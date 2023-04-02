https://sputniknews.com.tr/20230402/katardan-danimarkada-kuran-i-kerime-yapilan-saldiriya-kinama-1069049872.html
Katar'dan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya kınama
Katar'dan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya kınama
Katar Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırıyı kınadığını duyurdu. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T00:43+0300
2023-04-02T00:43+0300
2023-04-02T00:44+0300
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasının provokasyon olduğu ve özellikle ramazan ayında 2 milyarın üzerindeki Müslümanın duygularını provoke etmek anlamına geldiği belirtildi.Katar'ın söz konusu menfur eylemi şiddetle kınadığı kaydedilen açıklamada, Danimarka hükümetine dini nefret suçu işleyenlere karşı harekete geçmesi çağrısı yapıldı.Açıklamada, "ifade özgürlüğü bahanesiyle Kur'an-ı Kerim'e yönelik ihlallerin tekrar etmesine izin verilmesinin kin ve şiddeti körüklediği, barış içinde bir arada yaşama değerlerini tehdit ettiği" konusunda uyarıda bulunuldu. Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırıDanimarka'da dün öğleden sonra Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı yapılmıştı.Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup üyesi 5 kişi tarafından düzenlenen provokasyon, grubun Facebook hesabında canlı yayınlanmıştı.Provokatörler, İslam'a hakaret içeren sloganlar attı ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı gerçekleştirmişti.Provokasyon sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmazken Danimarka makamlarının, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini önceden bilgilendirdiği ve gereken güvenlik önlemlerini aldığı belirtilmişti.Danimarka'da 24 Mart'ta da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230401/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-danimarkada-kuran-i-kerime-yonelik-saldiriyi-kinadi-1069042231.html
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katar, danimarka, kuran, kuran-ı kerim
Katar'dan Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya kınama
00:43 02.04.2023 (güncellendi: 00:44 02.04.2023) Abone ol
Katar Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırıyı kınadığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasının provokasyon olduğu ve özellikle ramazan ayında 2 milyarın üzerindeki Müslümanın duygularını provoke etmek anlamına geldiği belirtildi.
Katar'ın söz konusu menfur eylemi şiddetle kınadığı kaydedilen açıklamada, Danimarka hükümetine dini nefret suçu işleyenlere karşı harekete geçmesi çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "ifade özgürlüğü bahanesiyle Kur'an-ı Kerim'e yönelik ihlallerin tekrar etmesine izin verilmesinin kin ve şiddeti körüklediği, barış içinde bir arada yaşama değerlerini tehdit ettiği" konusunda uyarıda bulunuldu.
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı
Danimarka'da dün öğleden sonra Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı yapılmıştı.
Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup üyesi 5 kişi tarafından düzenlenen provokasyon, grubun Facebook hesabında canlı yayınlanmıştı.
Provokatörler, İslam'a hakaret içeren sloganlar attı ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı gerçekleştirmişti.
Provokasyon sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmazken Danimarka makamlarının, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini önceden bilgilendirdiği ve gereken güvenlik önlemlerini aldığı belirtilmişti.
Danimarka'da 24 Mart'ta da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı.