yapılmıştı.
Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup üyesi 5 kişi tarafından düzenlenen provokasyon, grubun Facebook hesabında canlı yayınlanmıştı.
Provokatörler, İslam'a hakaret içeren sloganlar attı ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı gerçekleştirmişti.
Provokasyon sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmazken Danimarka makamlarının, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini önceden bilgilendirdiği ve gereken güvenlik önlemlerini aldığı belirtilmişti.
Danimarka'da 24 Mart'ta da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı
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