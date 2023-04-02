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İstanbul'da asayiş uygulaması: 405 gözaltı
İstanbul'da asayiş uygulaması: 405 gözaltı
İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 405 kişi yakalandı. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
istanbul
asayiş
istanbul emniyet müdürlüğü
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birinci aşamada 217 noktada 1795 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu ile dün 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı. İkinci aşamada ise 1703 personelin katılımıyla 22.00-23.00 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.Denetimlerde 167 bin 665 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 445 şüpheli ile yoklama kaçağı 203 kişi hakkında işlem yapıldı, 405 zanlı gözaltına alındı.Aramalarda 40 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 9 kurusıkı tabanca, 44 fişek, 1 kilo 460 gram uyuşturucu madde ile 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Uygulama kapsamında 392 halka açık yer denetlendi, 3 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. 24 kişi hakkında idari işlem yapılarak 20 bin 275 lira idari para cezası uygulandı. 21 bin 11 araç ve 666 motosiklet denetlendi, 978 araç ve 46 motosikletle ilgili işlem yapıldı, 17 araç trafikten men edildi.Toplam 697 bin 17 lira para cezası uygulanan denetimlerde, 5 yabancı uyruklu geri gönderme merkezine teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220805/istanbulda-asayis-denetimi-12-motosiklete-9-bin-705-lira-ceza-1059530603.html
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istanbul, asayiş, istanbul emniyet müdürlüğü
istanbul, asayiş, istanbul emniyet müdürlüğü

İstanbul'da asayiş uygulaması: 405 gözaltı

04:36 02.04.2023 (güncellendi: 04:40 02.04.2023)
© AA / Selami Küçükoğlu / İstanbul'da asayiş uygulaması
İstanbul'da asayiş uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AA / Selami Küçükoğlu /
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İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 405 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birinci aşamada 217 noktada 1795 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu ile dün 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı. İkinci aşamada ise 1703 personelin katılımıyla 22.00-23.00 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerde 167 bin 665 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 445 şüpheli ile yoklama kaçağı 203 kişi hakkında işlem yapıldı, 405 zanlı gözaltına alındı.
Aramalarda 40 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 9 kurusıkı tabanca, 44 fişek, 1 kilo 460 gram uyuşturucu madde ile 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uygulama kapsamında 392 halka açık yer denetlendi, 3 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. 24 kişi hakkında idari işlem yapılarak 20 bin 275 lira idari para cezası uygulandı. 21 bin 11 araç ve 666 motosiklet denetlendi, 978 araç ve 46 motosikletle ilgili işlem yapıldı, 17 araç trafikten men edildi.
Toplam 697 bin 17 lira para cezası uygulanan denetimlerde, 5 yabancı uyruklu geri gönderme merkezine teslim edildi.
Trafik denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
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İstanbul’da asayiş denetimi: 12 motosiklete 9 bin 705 lira ceza
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