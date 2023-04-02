https://sputniknews.com.tr/20230402/kastamonuda-42-buyuklugunde-deprem-1069049726.html

Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da saat 00.24'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T00:35+0300

2023-04-02T00:35+0300

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deprem

türkiye

kastamonu

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İhsangazi ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.​​​​​​​ İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine, ilçede meydana gelen depremin ardından kendilerine ulaşan olumsuz bir ihbar olmadığını söyledi. Ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü dile getiren Sağlık, "Jandarma, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair çalışmalarını sürdürüyor. Muhtarlarımızı da arayıp bilgi alıyoruz. Şu an için herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor" dedi.

türkiye

kastamonu

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deprem, kastamonu, afad